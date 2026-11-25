Ein Verlierer, der kaum verliert: Die Euronext-Aktie (ISIN: NL0006294274, WKN: A115MJ, Handelssymbol Euronext Paris: ENX, US-Handelssymbol: EUXTF im OTC-Handel) steht am Mittwochmorgen auf der Liste der CAC40 Verlierer. Um 09:31 Uhr notierte der Börsenbetreiber mit minus 0,06 Prozent bei 168,80 Euro, das sind 10 Cent weniger als zum Schluss am Dienstag. Dass ein so kleines Minus für einen Platz unter den fünf schwächsten Werten reicht, liegt am starken Gesamtmarkt: Nur wenige Aktien im Index liegen überhaupt im Minus.
Euronext-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 0,06 Prozent – Börsenbetreiber tritt nach dem Sprung auf der Stelle
Die Euronext-Aktie notiert am Mittwochmorgen mit minus 0,06 Prozent bei 168,80 Euro und steht damit auf der kurzen Liste der CAC40 Verlierer. Der Börsenbetreiber verteidigt den Gewinn vom Dienstag, während Anleger in andere Branchen umschichten. Die Einordnung.
Die Gründe für die Kursbewegung
Warum die Aktie heute pausiert
Verschnaufpause nach dem Anstieg
Am Dienstag gehörte die Euronext-Aktie mit plus 2,49 Prozent zu den größten Gewinnern im Index. Nach einem solchen Anstieg ist eine Pause üblich.
Anleger schichten um
Am Mittwochmorgen fließt Geld in Luxus-, Konsum- und Industriewerte. Defensive Aktien, die am Dienstag als Zuflucht gefragt waren, sind weniger gesucht.
Keine Unternehmensnachricht
Eine Meldung von Euronext gibt es am Mittwochmorgen nicht.
Einordnung
Das Geschäft bleibt robust
An den Fundamentaldaten hat sich nichts geändert. Am 5. November meldete Euronext für das dritte Quartal Erlöse von 547,4 Millionen Euro, 24,9 Prozent mehr als im Vorjahr und über den Erwartungen der Analysten von 524 Millionen Euro. Die Obergrenze für die operativen Kosten 2026 wurde auf 760 Millionen Euro gesenkt, ein Aktienrückkauf ist angekündigt. Als Börsenbetreiber verdient Euronext an der Handelsaktivität, und die war in den vergangenen Tagen mit ihren starken Ausschlägen hoch.
Häufige Fragen zur Euronext-Aktie
Warum ist die Euronext-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Die Aktie liegt nur 0,06 Prozent im Minus. Weil der Gesamtmarkt stark eröffnet hat, reicht das für einen Platz unter den schwächsten Werten.
Wo steht die Euronext-Aktie?
Um 09:31 Uhr bei 168,80 Euro, nach 168,90 Euro am Dienstag.
Gibt es eine neue Unternehmensnachricht?
Nein. Für den Mittwochmorgen ist keine Meldung bekannt.
Wie lauten ISIN und WKN der Euronext-Aktie?
ISIN NL0006294274, WKN A115MJ.
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