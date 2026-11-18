Die Euro-Inflation ist zurück auf dem Niveau einer Zinswende: Nach der Vorabschätzung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise im Euroraum im Oktober um 4,0 Prozent – so stark wie seit September 2023 nicht mehr. Heute um 11 Uhr veröffentlicht Eurostat die endgültigen Zahlen; Volkswirte erwarten laut finanzen.net eine Bestätigung. Für die EZB stärkt das die Argumente für eine dritte Zinserhöhung im Dezember. Am Markt ist die Stimmung angeschlagen: Der DAX-Future lag am Morgen bei 26.104 Punkten (−0,2 Prozent), nachdem der Leitindex am Dienstag 2,1 Prozent auf 26.045 Punkte verloren hatte. Der Euro notierte laut dpa-AFX um 07:38 Uhr bei 1,0981 Dollar.
Euro-Inflation: 4,0 Prozent in der Vorabschätzung, Italien bei 5,6 Prozent, heute kommen die endgültigen Daten – folgt im Dezember die dritte EZB-Zinserhöhung?
Die Inflation in der Eurozone ist im Oktober nach der Vorabschätzung auf 4,0 Prozent gestiegen, getrieben von Energie. Heute um 11 Uhr legt Eurostat die endgültigen Zahlen vor, eine Stunde zuvor die EZB ihren Finanzstabilitätsbericht. Was die Euro-Inflation für die nächste EZB-Zinserhöhung, Bundesanleihen, den DAX, Bankaktien und Immobilienaktien bedeutet.
Die Zahlen
Euro-Inflation bei 4 Prozent: Was treibt die Preise?
Der Treiber ist eindeutig die Energie. Ihr Preisauftrieb beschleunigte sich laut Vorabschätzung auf 20,8 Prozent nach 18,9 Prozent im September. Seit Beginn des Iran-Kriegs im Frühjahr sind Öl und Gas deutlich teurer geworden; Brent kostete am Dienstagabend laut dpa-AFX rund 92 Dollar je Barrel – zwar deutlich unter dem Oktober-Hoch, aber weit über dem Niveau zu Jahresbeginn.
Wichtig für die Notenbank: Die Kerninflation ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak verharrte bei 2,5 Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich um 3,3 Prozent, Lebensmittel, Alkohol und Tabak um 1,6 Prozent, Industriegüter ohne Energie um 1,2 Prozent. Der Inflationsschub ist damit bislang vor allem ein Angebotsschock – noch keine breite Lohn-Preis-Spirale.
|Land
|Oktober
|September
|Eurozone
|4,0 %
|3,8 %
|Deutschland
|2,8 %
|3,3 %
|Italien
|5,6 %
|4,2 %
|Spanien
|4,9 %
|5,0 %
|Frankreich
|3,8 %
|3,4 %
Vorabschätzung; endgültige Werte heute um 11 Uhr. Höchster Wert im Euroraum: Litauen 6,1 %, niedrigster: Malta 2,3 %.
Quelle: Eurostat via Xinhua, stockanalysis.com (4.11.2026)
Auffällig ist die Spreizung: Während die Teuerung in Deutschland laut Destatis auf 2,8 Prozent sank, sprang sie in Italien auf 5,6 Prozent. Für eine einheitliche Geldpolitik ist das ein Dilemma, denn Zinserhöhungen treffen hoch verschuldete Staaten wie Italien zugleich über steigende Anleiherenditen.
Die Notenbank
EZB-Zinserhöhung im Dezember: Wie sicher ist sie?
Die EZB hat ihren Einlagenzins in diesem Jahr bereits zweimal angehoben – und hält sich die dritte Stufe offen.
Nach Schritten im Juni auf 2,25 Prozent und im September auf 2,50 Prozent ließ der EZB-Rat den Einlagenzins am 29. Oktober unverändert. Die nächste Sitzung ist am 17. Dezember. Eine Reuters-Umfrage unter 71 Ökonomen vom 10. bis 12. November ergab laut FXStreet mehrheitlich die Erwartung einer Anhebung auf 2,75 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, die der Markt einem Schritt im Dezember beimaß, lag Anfang November laut CNBC bei gut 72 Prozent.
Die Signale aus dem EZB-Rat sind deutlich, aber nicht einheitlich. Chefvolkswirt Philip Lane sagte am 10. November in London, eine Zinserhöhung im Dezember wäre „umsichtig“, wenn sich die Datenlage nicht ändere; er erwartet zum Jahresende eine Inflation von etwas über 4 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde blieb vorsichtiger: Sie könne nicht sagen, dass man es im Dezember „sicher“ tun werde (Interview mit Yomiuri Shimbun, 7. November). Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält eine weitere Anhebung für sehr wahrscheinlich.
Einschätzung der Redaktion: Bestätigt Eurostat heute 4,0 Prozent und bleibt die Kerninflation bei 2,5 Prozent, ändert sich am Bild wenig – die Debatte dreht sich dann um die Frage, ob die EZB einen Energieschock mit Zinsen bekämpfen soll. Eine Aufwärtsrevision oder eine höhere Kernrate würde den Druck erhöhen. Wie der Markt die Dezember-Wahrscheinlichkeit aktuell bepreist, ließ sich für diese Woche nicht belastbar ermitteln.
Das große Bild
Was bedeutet die Euro-Inflation für DAX, Anleihen und Aktien?
Am Anleihemarkt ist die Zinsangst längst angekommen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen schloss am Dienstag laut dpa-AFX bei 3,38 Prozent, dem höchsten Stand seit dem 22. Oktober; zweijährige rentierten mit 3,13 Prozent. Um 11:30 Uhr stockt der Bund eine Anleihe mit Laufzeit bis 2033 um 3 Milliarden Euro auf – ein Test der Nachfrage direkt nach den Inflationsdaten.
Für Aktien gilt die bekannte Arithmetik: Höhere Zinsen drücken auf die Bewertung wachstumsstarker Titel, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Das trifft eine Börse, die ohnehin unter der Schwäche von Technologie- und Softwarewerten leidet.
|Bereich
|Beispiele
|Typische Wirkung höherer Zinsen
|Bankaktien
|Commerzbank, Deutsche Bank
|höhere Zinsmargen, aber Kreditrisiken
|Versicherer
|Allianz, Munich Re
|höhere Wiederanlagerenditen
|Immobilienaktien
|Vonovia
|teurere Finanzierung, Druck auf Bewertungen
|Wachstums- und Tech-Aktien
|SAP, Infineon
|höhere Diskontsätze belasten Bewertungen
|Bundesanleihen
|Bund 10 Jahre
|Kursverluste bei steigenden Renditen
Einordnung der Redaktion, keine Empfehlung; tatsächliche Kursreaktionen hängen von vielen Faktoren ab.
Termine heute
Euro-Inflation, EZB, Fed: Der Fahrplan des Tages
FAQ: Euro-Inflation und EZB
Wie hoch ist die Euro-Inflation? Nach der Vorabschätzung von Eurostat lag sie im Oktober bei 4,0 Prozent nach 3,8 Prozent im September. Die endgültigen Daten folgen heute um 11 Uhr.
Warum steigt die Inflation in der Eurozone? Vor allem wegen der Energiepreise, die im Oktober um 20,8 Prozent über dem Vorjahr lagen. Die Kerninflation blieb bei 2,5 Prozent.
Erhöht die EZB im Dezember die Zinsen? Entschieden ist das nicht. Chefvolkswirt Lane hält einen Schritt bei unveränderter Datenlage für umsichtig, Lagarde legte sich nicht fest. Die Sitzung ist am 17. Dezember.
Was bedeutet die Euro-Inflation für Aktien? Höhere Zinsen belasten tendenziell Wachstums- und Immobilienaktien, während Banken von höheren Margen profitieren können. Am DAX ist die Zinsangst bereits sichtbar.
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