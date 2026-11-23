Wer Euro-Staatsanleihen vergleicht, sieht am Montag vor allem eines: Der Abstand zwischen sicheren und weniger sicheren Schuldnern im Euroraum ist groß geblieben. Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 23. November 2026 um 10:38 Uhr MEZ mit 3,32 Prozent (dpa-AFX, über Ariva), der Euro-Bund-Future gab um 0,16 Prozent auf 122,54 Punkte nach. Italiens Zehnjährige lag bei 4,38 Prozent, der Spread, also der Renditeaufschlag gegenüber dem Bund, bei 107,3 Basispunkten (ANSA, 08:40 Uhr MEZ).

Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. 100 Basispunkte Aufschlag bedeuten also einen Prozentpunkt mehr Rendite als beim Bund, der als Maßstab für die sicherste Euro-Anleihe gilt.