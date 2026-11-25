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Euro-Dollar-Kurs: Warum die Marke von 1,1010 jetzt zählt

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:06 2 Min. Helaba

Der ifo-Index erreicht ein Jahreshoch, doch am deutschen Aktienmarkt verfliegt der Optimismus.

Bild: CARTIST / Unsplash

Die freundliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist gestern wieder verflogen, so die Analysten der Helaba. Auch der auf ein neues Jahreshoch gestiegene IFO GESCHÄFTSKLIMAINDEX habe kaum geholfen. Die Blicke der Akteure würden sich abseitig der Volatilitäten im Tech-Sektor heute vor allem auf die Fülle von Datenveröffentlichungen in den USA richten, bevor dort das lange "Shopping"-Wochenende (Black Friday) eingeleitet werde. Der Bund-Future habe gestern im Hoch bei 123,13 notiert. Im Grunde sei der Weg bis zum Monatshoch bei 123,53 frei und die Lage der technischen Indikatoren habe sich weiter verbessert. Idealtypisch sei das Bild aber nicht. Jenseits von 123,53 eröffne sich weiteres Potenzial bis 123,84/89. Unterstützungen würden sich bei 122,80, um 122,45 (21- und 100T) und bei 121,87 finden. Während die Erholung des Bund-Futures zu niedrigeren Renditen im längeren Laufzeitsegment führe, seien die kurzfristigen EZB-Zinserwartungen präsent und durch den soliden ifo-Index nicht geschmälert worden. Die Kurvenverflachung habe sich dementsprechend fortgesetzt. Die Differenz zwischen 2- und 10-jähriger Bundrendite liege bei 21 Basispunkten. Erneute Kommentare vonseiten der EZB, wonach die Markterwartung steigender Zinsen "angemessen" sei, hätten dem Euro gegenüber dem US-Dollar zu einer Erholung verholfen, nachdem am Montag bei 1,0881 zunächst ein neues Jahrestief markiert und das 138,2%-Level der Bewegung von 1,1711 bis 1,1105 bei 1,0874 fast genau erreicht worden sei. Im Zuge der Erholung sei das vormalige Tief bei 1,0953 überwunden worden, zu einem ernsthaften Test des Widerstandes bei 1,1010 sei es aber nicht gekommen. Erst darüber wäre Potenzial eröffnet bis 1,1105. Das übergeordnete Indikatorenbild deute noch immer auf vorhandene Risiken hin. Sollte es zu einem Rutsch unter 1,0874 kommen, wäre Raum eröffnet bis zum 161,8%-Level bei 1,0730.

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