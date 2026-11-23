Euro-Staatsanleihen: Frankreich 151, Italien 107, Spanien rund 59 Basispunkte über dem Bund - Wer zahlt im Euroraum den Risikoaufschlag?
aktiencheck.de Redaktion6 Min.
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Montag bei 3,32 Prozent, Italien rentierte mit 4,38 bis 4,40 Prozent, Frankreich mit rund 4,83 Prozent. Der Überblick zeigt, wie weit die Euro-Staatsanleihen auseinanderliegen und welche Termine bis Jahresende zählen.
Wer Euro-Staatsanleihen vergleicht, sieht am Montag vor allem eines: Der Abstand zwischen sicheren und weniger sicheren Schuldnern im Euroraum ist groß geblieben. Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 23. November 2026 um 10:38 Uhr MEZ mit 3,32 Prozent (dpa-AFX, über Ariva), der Euro-Bund-Future gab um 0,16 Prozent auf 122,54 Punkte nach. Italiens Zehnjährige lag bei 4,38 Prozent, der Spread, also der Renditeaufschlag gegenüber dem Bund, bei 107,3 Basispunkten (ANSA, 08:40 Uhr MEZ).
Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. 100 Basispunkte Aufschlag bedeuten also einen Prozentpunkt mehr Rendite als beim Bund, der als Maßstab für die sicherste Euro-Anleihe gilt.
Wie weit liegen die Euro-Staatsanleihen auseinander?
Von den Niederlanden bis Frankreich reicht die Spanne am 23. und 20. November 2026 von gut zehn bis rund 150 Basispunkten. Italien liegt im Mittelfeld, Spanien und Portugal bleiben deutlich darunter.
Zehnjährige Staatsanleihen im Euroraum im Vergleich
Land
Rendite
Stand
Spread zum Bund
Niederlande
3,42 %
23.11.
ca. 12 Bp
Österreich
3,55 %
20.11.
ca. 23 Bp
Portugal
3,79 %
20.11.
ca. 47 Bp
Spanien
3,91 %
20.11.
ca. 59 Bp
Griechenland
4,26 %
20.11.
ca. 94 Bp
Belgien
4,30 %
20.11.
ca. 98 Bp
Italien
4,38 %
23.11., 08:40 Uhr
107,3 Bp
Frankreich
4,83 %
23.11.
ca. 151 Bp
Spreads für Spanien, Portugal, Griechenland, Belgien, Österreich, Niederlande und Frankreich sind eigene Rechnungen gegen 3,32 Prozent; die Renditen stammen von unterschiedlichen Stichtagen (20. und 23.11.2026) und haben keine einheitliche Uhrzeit.
Auffällig ist Belgien: Die Rechnung ergibt rund 98 Basispunkte, im Oktober lag der Aufschlag nach Daten von Investing.com noch bei knapp 85 Basispunkten. Weil die Renditen nicht zur selben Minute erhoben wurden, ist dieser Wert mit Vorsicht zu lesen.
Warum fällt der Italien-Spread, obwohl die Schulden steigen?
Italiens Aufschlag ist in den vergangenen Wochen spürbar gesunken: Am 2. November lag er zum Handelsschluss bei 111,68 Basispunkten (Teleborsa), am 16. November bei 105 und am Montagmorgen bei 107,3. Das Jahrestief lag laut QuiFinanza am 16. Januar 2026 bei rund 59 Basispunkten, das Hoch Anfang Oktober bei gut 130.
Die Ratingagentur S&P bestätigte Italien am 13. November 2026 mit BBB+ und positivem Ausblick, Moody's führt Baa2 mit stabilem Ausblick, Fitch BBB+ mit stabilem Ausblick (Stand laut Berichten, teils älter). Die EU-Herbstprognose vom 17. November sieht für Italien ein Defizit von 2,9 Prozent der Wirtschaftsleistung in diesem und 3,5 Prozent im kommenden Jahr, die Schuldenquote soll von 137,9 auf 138,8 Prozent steigen. Wachstum erwartet die Kommission mit 1,0 und 0,7 Prozent.
Zwischen Anlegern und Ratingagenturen liegt damit ein Spannungsfeld: Die Bonität wird besser bewertet, die Schuldenquote steigt trotzdem.
Was bedeutet die S&P-Prüfung für Frankreich am 27. November?
Frankreich ist der Wackelkandidat im Euroraum. Die Rendite der Zehnjährigen fiel am Montag laut Trading Economics auf rund 4,83 Prozent, nachdem die Zeitung „La Tribune Dimanche“ berichtet hatte, Präsident Emmanuel Macron plane eine Schuldenbremse in der Verfassung (dpa-AFX). Dafür wäre eine Dreifünftelmehrheit im Kongress nötig; einen Gesetzentwurf oder Zeitplan gibt es laut Bericht nicht. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sagte nach dpa-AFX-Angaben, Frankreich steuere auf eine Rezession zu, was bei der angespannten Schuldenlage schlecht sei.
Am 27. November 2026 steht laut Terminkalender die Überprüfung durch S&P an, aktuell mit A+ und stabilem Ausblick; Fitch hatte A+ zuletzt am 30. Oktober bestätigt, mit negativem Ausblick. Ein Termin im Kalender ist kein Ergebnis: Ob eine Agentur ihr Urteil ändert, ist offen.
Für Anleger zählt dabei weniger die Schlagzeile als der Abstand: 151 Basispunkte Aufschlag bedeuten, dass der Markt Frankreich deutlich teurer finanzieren lässt als Deutschland.
Welche Termine zählen bis Jahresende?
Häufige Fragen zu Euro-Staatsanleihen
Was ist der Spread bei Euro-Staatsanleihen? Der Spread ist der Renditeaufschlag einer Staatsanleihe gegenüber der Bundesanleihe gleicher Laufzeit. Er wird in Basispunkten angegeben und gilt als Gradmesser für das vom Markt eingepreiste Risiko.
Warum rentieren Italien und Frankreich höher als Deutschland? Anleger verlangen für höhere Schuldenquoten, politische Unsicherheit und schwächere Bonitätsnoten einen Aufschlag. Das Ausfallrisiko gilt bei Bundesanleihen als am niedrigsten, was aber keine Garantie ist.
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am 23. November 2026 lag sie um 10:38 Uhr MEZ bei 3,32 Prozent (dpa-AFX).
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit und schwankt daher täglich.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Cookies und Datenschutz
Notwendige Cookies ermöglichen Grundfunktionen. Mit Ihrer Einwilligung analysieren wir pseudonymisierte Nutzungsdaten, um Inhalte und Bedienung zu verbessern, und messen Sichtbarkeit und Klicks eigener Werbeplätze. Sitzungsaufzeichnungen benötigen eine separate Auswahl in den Einstellungen. AktienCheck bleibt auch ohne Einwilligung vollständig nutzbar.