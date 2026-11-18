Nach Angaben von dpa-AFX drückte vor allem der Rückgang der Ölpreise auf den Markt, den Händler mit reichlichem Angebot erklären. Weniger teure Energie dämpft die Inflationserwartungen, und niedrigere Inflationserwartungen stützen Anleihekurse. Wichtig zum Verständnis: Die Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt, der Kupon der feste Zins auf den Nennwert. Steigt der Kurs, sinkt die Rendite. Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe und gilt als Gradmesser für die Stimmung am deutschen Rentenmarkt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Frankreich. Händler führen die erneut gesunkenen französischen Renditen laut dpa-AFX auf Rentenpläne zurück, die die Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen am Dienstag vorgestellt hat. Eine Bewertung der Pläne nimmt die Redaktion nicht vor; für Anleger zählt, dass politische Nachrichten aus Paris derzeit unmittelbar auf die Renditen durchschlagen.