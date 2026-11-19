Die Rangfolge am Euro-Anleihemarkt hat sich verschoben: Frankreich zahlt Anlegern für zehnjährige Staatsanleihen rund 4,87 Prozent, Italien nur rund 4,45 Prozent (Schlussstände vom 18. November laut Trading Economics). Der Abstand zwischen beiden beträgt 42 Basispunkte. Frankreich hat sich im Vergleich zu Deutschlands Rendite von rund 3,37 Prozent mit einem Spread von etwa 150 Basispunkten zum Sorgenkind entwickelt, Italien mit etwa 108 Basispunkten zum Gewinner. Ein Spread ist der Renditeaufschlag gegenüber der Bundesanleihe als Risikoprämie.
Euro-Staatsanleihen: Italien zahlt 42 Basispunkte weniger als Frankreich – kippt die Rangfolge im Euroraum?
Die 10-jährige italienische BTP rentiert mit 4,45 Prozent deutlich unter der französischen OAT mit 4,87 Prozent. Der Abstand zur Bundesanleihe beträgt bei Frankreich rund 150, bei Italien rund 108 Basispunkte.
Warum ist die französische Staatsanleihe teurer als die italienische?
Frankreichs Rendite liegt auf Jahressicht rund 141 Basispunkte höher, Italiens rund 100. Treiber sind die Sorgen um die französischen Staatsfinanzen und die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Am Dienstag wurden die Rentenpläne von Marine Le Pen vorgestellt; französische Renditen gaben daraufhin am Mittwoch laut dpa-AFX nach, die Zehnjährige rutschte auf rund 4,85 Prozent. Dazu kommt die Inflation: Frankreichs Verbraucherpreise stiegen im Oktober laut Trading Economics auf 3,4 Prozent.
Italien profitiert dagegen von Stabilität und Ratings: Die Ratingagentur S&P bestätigte laut Trading Economics am 16. November das Rating BBB+ mit positivem Ausblick. Moderate Leistungsbilanzüberschüsse und stabiles Wachstum stützen die Bewertung.
|Land
|Rendite
|Spread zu Bund
|Veränderung auf Jahressicht
|Deutschland
|3,37 %
|–
|+66 Bp
|Italien
|4,45 %
|rund 108 Bp
|+100 Bp
|Frankreich
|4,87 %
|rund 150 Bp
|+141 Bp
Spreads zur Bundesanleihe (3,37 %) von der Redaktion berechnet, gerundet.
Quelle: Trading Economics, Schlussstände 18.11.2026
Was bedeuten die EZB-Zinserhöhungen für Euro-Staatsanleihen?
Der Markt preist laut LSEG mit 91 Prozent eine Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember ein, ferner zwei Schritte 2027. Höhere Leitzinsen verteuern die Refinanzierung hochverschuldeter Staaten, daher achten Anleger auf die Spreads. Für Sparer und Fondsanleger heißt das: Höhere Renditen locken, doch Kurse bereits begebener Anleihen können fallen. Wer Anleihen einzelner Länder hält, trägt Länder- und Zinsänderungsrisiken.
Welche Termine sind für Euro-Staatsanleihen wichtig?
Der EU-Gipfel in der kommenden Woche, die Fed-Sitzung am 9. Dezember und die EZB-Sitzung am 17. Dezember sind die nächsten Marksteine. Dazu kommen Haushaltsberatungen in Paris. Alle Angaben zu Erwartungen sind Marktpreise Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zu Frankreich- und Italien-Anleihen
Was ist ein Spread? Der Renditeunterschied zu einer Referenzanleihe, meist der Bundesanleihe.
Was ist eine BTP? Die Abkürzung für italienische Staatsanleihen (Buoni del Tesoro Poliennali).
Was ist eine OAT? Die französische Staatsanleihe (Obligations assimilables du Trésor).
Sind Staatsanleihen sicher? Der Ausfall gilt bei Euro-Staaten als unwahrscheinlich, Kursrisiken bestehen dennoch.
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