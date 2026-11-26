Die Eurofins-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Laborkonzern an der Euronext Paris 2,11 Prozent höher bei 86,18 Euro, ein Plus von 1,78 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 84,40 Euro.
Eurofins-Aktie als CAC40 Gewinner: Laborkonzern profitiert vom breiten Aufschwung
Die Eurofins-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,11 % auf 86,18 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Eine eigene Nachricht gab es nicht.
CAC40 Gewinner
Warum die Eurofins-Aktie heute steigt
Eine konkrete Unternehmensmeldung lag am Morgen nicht vor. Die Eurofins-Aktie profitiert vom Gesamtmarkt: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Börsen holten ihre Verluste größtenteils auf, die Renditen der US-Staatsanleihen fielen auf ein Mehrwochentief, und die US-Zollpläne gelten als weniger belastend als befürchtet. Sinkende Renditen helfen wachstumsorientierten Werten, zu denen Eurofins als Anbieter von Labor- und Testdienstleistungen häufig gezählt wird.
Einordnung
Eurofins ist weltweit in Lebensmittel-, Umwelt-, Pharma- und klinischen Tests aktiv. Das Geschäft gilt als wenig konjunkturabhängig, die Aktie reagiert dennoch auf Zinsbewegungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eurofins Scientific SE
- ISIN
- FR0014000MR3
- Handelssymbol
- ERF (Euronext Paris)
- US-Symbol
- ERFSF (OTC)
- Kurs
- 86,18 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Eurofins-Aktie
Warum ist die Eurofins-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Gesamtmarkt erholte sich und die Aktie stieg um 2,11 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Was macht Eurofins? Das Unternehmen bietet Labor- und Testdienstleistungen für Lebensmittel, Umwelt, Pharma und Medizin an.
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