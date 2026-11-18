Die Eurozone-Inflation liegt im Oktober bei 4,0 Prozent. Eurostat hat die erste Schätzung vom 4. November am Mittwoch bestätigt, im September lag die Rate noch bei 3,8 Prozent. Für Anleger ist die Zahl brisant, weil sie die Frage nach der nächsten EZB-Zinserhöhung im Dezember neu stellt, und das an einem Tag, an dem der DAX laut dpa-AFX 1,19 Prozent tiefer bei 25.736,24 Punkten schloss (finanzen.net, 17:47 Uhr MEZ).
Eurozone-Inflation: 4,0 Prozent bestätigt, Energie bei 21 Prozent – was bedeutet das für die EZB, den DAX und Bankaktien?
Eurostat bestätigt für Oktober eine Eurozone-Inflation von 4,0 Prozent, den höchsten Wert seit September 2023. Die EZB steht vor der Dezember-Sitzung, der DAX schloss am Mittwoch bei 25.736 Punkten. Was Anleger jetzt beobachten.
Die Zahlen
Wie hoch ist die Eurozone-Inflation – und was treibt sie?
Die Daten stammen aus der Bestätigung durch Eurostat, wie Trading Economics sie wiedergibt. Haupttreiber bleiben die Energiepreise: Sie lagen im Oktober 21,0 Prozent über dem Vorjahr, in der ersten Schätzung waren es 20,8 Prozent. Als Ursache nennt die Quelle die Kämpfe im Nahen Osten. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel stieg von 2,5 auf 2,6 Prozent, die Dienstleistungspreise liegen bei 3,3 Prozent.
|Region
|Inflationsrate Oktober
|Euroraum
|4,0 %
|Deutschland
|2,9 %
|Frankreich
|3,7 %
|Italien
|5,6 %
|Spanien
|4,9 %
Deutschland: von 2,8 Prozent in der ersten Schätzung auf 2,9 Prozent revidiert. Der temporäre Tankrabatt dämpft laut Quelle den deutschen Wert.
Quelle: Trading Economics (Eurostat), abgerufen am 18.11.2026
Auffällig ist der Abstand zwischen den Ländern: Italien liegt mit 5,6 Prozent weit über Deutschland. Für die EZB bedeutet das, dass sie mit einem Zinssatz eine sehr unterschiedliche Lage im Währungsraum steuert.
Die Notenbank
Erhöht die EZB im Dezember die Zinsen?
Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2,50 Prozent, nach Anhebungen im Juni und im September. Auf der Sitzung am 29. Oktober blieb er laut cash.ch unverändert. Die nächste Sitzung ist nach Angaben von fedratecalc für den 17. Dezember angesetzt, die Pressekonferenz soll um 14:45 Uhr beginnen. Dieser Termin ist nicht bei der EZB selbst geprüft.
Marktkommentatoren rechnen laut Börsen-Zeitung (4. November) mit einer weiteren Erhöhung im Dezember. Ein Analyst von Bethmann nannte sie danach sinngemäß ganz oben auf der To-do-Liste der Notenbank. ING-Ökonom Carsten Brzeski sieht dagegen im Dezember den möglichen Zinsgipfel, weil die schwache Kerninflation gegen aggressive Schritte spreche. Nach Angaben der Börsen-Zeitung ist eine weitere Anhebung 2027 im Markt voll, eine zweite teilweise eingepreist. Das sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt keine Zinsprognose ab.
Die Märkte
Was bedeutet die Inflation für DAX, Bundesanleihen und Euro?
Der DAX steckt in einer Korrektur. Am Dienstag fiel er um 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte, am Mittwoch rutschte er unter die Marke von 26.000 Punkten. Als Gründe nennt dpa-AFX unter anderem Zinsängste in den USA nach überraschend hohen Inflationsdaten. Der Euro lag am Abend bei 1,0963 Dollar (finanzen.net, minus 0,3 Prozent), Brent-Öl bei 91,5 Dollar (minus 1,8 Prozent). Diese Werte sind Momentaufnahmen der Kursleiste.
Hohe Zinsen treffen die DAX-Aktien unterschiedlich. Zinsabhängige Branchen wie Immobilien- und Versorgeraktien reagieren oft empfindlich auf steigende Renditen, Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie profitieren grundsätzlich von höheren Zinsmargen, leiden aber, wenn Konjunktur und Kreditqualität unter dem Preisdruck ins Rutschen geraten. Ob dieser Zusammenhang im aktuellen Markt trägt, ist eine Einschätzung der Redaktion und keine Prognose.
Ein Frühindikator für die Konjunktur ist der ZEW: Im Oktober sanken die Erwartungen auf 28,1 Punkte (minus 6,6, Prognose 30), die Lagebeurteilung lag bei minus 35,9 (fashionunited, 20. Oktober). ZEW-Präsident Achim Wambach sprach davon, die Wirtschaft komme langsam aus der Stagnation.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober.
10. Dezember: nächster US-Verbraucherpreisbericht (BLS).
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid (Termin laut fedratecalc).
Die November-Inflation im Euroraum, deren erste Schätzung Anfang Dezember erwartet wird (Termin nicht geprüft).
Häufige Fragen zur Eurozone-Inflation
Wie hoch ist die Eurozone-Inflation im Oktober 2026? Sie beträgt 4,0 Prozent und ist damit der höchste Wert seit September 2023.
Was ist die Kerninflation? Sie klammert Energie und Nahrungsmittel aus und liegt im Oktober bei 2,6 Prozent.
Wo liegt der EZB-Einlagensatz? Bei 2,50 Prozent. Die EZB hat ihn im Juni und im September angehoben.
Welche Aktien sind betroffen? Zinssensible Werte im DAX, darunter Bankaktien, Versorger und Immobilienaktien. Die Reaktion hängt vom Einzelfall ab.
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