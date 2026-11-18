Der DAX liegt rund 2,7 Prozent unter dem Stand der Vorwoche und steht seit Jahresbeginn 6,15 Prozent im Plus (finanzen.at, 12:10 Uhr). Das Jahreshoch liegt bei 27.001,67 Punkten. Dass er auf die bestätigte Inflation kaum reagiert, passt zur Lesart, dass die Zinserhöhung bereits in den Kursen steckt. Gewinner im Frühhandel waren Siemens Energy mit plus 3,22 Prozent und Infineon mit plus 3,17 Prozent, schwächer notierten unter anderem die Deutsche Bank Aktie mit minus 1,20 Prozent auf 30,57 Euro, die Siemens Aktie mit minus 1,19 Prozent auf 266,60 Euro und die Mercedes-Benz Aktie mit minus 1,09 Prozent auf 39,11 Euro.

Ob höhere Zinsen Bankaktien helfen oder schaden, ist offen: Höhere Zinsen können die Zinsmargen stützen, belasten aber Kreditnachfrage und Bewertungen zinssensibler Branchen wie Immobilien- und Wachstumsaktien. Das ist eine Einschätzung der Redaktion und kein Kursversprechen. Für Anleihen gilt die Reallogik: Bei 4,0 Prozent Inflation liegt die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen laut früheren Berichten dieser Redaktion bei rund 3,35 Prozent und damit unter der Teuerung.