Warum ist die Euronext-Aktie heute CAC40 Verlierer?

Die Aktie liegt nur 0,06 Prozent im Minus. Weil der Gesamtmarkt stark eröffnet hat, reicht das für einen Platz unter den schwächsten Werten.

Wo steht die Euronext-Aktie?

Um 09:31 Uhr bei 168,80 Euro, nach 168,90 Euro am Dienstag.

Gibt es eine neue Unternehmensnachricht?

Nein. Für den Mittwochmorgen ist keine Meldung bekannt.

Wie lauten ISIN und WKN der Euronext-Aktie?

ISIN NL0006294274, WKN A115MJ.