Die Inflation im Euroraum liegt im Oktober bei 4,0 Prozent – so hoch wie seit September 2023 nicht mehr. Eurostat bestätigte die erste Schätzung am Mittwoch, 18. November 2026, hob die Kernrate aber leicht auf 2,6 Prozent an. Der DAX reagierte kaum: Um 12:10 Uhr MEZ notierte er laut finanzen.at bei 26.047,68 Punkten und damit praktisch unverändert zum Vortagesschluss von 26.045,37 Punkten.
Eurozone-Inflation: 4,0 Prozent bestätigt, Kernrate steigt auf 2,6 Prozent – Wie viel EZB-Zinserhöhung steckt im DAX?
Eurostat bestätigt die Inflation im Euroraum für Oktober mit 4,0 Prozent, die Kernrate wird auf 2,6 Prozent nach oben revidiert. Am Markt gilt eine EZB-Zinserhöhung im Dezember als fest eingepreist. Was die Zahlen für DAX, Bankaktien und Anleihen bedeuten.
Die Zahlen des Tages
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum wirklich?
Die Gesamtrate bleibt bei 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September und 3,2 Prozent im August. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise um 0,5 Prozent, die Erstschätzung hatte 0,4 Prozent genannt.
Hauptursache bleibt Energie: Die Energiepreise lagen im Oktober 21,0 Prozent über dem Vorjahr (Flash: 20,8 Prozent) und trugen 1,89 Prozentpunkte zur Gesamtrate bei, im September waren es 1,72 Punkte. Dienstleistungen verteuerten sich um 3,3 Prozent, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak um 1,5 Prozent, Industriegüter ohne Energie um 1,2 Prozent. Die Kernrate stieg auf 2,6 Prozent nach 2,5 Prozent im September.
|Region
|Oktober
|September
|Euroraum
|4,0 %
|3,8 %
|Deutschland
|2,9 %
|3,3 %
|Frankreich
|3,7 %
|3,4 %
|Spanien
|4,9 %
|5,0 %
|Italien
|5,6 %
|4,2 %
Deutschland: HVPI-Wert nach EU-Methode, nicht der nationale Verbraucherpreisindex von Destatis.
Quelle: dpa-AFX und ActionForex nach Eurostat, 18.11.2026
Notenbank
Erhöht die EZB im Dezember die Zinsen?
Die Europäische Zentralbank ließ die Zinsen Ende Oktober unverändert, nachdem sie seit Beginn des Iran-Kriegs zweimal angehoben hatte. Die nächste Sitzung ist für den 17. Dezember 2026 terminiert, dann mit neuen Projektionen bis 2029. Nach Angaben der dpa-AFX ist an den Finanzmärkten eine Zinserhöhung zumindest für den Dezember fest eingepreist.
Eine Zinserhöhung im Dezember ist aus heutiger Sicht jedoch sehr wahrscheinlich notwendig.
Die DZ Bank erwartet laut marktEINBLICKE einen Schritt von 25 Basispunkten. Der niederländische Notenbankchef Olaf Sleijpen verwies nach Angaben von finanzmarktwelt auf Zweitrundeneffekte: Weil die Energiepreise hoch blieben, bestehe ein klares Aufwärtsrisiko. Eine Entscheidung ist das nicht – der EZB-Rat entscheidet im Dezember auf Basis neuer Daten, und aktiencheck.de gibt dazu keine Prognose ab.
Börse
Was bedeutet die Inflation für DAX, Bankaktien und Anleihen?
Der DAX liegt rund 2,7 Prozent unter dem Stand der Vorwoche und steht seit Jahresbeginn 6,15 Prozent im Plus (finanzen.at, 12:10 Uhr). Das Jahreshoch liegt bei 27.001,67 Punkten. Dass er auf die bestätigte Inflation kaum reagiert, passt zur Lesart, dass die Zinserhöhung bereits in den Kursen steckt. Gewinner im Frühhandel waren Siemens Energy mit plus 3,22 Prozent und Infineon mit plus 3,17 Prozent, schwächer notierten unter anderem die Deutsche Bank Aktie mit minus 1,20 Prozent auf 30,57 Euro, die Siemens Aktie mit minus 1,19 Prozent auf 266,60 Euro und die Mercedes-Benz Aktie mit minus 1,09 Prozent auf 39,11 Euro.
Ob höhere Zinsen Bankaktien helfen oder schaden, ist offen: Höhere Zinsen können die Zinsmargen stützen, belasten aber Kreditnachfrage und Bewertungen zinssensibler Branchen wie Immobilien- und Wachstumsaktien. Das ist eine Einschätzung der Redaktion und kein Kursversprechen. Für Anleihen gilt die Reallogik: Bei 4,0 Prozent Inflation liegt die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen laut früheren Berichten dieser Redaktion bei rund 3,35 Prozent und damit unter der Teuerung.
Die Termine
Was Anleger jetzt beobachten?
17. Dezember 2026: EZB-Zinsentscheidung mit neuen Projektionen bis 2029.
Heute Abend: Fed-Protokoll, das Hinweise auf den Zinspfad in den USA gibt.
Energiepreise: Entwicklung von Öl und Gas bleibt der wichtigste Treiber der Gesamtrate.
Kerninflation und Dienstleistungspreise im November, Erstschätzung Anfang Dezember (Datum laut Eurostat-Kalender prüfen).
FAQ
Häufige Fragen zur Eurozone-Inflation
Wie hoch ist die Inflation in der Eurozone im Oktober 2026? Eurostat bestätigte 4,0 Prozent (HVPI), den höchsten Wert seit September 2023. Im September lag die Rate bei 3,8 Prozent.
Wird die EZB im Dezember die Zinsen erhöhen? Entschieden ist nichts. Am Markt gilt ein Schritt laut dpa-AFX als fest eingepreist, Bundesbank-Präsident Nagel hält ihn für sehr wahrscheinlich notwendig. Die Sitzung ist am 17. Dezember 2026.
Was ist die Kerninflation und wie hoch ist sie? Die Kernrate klammert Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak aus. Sie liegt im Oktober bei 2,6 Prozent nach 2,5 Prozent im September.
Wie reagiert der DAX auf die Inflationszahlen? Der DAX notierte um 12:10 Uhr MEZ bei 26.047,68 Punkten (+0,01 Prozent) und damit kaum verändert.
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