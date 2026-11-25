Der Euro Dollar Kurs (EUR/USD) bleibt unter Druck: Die EZB setzte den Referenzkurs am Mittwoch, 25. November 2026, auf 1,0935 US-Dollar fest, nach 1,0963 Dollar am Dienstag (dpa-AFX, 16:06 Uhr MEZ). Am Montag war der Euro zeitweise bis auf 1,0881 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit April 2025. Seit Anfang September steht die Gemeinschaftswährung unter Druck, im bisherigen Jahresverlauf hat sie knapp sieben Prozent zum Dollar verloren. Für den DAX (ISIN DE0008469008), der am Mittwoch um 1,26 Prozent auf 24.702,13 Punkte nachgab, ist der Wechselkurs ein zusätzlicher Faktor in einem ohnehin nervösen Umfeld.
Euro Dollar Kurs: 1,0935 und Tief seit April 2025 – Fed-Erhöhung zu 97 Prozent eingepreist – wie lange hält der Euro die 1,09?
Der Euro Dollar Kurs steht bei rund 1,09: Tech-Turbulenzen, US-Zinsangst und neue Zollpläne stützen den Dollar. Was der schwache Euro für DAX, Exportaktien und Anleger bedeutet.
Warum fällt der Euro zum Dollar?
Mehrere Treiber wirken zusammen. Erstens die Zinsen: Nach Angaben des Handelsinstruments CME FedWatch, zitiert von FXStreet (25.11.2026, 11:32 Uhr UTC), preisen die Terminmärkte mit 97 Prozent eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein, für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung bei 60 Prozent. Die nächste Fed-Sitzung ist für den 9. Dezember terminiert, die EZB tagt am 17. Dezember.
Zweitens die Stimmung an den Aktienmärkten: Der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten ließ den Dollar als sicher geltende Währung gefragt sein. dpa-AFX zitiert dazu die Dekabank, der Handelstag beginne „mit gedrückter Stimmung“ (finanzen.net, 25.11.2026, 09:19 Uhr). Drittens die Konjunkturdaten aus den USA: Die Kerninflation beim Preisindex PCE lag im Oktober laut Dow-Jones-Bericht bei 3,3 Prozent (Erwartung 3,2 Prozent), das US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal wuchs mit 4,3 Prozent annualisiert, erwartet worden waren 3,6 Prozent (finanzen.ch, 25.11.2026, 15:46 Uhr). Starke Daten stützen die Erwartung höherer Leitzinsen in den USA und damit den Dollar.
Viertens kommt die Handelspolitik hinzu: Die US-Regierung schlägt neue Zölle auf Einfuhren aus der EU, China und weiteren Ländern vor. Für betroffene EU-Produkte steht ein Satz von 15 Prozent im Raum, bislang gilt für die meisten EU-Waren 10 Prozent; frühestens im Januar könnten die Zölle in Kraft treten, vorher sind Anhörungen vorgesehen (dpa-AFX, 25.11.2026, 16:56 Uhr).
|Größe
|Stand
|Veränderung / Einordnung
|EZB-Referenzkurs EUR/USD
|1,0935 USD
|Vortag 1,0963 USD
|Tief am Montag
|1,0881 USD
|tiefster Stand seit April 2025
|Euro im Jahresverlauf
|–
|knapp 7 % Verlust zum Dollar
|Fed-Zinserhöhung Dezember
|97 %
|CME FedWatch, 25 Basispunkte
|US-Rendite 10 Jahre
|4,83 %
|-0,07 Punkte (15:46 Uhr)
|USD/JPY
|159,29
|Zwischenstand 15:46 Uhr
|Brent
|93,10 USD
|+1,9 % (15:46 Uhr)
Zwischenstände (Dow Jones, 15:46 Uhr MEZ) können vom Handelsschluss abweichen.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net, FXStreet/FinScans, Dow Jones/finanzen.ch; Uhrzeiten siehe Text
Was bedeutet der schwache Euro für DAX und Exportaktien?
Ein schwacher Euro macht europäische Waren im Dollarraum tendenziell günstiger und kann Exporteuren Rückenwind geben, weil Dollarumsätze in mehr Euro umgerechnet werden. Das ist eine allgemeine Wirkungsweise und ausdrücklich eine Einschätzung der Redaktion: Ob sie sich in den Kursen niederschlägt, hängt von Absicherungsgeschäften, Lieferketten und Zöllen ab. Genau diese Zölle sind der Gegenwind: Betroffen wären nach dem US-Vorschlag unter anderem Maschinenbau, Autoindustrie, Stahl, Aluminium, Chemikalien und Batterien (dpa-AFX, 16:56 Uhr). Für Autoaktien ist die Lage damit zweigeteilt. Die Volkswagen Aktie und die BMW Aktie gehörten am Mittwoch zu den DAX-Gewinnern, laut onvista (16:46 Uhr) mit Aufschlägen zwischen 3,79 und 4,65 Prozent, getragen von einer Erholung nach einem Tief seit über sechs Jahren, einer JPMorgan-Studie und einer EU-Beschränkung für Hybrid-Importe, nicht vom Wechselkurs.
Für importabhängige Branchen wirkt der schwache Euro in die andere Richtung: Rohöl wird in Dollar gehandelt, Brent lag am Mittwoch laut Dow Jones um 15:46 Uhr bei 93,10 Dollar. Wer in Euro bezahlt, spürt den Wechselkurs doppelt. Das gilt auch für Rohstoffe allgemein, deren Preise in Dollar notieren.
Auch für Anleger mit US-Depot hat der Kurs eine Kehrseite: Wer US-Aktien hält, profitiert in Euro gerechnet von einem festeren Dollar, sieht aber derzeit zugleich fallende Kurse an der Wall Street. Zum europäischen Handelsschluss notierte der Nasdaq 100 laut dpa-AFX (17:53 Uhr) rund 4 Prozent im Minus, der Dow Jones 1,4 Prozent. Der Nvidia Aktie und anderen KI-Werten setzte der Ausverkauf besonders zu.
Welche Termine bewegen den Euro Dollar Kurs als Nächstes?
Wegen des Feiertags Thanksgiving am Donnerstag ruht der US-Handel; am Freitag gibt es eine verkürzte Sitzung. Der US-Arbeitsmarktbericht für November erscheint laut stockanalysis.com am 4. Dezember, die Fed entscheidet am 9. Dezember, die EZB am 17. Dezember. Bei den Zöllen laufen zunächst Anhörungen; China hat eine Zollpause bis zum 10. Januar.
FAQ: Häufige Fragen zum Euro Dollar Kurs
Wie hoch ist der Euro Dollar Kurs aktuell? Der EZB-Referenzkurs lag am 25. November 2026 bei 1,0935 US-Dollar (dpa-AFX, 16:06 Uhr).
Warum ist der Euro so schwach? Gründe sind die erwartete Fed-Zinserhöhung, die Flucht in den Dollar bei Tech-Turbulenzen und Zollsorgen.
Profitieren DAX-Aktien vom schwachen Euro? Exporteure können Währungsvorteile haben, zugleich drohen neue US-Zölle. Der Effekt ist je Unternehmen verschieden.
Wann entscheidet die Fed über Zinsen? Am 9. Dezember 2026; die EZB folgt am 17. Dezember.
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