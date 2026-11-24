Börsenbetreiber im Aufwind: Die Euronext-Aktie (ISIN: NL0006294274, WKN: A115MJ, Handelssymbol Euronext Paris: ENX, US-Handelssymbol: EUXTF im OTC-Handel) ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer zwei. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit plus 2,43 Prozent bei 168,80 Euro. Eine konkrete Nachricht gibt es für den Dienstag nicht, doch die Gründe für den Anstieg der Euronext-Aktie liegen im Geschäft.
Euronext-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 2,43 Prozent – Börsenbetreiber setzt Rekordserie fort
Die Euronext-Aktie ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer zwei: Plus 2,43 Prozent auf 168,80 Euro. Der Börsenbetreiber profitiert von hohen Handelsumsätzen, Rekordzahlen und Aktienrückkäufen. Die Hintergründe.
Die Gründe für das Kursplus
Volatilität ist das Geschäft der Börse
Hohe Handelsumsätze
Starke Kursausschläge an den Märkten sorgen für viele Transaktionen und damit für Gebühreneinnahmen.
Starkes drittes Quartal
Euronext meldete zuletzt ein Rekordquartal.
Aktienrückkauf
Ein laufendes Rückkaufprogramm stützt den Kurs.
Defensive Rolle
Als Infrastrukturbetreiber gilt die Euronext-Aktie als weniger konjunkturabhängig.
Häufige Fragen zur Euronext-Aktie
Warum ist die Euronext-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Hohe Handelsumsätze, ein Rekordquartal und Rückkäufe stützen den Kurs, eine konkrete Nachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Euronext-Aktie?
ISIN NL0006294274, WKN A115MJ.
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