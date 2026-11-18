Der Treiber ist eindeutig die Energie. Ihr Preisauftrieb beschleunigte sich laut Vorabschätzung auf 20,8 Prozent nach 18,9 Prozent im September. Seit Beginn des Iran-Kriegs im Frühjahr sind Öl und Gas deutlich teurer geworden; Brent kostete am Dienstagabend laut dpa-AFX rund 92 Dollar je Barrel – zwar deutlich unter dem Oktober-Hoch, aber weit über dem Niveau zu Jahresbeginn.

Wichtig für die Notenbank: Die Kerninflation ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak verharrte bei 2,5 Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich um 3,3 Prozent, Lebensmittel, Alkohol und Tabak um 1,6 Prozent, Industriegüter ohne Energie um 1,2 Prozent. Der Inflationsschub ist damit bislang vor allem ein Angebotsschock – noch keine breite Lohn-Preis-Spirale.