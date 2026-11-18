Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2,50 Prozent, nach Anhebungen im Juni und im September. Auf der Sitzung am 29. Oktober blieb er laut cash.ch unverändert. Die nächste Sitzung ist nach Angaben von fedratecalc für den 17. Dezember angesetzt, die Pressekonferenz soll um 14:45 Uhr beginnen. Dieser Termin ist nicht bei der EZB selbst geprüft.

Marktkommentatoren rechnen laut Börsen-Zeitung (4. November) mit einer weiteren Erhöhung im Dezember. Ein Analyst von Bethmann nannte sie danach sinngemäß ganz oben auf der To-do-Liste der Notenbank. ING-Ökonom Carsten Brzeski sieht dagegen im Dezember den möglichen Zinsgipfel, weil die schwache Kerninflation gegen aggressive Schritte spreche. Nach Angaben der Börsen-Zeitung ist eine weitere Anhebung 2027 im Markt voll, eine zweite teilweise eingepreist. Das sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt keine Zinsprognose ab.