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Euro fällt auf 1,0952 Dollar – hält die Marke von 1,0950?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 10:44 2 Min. Helaba

Der DAX gibt seine frühen Gewinne ab, der Euro fällt zum sechsten Mal in Folge auf ein Jahrestief.

Bild: Mufid Majnun / Unsplash

Die Volatilität an den Aktienmärkten dürfte wegen des KI-Sektors erhöht bleiben, so die Analysten der Helaba. Der deutsche Leitindex sei letztlich auch daran gescheitert, sich von seiner letzten Schwächephase zu lösen. Anfängliche Gewinne hätten nicht gehalten werden können und so bleibe er unter technischen Aspekten angeschlagen. Stabilisierungstendenzen gebe es am Rentenmarkt, während der Euro weiterhin zur Schwäche neige. Impulse vonseiten wichtiger Datenveröffentlichungen seien derzeit Mangelware und auch das gestern Abend veröffentlichte FOMC-Protokoll habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. Eine weitere Leitzinserhöhung werde von nahezu allen Fed-Vertretern als angemessen erachtet. Einige hätten bei ungünstigen Inflationsdaten sogar eine Erhöhung um mehr als 25 Basispunkte im Dezember für erwägenswert gehalten. Zudem sorge das Dreier-Treffen von Trump, Xi und Putin für Aufmerksamkeit. Der für 10-jährige Bundesanleihen maßgebliche Bund-Future habe sich oberhalb des Retracements (121,87) erholen können, sei bislang aber daran gescheitert, die 21-Tagelinie bei 122,35 in Angriff zu nehmen. Unterstützungen würden die Analysten um 121,70 und am 55-Tagedurchschnitt bei 121,39 lokalisieren. Bei den EWU-Spreads habe sich zuletzt nicht allzu viel getan, sie würden auf erhöhten Niveaus seitwärts bis leicht schwächer tendieren. Französische Bonds mit 10-jähriger Laufzeit lägen knapp 150 Basispunkte oberhalb vergleichbarer Bundesanleihen. In den letzten Tagen sei der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone und Deutschland kleiner geworden. Dies sollte dem Euro tendenziell unter die Arme greifen, was derzeit aber noch nicht erkennbar sei. Vielmehr habe er an sechs Handelstagen in Folge ein neues Jahrestief markiert (zuletzt 1,0952) und den Abwärtstrend bestätigt. Bleibe nun zu hoffen, dass der Bereich um 1,0950 genügend Halt bieten könne. Andererseits müssten Kursverluste bis unter 1,09 ins Kalkül gezogen werden. Erste Widerstände seien erst jenseits der 1,11er-Marke zu lokalisieren.

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