Der wichtigste Grund sind die Zinsen. „Wichtigster Treiber war ein deutlicher Anstieg der US-Zinserwartungen“, sagte Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen laut dpa-AFX. Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins im September auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und ihn Ende Oktober bestätigt. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat. Für die Fed-Sitzung am 9. Dezember sind laut Newsquawk 26 Basispunkte Anhebung eingepreist, bis März rund 61 Basispunkte. Mehrere Fed-Vertreter äußerten sich am Montag falkenhaft; Cleveland-Fed-Chefin Beth Hammack sagte, die Inflation gehe in die falsche Richtung.

Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Montag auf einer Konferenz zu künstlicher Intelligenz, äußerte sich laut Redetext aber nicht zu Zinsen oder Dollar. Hinzu kommen Belastungen für den Euro selbst: dpa-AFX verweist auf Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen. Und nach einem erneuten Abverkauf bei Technologieaktien suchten Anleger am Montag sichere Häfen – auch das stützte den Dollar.