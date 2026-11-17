Der Euro Dollar-Kurs ist unter die psychologisch wichtige Marke von 1,10 gerutscht. Die Europäische Zentralbank setzte ihren Referenzkurs am Dienstag auf 1,0989 Dollar fest, nach 1,1014 Dollar am Montag. Im Handel fiel die Gemeinschaftswährung laut dpa-AFX zeitweise bis auf 1,0968 Dollar – den tiefsten Stand seit April 2025. Am Nachmittag erholte sich der Euro leicht auf 1,1007 Dollar (16:52 Uhr). Seit Jahresbeginn, als er bei rund 1,1721 Dollar stand, hat er gut 6 Prozent verloren.

Bereits am frühen Morgen hatte aktiencheck.de über den Rutsch an die 1,10er-Marke berichtet. Neu ist, dass die Schwelle nun auch im amtlichen EZB-Referenzkurs gefallen ist – und dass die US-Notenbank mit neuen Zinssignalen nachgelegt hat.