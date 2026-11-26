Warum ist die Eurofins-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Gesamtmarkt erholte sich und die Aktie stieg um 2,11 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.

Was macht Eurofins? Das Unternehmen bietet Labor- und Testdienstleistungen für Lebensmittel, Umwelt, Pharma und Medizin an.