Mehrere Treiber wirken zusammen. Erstens die Zinsen: Nach Angaben des Handelsinstruments CME FedWatch, zitiert von FXStreet (25.11.2026, 11:32 Uhr UTC), preisen die Terminmärkte mit 97 Prozent eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein, für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung bei 60 Prozent. Die nächste Fed-Sitzung ist für den 9. Dezember terminiert, die EZB tagt am 17. Dezember.

Zweitens die Stimmung an den Aktienmärkten: Der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten ließ den Dollar als sicher geltende Währung gefragt sein. dpa-AFX zitiert dazu die Dekabank, der Handelstag beginne „mit gedrückter Stimmung“ (finanzen.net, 25.11.2026, 09:19 Uhr). Drittens die Konjunkturdaten aus den USA: Die Kerninflation beim Preisindex PCE lag im Oktober laut Dow-Jones-Bericht bei 3,3 Prozent (Erwartung 3,2 Prozent), das US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal wuchs mit 4,3 Prozent annualisiert, erwartet worden waren 3,6 Prozent (finanzen.ch, 25.11.2026, 15:46 Uhr). Starke Daten stützen die Erwartung höherer Leitzinsen in den USA und damit den Dollar.

Viertens kommt die Handelspolitik hinzu: Die US-Regierung schlägt neue Zölle auf Einfuhren aus der EU, China und weiteren Ländern vor. Für betroffene EU-Produkte steht ein Satz von 15 Prozent im Raum, bislang gilt für die meisten EU-Waren 10 Prozent; frühestens im Januar könnten die Zölle in Kraft treten, vorher sind Anhörungen vorgesehen (dpa-AFX, 25.11.2026, 16:56 Uhr).