Europas Automarkt wächst, aber nicht für alle: Die Pkw-Neuzulassungen stiegen im Oktober 2026 laut dem Branchenverband ACEA um 3,4 Prozent auf rund 1,28 Millionen Fahrzeuge (Investing.com, 24.11.2026, 06:23 Uhr). BMW (ISIN DE0005190003) legte um 4,6 Prozent auf 86.043 Neuzulassungen zu, Tesla um fast 77 Prozent, während Stellantis, Volkswagen und Renault laut Bericht Rückgänge verzeichneten. Für die BMW Aktie, die Volkswagen Aktie und den gesamten Sektor der Autoaktien ist das ein Datenpunkt im Wettlauf zwischen Verbrennern, Hybriden, Elektroautos und chinesischen Herstellern.
Europas Automarkt im Oktober: 1,28 Millionen Neuzulassungen, BMW +4,6 Prozent, Tesla fast +77 Prozent – wer verliert Marktanteile an Elektro, Hybrid und China?
Die Pkw-Neuzulassungen in Europa stiegen im Oktober um 3,4 Prozent auf 1,28 Millionen. Hybride und Elektroautos führen, BMW und Tesla legen zu, Stellantis, Volkswagen und Renault verlieren. Was die ACEA-Zahlen für die BMW Aktie, Volkswagen Aktie und Autoaktien im DAX heißen.
Was zeigen die ACEA-Zahlen für Oktober?
Nach dem Bericht dominieren Hybride und Elektroautos den Markt: Hybride kamen auf einen Marktanteil von 36 Prozent, reine Batterieautos auf 23,4 Prozent. Hinter den Zahlen steht laut Investing.com eine „anhaltend starke Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen“. Zu Benzin und Diesel nennt die Quelle keine Anteile. Die chinesischen Hersteller BYD, Geely und SAIC verbuchten laut Bericht weiter Absatzzuwächse, Zahlen nennt die Quelle nicht.
|Hersteller
|Oktober-Neuzulassungen
|Entwicklung zum Vorjahr
|BMW
|86.043
|+4,6 %
|Tesla
|12.116
|fast +77 %
|Volkswagen
|–
|Rückgang
|Stellantis
|–
|Rückgang
|Renault
|–
|Rückgang
|BYD, Geely, SAIC
|–
|Zuwächse
Angaben laut Investing.com (24.11.2026); Mercedes wird dort nicht genannt, für Volkswagen, Stellantis und Renault nennt die Quelle nur die Richtung.
Quelle: ACEA über Investing.com
Wie hoch ist der Elektroanteil im EU-Markt?
Der ACEA-Septemberbericht vom 22. Oktober zeigt laut Octopus EV: Im September waren 29,9 Prozent aller neu zugelassenen Pkw in der EU reine Elektroautos; von Januar bis September lag der Anteil bei 22,7 Prozent nach 16,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Rund 290.000 Elektroautos wurden im September zugelassen, 72,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Länderanteile unterscheiden sich stark: Die Niederlande liegen über 50 Prozent, Frankreich bei rund 42, Deutschland bei rund 35 und Italien bei gut 7 Prozent (eigene Berechnung der Quelle aus ACEA-Daten). Die Oktoberzahl von 23,4 Prozent stammt aus einer anderen Quelle und einem nicht eindeutig benannten Zeitraum; ein direkter Vergleich mit September ist deshalb nicht möglich.
Was bedeutet das für die BMW Aktie und die Volkswagen Aktie?
Für BMW sind die Oktoberzahlen ein positives Signal in einem Monat, den der Konzern laut eigenen aktiencheck.de-Berichten mit Schichtausfällen, einer Prognosesenkung und einem US-Rückruf begonnen hatte. Für Volkswagen und Stellantis passen sie zum Bild von Marktanteilsverlusten, wie es der Bericht beschreibt; bei Volkswagen kommen laut aktiencheck.de-Berichten Tarifthemen hinzu: Zehn von 13 Haustarifverträgen sind gekündigt, die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Tesla und die chinesischen Hersteller gewinnen laut Bericht Marktanteile. Ob sich das in Gewinnen niederschlägt, geht aus den Zulassungszahlen nicht hervor; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Auch die Politik spielt mit: Die EU-Kommission behandelt diese Woche laut aktiencheck.de-Vorschau unter anderem Euro 7 und den Haushalt 2027, was Autowerte berührt.
Was sollten Anleger bei den europäischen Autoaktien beobachten?
Entscheidend sind die detaillierten ACEA-Tabellen mit Herstellerzahlen, die Entwicklung der Elektroanteile in Deutschland und die Strategien der Hersteller gegenüber China. Dazu kommen die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie mit Warnstreiks bei BMW, Audi und ZF sowie die Brüsseler Termine zu Euro 7.
Häufige Fragen zu den Neuzulassungen in Europa
Wie viele Pkw wurden im Oktober in Europa zugelassen? Laut ACEA über Investing.com rund 1,28 Millionen, ein Plus von 3,4 Prozent.
Welche Antriebsart führt? Hybride mit 36 Prozent vor reinen Elektroautos mit 23,4 Prozent.
Wie schnitt BMW ab? BMW kam auf 86.043 Neuzulassungen, +4,6 Prozent.
Welche Hersteller verloren? Stellantis, Volkswagen und Renault verzeichneten laut Bericht Rückgänge.
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