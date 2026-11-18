Euro-Staatsanleihen erzählen derzeit eine Geschichte, die vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre: Frankreich muss Investoren deutlich mehr Zinsen bieten als Italien. Die Rendite der 10-jährigen französischen Staatsanleihe (OAT) lag zum Handelsschluss am Dienstag bei 4,91 Prozent, der Abstand zur Bundesanleihe – der OAT-Spread – bei 156,3 Basispunkten. Italien kam mit seiner 10-jährigen Anleihe (BTP) laut der Nachrichtenagentur ANSA auf 4,42 Prozent und einen Spread von 105 Basispunkten. Paris zahlt damit rund einen halben Prozentpunkt mehr als Rom. Neue Stände aus dem europäischen Handel lagen vor Redaktionsschluss am Mittwochmorgen noch nicht vor.
Euro-Staatsanleihen: Paris zahlt 156 Basispunkte Aufschlag, Rom nur 105 – Spanien wählt am 29. November – wer ist der neue Problemfall der Eurozone?
Französische Staatsanleihen rentieren inzwischen rund 50 Basispunkte über italienischen. Der Spread zur Bundesanleihe lag am Dienstag bei 156 Basispunkten, am 27. November steht die Bonitätsprüfung durch S&P an, zwei Tage später wählt Spanien. Die neue Landkarte der Risikoprämien im Euroraum und was sie für Anleger bedeutet.
Die Kennzahl
Was sagt der Spread bei Euro-Staatsanleihen über das Vertrauen der Anleger?
Der Spread ist der Renditeabstand einer Staatsanleihe zur gleich langen Bundesanleihe, gemessen in Basispunkten; 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt. Weil alle Euroländer in derselben Währung und unter derselben Notenbank schulden, misst der Spread vor allem eines: wie viel zusätzliches Risiko Investoren dem jeweiligen Staat zuschreiben – sei es durch hohe Schulden, politische Unsicherheit oder schwaches Wachstum. Steigt der Spread, verteuert sich die Refinanzierung des Landes. Das wirkt auf Banken, Unternehmen und Hauskäufer im betroffenen Land zurück.
Der französische Spread hat sich in kurzer Zeit massiv ausgeweitet. Anfang September lag er laut ING bei 86 Basispunkten, am 22. Oktober erreichte er mit 174,6 Basispunkten den höchsten Stand der vergangenen zwölf Monate, die 10-jährige OAT rentierte damals bei 5,13 Prozent. Nach einer Beruhigung auf 142,4 Basispunkte am 10. November zieht er seither wieder an: über 151,8 und 155,0 auf zuletzt 156,3 Basispunkte.
Frankreich
Warum verlieren französische Staatsanleihen das Vertrauen der Märkte?
Frankreich hat ein Haushaltsproblem und ein Mehrheitsproblem – und beides verstärkt sich gegenseitig.
Das Haushaltsdefizit lag 2025 bei 5,1 Prozent der Wirtschaftsleistung und dürfte laut ING 2026 auf rund 5,4 Prozent steigen. Für 2027 peilt die Regierung 5,0 Prozent an, ohne Gegenmaßnahmen wären es rund 6,5 Prozent. Die Schuldenquote soll von rund 119 Prozent in diesem Jahr auf 121,7 Prozent 2027 klettern. Die Zinslast wächst laut ING 2027 auf rund 91 Milliarden Euro. Premierminister Sébastien Lecornu führt eine Minderheitsregierung, die ihren Haushalt 2027 durch eine zersplitterte Nationalversammlung bringen muss. Die Fristen für die Beratungen laufen Ende November bis Mitte Dezember ab. Die Präsidentschaftswahl im April 2027 wirft zusätzlich Schatten voraus.
Die Ratingagenturen schauen genau hin. Moody's bestätigte am 23. Oktober die Note Aa3 mit negativem Ausblick. Fitch senkte den Ausblick für die Bewertung A+ Ende Oktober außerplanmäßig auf negativ. Am 27. November steht die Überprüfung durch S&P an, die Frankreich derzeit mit A+ bewertet. Eine Herabstufung würde manche Investoren, die an Bonitätsgrenzen gebunden sind, zum Umschichten zwingen.
Italien und Spanien
Warum gelten Italien-Anleihen plötzlich als die solidere Wahl?
Italien hat mit über 3 Billionen Euro zwar weiterhin einen der höchsten Schuldenberge Europas. Doch Rom punktet mit politischer Stabilität und Haushaltsdisziplin: Die EU-Kommission erwartet in ihrer Herbstprognose ein Defizit unter 3 Prozent, der Ausstieg aus dem EU-Defizitverfahren rückt näher. Entsprechend ruhig verhält sich der BTP-Spread: Er schloss am Dienstag laut ANSA leicht tiefer bei 105 Basispunkten, die Rendite der zehnjährigen BTP sank von 4,44 auf 4,42 Prozent.
Spanien ist der dritte Fall. Ministerpräsident Pedro Sánchez rief Anfang Oktober Neuwahlen für den 29. November aus, nachdem das Parlament seine Wohnungsbau-Dekrete abgelehnt hatte. Der Spread spanischer Staatsanleihen zur Bundesanleihe stieg damals auf rund 63 bis 65 Basispunkte, den höchsten Stand seit rund einem Jahr. Ein aktueller Stand lag der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor. In Umfragen vom Oktober lag die konservative PP bei rund 33 Prozent vor den Sozialisten mit rund 26 und Vox mit rund 18 Prozent. Spanien bringt dabei solide Daten mit: 2,8 Prozent Wachstum im Jahr 2025 und eine Schuldenquote von rund 101 Prozent – deutlich weniger als Frankreich.
|Land
|Rendite
|Spread zum Bund
|Rating S&P
|Termin
|Frankreich
|4,91 %
|156 Bp.
|A+
|S&P-Prüfung 27.11.
|Italien
|4,42 %
|105 Bp.
|–
|Haushalt 2027
|Spanien
|–
|rund 63–65 Bp. (Okt.)
|A+
|Wahl 29.11.
|Deutschland
|3,35 %
|–
|–
|Auktion 25.11.
Frankreich und Italien: Schlussstände 17.11.2026. Spanien: letzter verfügbarer Stand Anfang Oktober 2026, nach Ausrufung der Neuwahl. Ratings laut Agenturangaben in den genannten Quellen.
Quelle: Ideal Investisseur; ANSA; Pomegra; Rankia Pro; Stand siehe Hinweis
Das große Bild
Hilft die EZB, wenn der Spread weiter steigt?
Für den Notfall hat die EZB seit Juli 2022 ein Instrument, das Transmission Protection Instrument (TPI). Damit kann sie Anleihen eines Landes kaufen, wenn dessen Renditen ungerechtfertigt stark steigen. Der Haken: Voraussetzung ist unter anderem, dass das Land die europäischen Fiskalregeln einhält. Frankreich befindet sich seit Juli 2024 im EU-Defizitverfahren. Ein verabschiedeter Haushalt wäre damit die Mindestbedingung für Hilfe aus Frankfurt. Zugleich erschwert die Inflation von 4,0 Prozent im Euroraum der EZB jede Lockerung. Bundesbankpräsident Joachim Nagel brachte zuletzt sogar weitere Zinserhöhungen ins Spiel.
Für Anleger hat die neue Rangordnung Folgen. Französische Staatsanleihen bieten mit 4,91 Prozent mehr laufende Rendite als italienische – aber eben für ein höheres wahrgenommenes Risiko. Steigt der Spread weiter, fallen die Kurse; gerade lange Laufzeiten reagieren stark. Für deutsche Sparer, die über Rentenfonds oder ETFs in Euro-Staatsanleihen investiert sind, steckt Frankreich als einer der größten Emittenten fast immer im Portfolio. Auch Aktienanleger sind betroffen: Französische Banken halten große Bestände heimischer Staatsanleihen, steigende Spreads belasten ihre Bilanzen.
Heute, 11 Uhr MEZ: Euroraum-Inflation
Die endgültigen Oktober-Daten nach der Schnellschätzung von 4,0 Prozent.
27. November: S&P prüft Frankreich
Eine Herabstufung unter A+ würde den Druck auf die OAT erhöhen.
29. November: Wahl in Spanien
Umfragen sehen einen Machtwechsel; entscheidend ist die Regierungsbildung.
Ende November bis Mitte Dezember: Haushaltsfristen in Paris
Ohne Verabschiedung droht ein Sondergesetz zum Jahresende.
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid
Eine Erhöhung gilt am Markt als wahrscheinlich.
Häufige Fragen zu Euro-Staatsanleihen
Wie hoch ist der Spread französischer Staatsanleihen?
Zum Schluss am 17. November lag der Abstand der 10-jährigen OAT zur Bundesanleihe bei 156,3 Basispunkten, bei einer Rendite von 4,91 Prozent.
Warum rentieren Italien-Anleihen niedriger als Frankreich-Anleihen?
Italien gilt derzeit als politisch stabiler und haushaltsdisziplinierter, Frankreich ringt mit hohen Defiziten und einer Minderheitsregierung.
Was ist ein Basispunkt?
Ein Hundertstel Prozentpunkt. 156 Basispunkte entsprechen 1,56 Prozentpunkten.
Wann prüft S&P die Bonität Frankreichs?
Die nächste Überprüfung ist für den 27. November angesetzt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.