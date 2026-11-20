Analysen maerkte neutral Markt & Wirtschaft

Euro stabilisiert sich zum US-Dollar - Bund-Future pendelt um 121,87 Punkte

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 10:41 2 Min. Helaba

Technologiesorgen stützen die Anleihemärkte, während sich der Euro trotz intaktem Abwärtstrend zum US-Dollar stabilisiert.

Bild: Pexels

Die Technologiesorgen halten an und Rentenmärkte beiderseits des Atlantiks können am frühen Morgen von der Verunsicherung profitieren, so die Analysten der Helaba. So habe die Zinserhöhungserwartung in den USA wieder etwas nachgelassen. Der deutsche Aktienmarkt habe gestern anfangs zwar Kursgewinne verbucht, sei dann aber deutlich unter Druck geraten und auch das Rekord-Börsendebüt von Anthropic habe die Stimmung nicht nachhaltig verbessert. Der Euro habe sich derweil stabilisieren können. Wichtige Datenveröffentlichungen habe es nicht gegeben und auch heute bleibe es diesbezüglich ruhig. Erst in der kommenden Woche werde es mit wichtigen Stimmungsindikatoren wieder interessant. Das als historisch bezeichnete Treffen zwischen Xi, Trump und Putin habe keine konkreten Ergebnisse im Hinblick auf den Ukraine- und den Irankrieg gebracht. Vielmehr scheine die US-Regierung eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gemeinsam mit Israel in Erwägung zu ziehen. Zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise sei es bislang jedoch nicht gekommen. Bei den Renditen deutscher Bundesanleihen habe sich per saldo nicht viel getan, sie würden über den gesamten Laufzeitbereich seitwärts tendieren. Entsprechend setze der richtungsweisende Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) seine Konsolidierung im Bereich des Retracements (121,87) fort. Unterstützung unterhalb des Bereichs um 121,50/70 finde sich an der 55-Tagelinie bei 121,41. Mit dem gestrigen Tief bei 121,52 sei dieser Bereich bereits getestet worden. Widerstand sei unverändert am 21-Tagedurchschnitt bei 122,35 zu finden. Der Euro habe sich zum US-Dollar stabilisieren können, was möglicherweise auf den rückläufigen US-Renditevorteil zurückzuführen sei. Noch sei es zu früh, um auf eine dauerhafte und deutliche Erholung zu setzen, denn der Abwärtstrend sei weiterhin intakt. Entscheidend nach unten sei der Bereich um 1,0950. Ersten Widerstand gebe es erst jenseits der Marke von 1,1100 in Form ehemaliger Zwischentiefs und der 21-Tagelinie.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.