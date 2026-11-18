Euro-Staatsanleihen zeigen am Mittwochvormittag ein ruhiges Bild, obwohl die Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent liegt. Der Euro-Bund-Future stieg am 18. November zu Handelsbeginn laut dpa-AFX um 0,11 Prozent auf 122,12 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 3,35 Prozent. Gleichzeitig schrumpfte der Aufschlag italienischer Anleihen auf Bundesanleihen laut QuiFinanza auf 104 Basispunkte. Händlern zufolge sanken auch die französischen Renditen. Die Gründe: niedrigere Ölpreise, Entspannung bei den Spreads und die Erwartung, dass die EZB im Dezember die Zinsen anhebt.
Euro-Staatsanleihen: Bund bei 3,35 Prozent, Italien-Spread nur noch 104 Basispunkte, Frankreich-Renditen sinken – wie fest sitzt die Ruhe vor der EZB?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fällt am 18. November auf 3,35 Prozent, der Aufschlag italienischer Anleihen schrumpft auf 104 Basispunkte, französische Renditen geben nach. Warum der Euro-Staatsanleihenmarkt trotz 4,0 Prozent Inflation gelassen bleibt und welche Termine die Ruhe prüfen.
Die Zahlen
Was bewegt die Bundesanleihen am 18. November?
Der Auslöser des Kursplus ist weniger ein Datum als ein Preis: Öl wird billiger.
Nach Angaben von dpa-AFX drückte vor allem der Rückgang der Ölpreise auf den Markt, den Händler mit reichlichem Angebot erklären. Weniger teure Energie dämpft die Inflationserwartungen, und niedrigere Inflationserwartungen stützen Anleihekurse. Wichtig zum Verständnis: Die Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt, der Kupon der feste Zins auf den Nennwert. Steigt der Kurs, sinkt die Rendite. Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe und gilt als Gradmesser für die Stimmung am deutschen Rentenmarkt.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Frankreich. Händler führen die erneut gesunkenen französischen Renditen laut dpa-AFX auf Rentenpläne zurück, die die Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen am Dienstag vorgestellt hat. Eine Bewertung der Pläne nimmt die Redaktion nicht vor; für Anleger zählt, dass politische Nachrichten aus Paris derzeit unmittelbar auf die Renditen durchschlagen.
Der Spread
Wie groß ist der Abstand zwischen italienischen Anleihen und Bundesanleihen?
Der Spread ist die Renditedifferenz zwischen zwei Anleihen, hier zwischen zehnjährigen italienischen BTP und Bundesanleihen, gemessen in Basispunkten (1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte). Er gilt als Risikoprämie: Je größer er ist, desto mehr Zins verlangen Anleger für das Risiko, dass Italien als Schuldner schwächer eingeschätzt wird als der Bund. Die Tabelle zeigt, wie er sich in den vergangenen Wochen entwickelt hat.
|Datum
|Spread zum Bund
|Rendite BTP
|2. November
|116 Bp
|unter 4,50 %
|13. November
|106 Bp
|4,43 %
|17. November
|106 Bp
|4,42 %
|18. November
|104 Bp
|4,40 %
Rendite 10-jähriger BTP, soweit die Quelle sie nennt; zum 2.11. nur Angabe „unter 4,50 Prozent“.
Quelle: QuiFinanza (Berichte vom 2., 13., 17. und 18.11.2026)
Rechnerisch passt das Bild zusammen: Eine Bundrendite von 3,35 Prozent plus 104 Basispunkte ergibt rund 4,39 Prozent. Der Aufschlag hat sich damit seit Anfang November um 12 Basispunkte verengt. QuiFinanza nennt als Treiber die fallenden Ölpreise, die allmählich wieder in Richtung der Vorkriegsniveaus zurückkehrten, sowie die Einschätzung der EU-Kommission, dass der Energieschock die Wirtschaft weniger getroffen hat als befürchtet. Die Kommission hat ihre Wachstumsprognose für 2026 dennoch gesenkt.
Das große Bild
Warum bleiben Euro-Staatsanleihen bei 4,0 Prozent Inflation so gelassen?
Die Frage drängt sich auf, denn 4,0 Prozent war im Oktober der höchste Stand der Inflationsrate im Euroraum seit 2023. Für den Anleger heißt das: Die reale Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist rechnerisch negativ, rund 0,65 Prozentpunkte unter der Teuerung. Dass die Kurse dennoch halten, hat mehrere Gründe, die Märkte gleichzeitig abwägen.
Erwartete Erhöhung ist eingepreist: Laut dpa-AFX erwartet der Markt im Dezember eine weitere Zinserhöhung der EZB. Was erwartet wird, bewegt die Kurse nicht mehr, nur die Abweichung davon.
Energie als Hebel: Weil der Anstieg der Inflation stark von Energie getrieben ist, wirken fallende Ölpreise direkt auf Erwartungen und Renditen.
Politik und Haushalt: Hohe Staatsschulden und politische Unsicherheit, derzeit sichtbar in Frankreich, entscheiden über die Spreads. Bleiben sie klein, wirkt der Renditeanstieg als Gleichklang im Euroraum, nicht als Sonderproblem einzelner Länder.
Für Sparer bedeutet das: Staatsanleihen bieten nominal wieder Zinsen im Bereich von 3 bis 4,5 Prozent, real aber derzeit wenig. Für Staaten bleibt die Refinanzierung teuer, aber planbar, solange die Spreads nicht auseinanderlaufen. Für Aktien ist ein ruhiger Rentenmarkt ein Stützpfeiler, denn Renditesprünge belasten Bewertungen, besonders bei Wachstumswerten.
Ausblick
Welche Termine prüfen die Ruhe am Rentenmarkt?
Heute: Euro-Inflation endgültig
Eurostat veröffentlicht die zweite Schätzung der Oktober-Inflation. Volkswirte erwarten laut dpa-AFX eine Bestätigung der 4,0 Prozent.
Heute Abend: Fed-Protokoll
Das Protokoll der Oktober-Sitzung der US-Notenbank erscheint um 14:00 Uhr New Yorker Zeit, 20:00 Uhr MEZ, und bewegt oft auch Bundrenditen.
Dezember: EZB-Zinsentscheid
Die Entscheidung gilt am Markt als erwartete Zinserhöhung. Überraschungen in Inflation oder Konjunktur könnten Kurse und Spreads in Bewegung bringen.
Politik in Frankreich
Pläne und Umfragen zur Rentenpolitik beeinflussen derzeit die Renditen französischer Anleihen.
Häufige Fragen zu Euro-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe?
Zu Handelsbeginn am 18. November 2026 sank sie laut dpa-AFX (10:32 Uhr) auf 3,35 Prozent.
Was ist der BTP-Bund-Spread?
Der Renditeabstand zwischen zehnjährigen italienischen Staatsanleihen und Bundesanleihen. Laut QuiFinanza lag er am 18. November bei 104 Basispunkten.
Warum sinken die Renditen bei fallenden Ölpreisen?
Billigeres Öl dämpft die Inflationserwartungen, das stützt Anleihekurse. Fallende Kurse bedeuten steigende, steigende Kurse sinkende Renditen.
Was bedeutet der Bund-Future?
Er ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe; steigt er, fallen in der Regel die Renditen deutscher Staatsanleihen.
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