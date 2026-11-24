Für BMW sind die Oktoberzahlen ein positives Signal in einem Monat, den der Konzern laut eigenen aktiencheck.de-Berichten mit Schichtausfällen, einer Prognosesenkung und einem US-Rückruf begonnen hatte. Für Volkswagen und Stellantis passen sie zum Bild von Marktanteilsverlusten, wie es der Bericht beschreibt; bei Volkswagen kommen laut aktiencheck.de-Berichten Tarifthemen hinzu: Zehn von 13 Haustarifverträgen sind gekündigt, die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Tesla und die chinesischen Hersteller gewinnen laut Bericht Marktanteile. Ob sich das in Gewinnen niederschlägt, geht aus den Zulassungszahlen nicht hervor; das ist eine Einschätzung der Redaktion.

Auch die Politik spielt mit: Die EU-Kommission behandelt diese Woche laut aktiencheck.de-Vorschau unter anderem Euro 7 und den Haushalt 2027, was Autowerte berührt.