Frankreichs Rendite liegt auf Jahressicht rund 141 Basispunkte höher, Italiens rund 100. Treiber sind die Sorgen um die französischen Staatsfinanzen und die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Am Dienstag wurden die Rentenpläne von Marine Le Pen vorgestellt; französische Renditen gaben daraufhin am Mittwoch laut dpa-AFX nach, die Zehnjährige rutschte auf rund 4,85 Prozent. Dazu kommt die Inflation: Frankreichs Verbraucherpreise stiegen im Oktober laut Trading Economics auf 3,4 Prozent.

Italien profitiert dagegen von Stabilität und Ratings: Die Ratingagentur S&P bestätigte laut Trading Economics am 16. November das Rating BBB+ mit positivem Ausblick. Moderate Leistungsbilanzüberschüsse und stabiles Wachstum stützen die Bewertung.