Frankreich und Italien: Schlussstände 17.11.2026. Spanien: letzter verfügbarer Stand Anfang Oktober 2026, nach Ausrufung der Neuwahl. Ratings laut Agenturangaben in den genannten Quellen.

Quelle : Ideal Investisseur; ANSA; Pomegra; Rankia Pro; Stand siehe Hinweis