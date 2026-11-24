Warum ist die Euronext-Aktie heute CAC40 Gewinner?

Hohe Handelsumsätze, ein Rekordquartal und Rückkäufe stützen den Kurs, eine konkrete Nachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der Euronext-Aktie?

ISIN NL0006294274, WKN A115MJ.