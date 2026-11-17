Der Dollar ist zurück: Der Euro fiel am Montag zum Dollar bis auf 1,1003 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025 (dpa-AFX, 16:28 Uhr MEZ). Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung am Abend 1,1005 US-Dollar (dpa-AFX, 21:00 Uhr MEZ / 15:00 Uhr New York). Der Dollar-Index DXY stieg im Tageshoch auf rund 103,6 Punkte – nach Berichten von Bloomberg und Jinshi Data hat der Greenback damit seine Verluste seit Donald Trumps Zollankündigung vom 2. April 2025, dem „Liberation Day“, wieder wettgemacht. Für das Währungspaar Euro Dollar (EUR/USD) ist das eine Wende: Die Furcht vor einem Ausverkauf amerikanischer Anlagen, das „Sell America“-Szenario, verliert an Kraft.
Euro Dollar: Euro fällt auf 1,10 – der Dollar macht den Zollschock wett – wie weit reicht die Dollar-Rally?
Der Euro ist zum Dollar auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen, der Dollar-Index notiert so hoch wie seit dem „Liberation Day“ nicht mehr. Treiber sind steigende US-Zinserwartungen. Was das für DAX-Exporteure, US-Aktien in Euro und Gold bedeutet.
Devisen
Euro Dollar: Warum ist der Dollar plötzlich so stark?
Der wichtigste Grund sind die Zinsen. „Wichtigster Treiber war ein deutlicher Anstieg der US-Zinserwartungen“, sagte Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen laut dpa-AFX. Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins im September auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und ihn Ende Oktober bestätigt. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat. Für die Fed-Sitzung am 9. Dezember sind laut Newsquawk 26 Basispunkte Anhebung eingepreist, bis März rund 61 Basispunkte. Mehrere Fed-Vertreter äußerten sich am Montag falkenhaft; Cleveland-Fed-Chefin Beth Hammack sagte, die Inflation gehe in die falsche Richtung.
Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Montag auf einer Konferenz zu künstlicher Intelligenz, äußerte sich laut Redetext aber nicht zu Zinsen oder Dollar. Hinzu kommen Belastungen für den Euro selbst: dpa-AFX verweist auf Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen. Und nach einem erneuten Abverkauf bei Technologieaktien suchten Anleger am Montag sichere Häfen – auch das stützte den Dollar.
|Kennzahl
|2.4.2025
|16.11.2026
|EZB-Referenzkurs EUR/USD
|1,0803
|1,1014
|Dollar-Index DXY
|rund 104,0 vor der Ankündigung
|rund 103,6 im Tageshoch
|DXY am Folgetag (3.4.2025)
|rund 102,0
|–
DXY-Werte vom April 2025 als Näherungswerte aus Marktberichten. Ob der Dollar seine Verluste vollständig aufgeholt hat, hängt von der Vergleichsbasis ab.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net, Der Aktionär, FXStreet, MNI, TechFlow/Jinshi
Wichtig für die Einordnung: Gemessen am Stand nach dem Zollschock, als der DXY bis auf rund 102 Punkte fiel, ist der Verlust aufgeholt. Gegenüber dem Niveau unmittelbar vor der Ankündigung liegt der Dollar-Index noch leicht darunter, und auch zum Euro ist der Dollar mit 1,10 noch etwas schwächer als die 1,08 vom 2. April 2025.
Was bedeutet der starke Dollar für DAX und US-Aktien?
Am Montag war die Börse vor allem vom Technologieabverkauf geprägt. Der DAX schloss auf Xetra 0,57 Prozent tiefer bei 26.598,64 Punkten (dpa-AFX, 18:09 Uhr), der S&P 500 verlor laut Newsquawk rund 1,9 Prozent, der Nasdaq 100 knapp 2,5 Prozent. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe lag am Abend bei 4,821 Prozent, die der zehnjährigen bei 5,117 Prozent (Newsquawk, 22:43 Uhr MEZ).
Einschätzung der Redaktion: Ein schwächerer Euro hilft grundsätzlich DAX-Exporteuren mit hohem Dollar-Umsatz – etwa Auto-, Chemie- und Industriewerten –, weil Erlöse in Dollar in Euro umgerechnet mehr wert sind. Für Euro-Anleger mit US-Aktien dämpft der stärkere Dollar Kursverluste: Am Montag stand einem S&P-500-Minus von rund 1,9 Prozent ein Dollar-Plus zum Euro von etwa 0,35 Prozent laut EZB-Referenzkurs gegenüber. Die Kehrseite: Ein teurer Dollar verteuert Rohstoffe und Importe für Europa, und hohe US-Zinsen ziehen Kapital aus anderen Anlageklassen ab.
Das zeigt sich beim Gold: Das Edelmetall fiel laut dpa-AFX auf rund 3.873 US-Dollar je Feinunze und damit unter die Marke von 3.900 Dollar. Am 9. November hatte Gold noch über 4.100 Dollar gekostet. Steigende Zinsen und ein starker Dollar machen das zinslose Gold für Investoren außerhalb der USA teurer.
Euro Dollar: Welche Termine bewegen den Kurs jetzt?
Die Woche ist voll mit Daten. Am Dienstag folgen um 11:05 Uhr der ZEW-Index und um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New York) die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober. Am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, am Donnerstag und Freitag sprechen EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie mehrere Fed-Vertreter. Die Zinsentscheide stehen am 9. Dezember (Fed) und am 17. Dezember (EZB) an. Der EZB-Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent; laut dpa-AFX gelten Zinserhöhungen beider Notenbanken im Dezember am Markt als nahezu sicher.
|Datum
|Ereignis
|Di 17.11., 11:05 Uhr
|ZEW-Konjunkturerwartungen
|Di 17.11., 14:30 Uhr
|US-Einzelhandelsumsätze Oktober
|Mi 18.11., 20:00 Uhr
|Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober
|Fr 20.11.
|Uni-Michigan-Verbraucherstimmung (final)
|9.12.2026
|Fed-Zinsentscheid
|17.12.2026
|EZB-Zinsentscheid
Quelle: ZEW, thriveinmarkets, Newsquawk, Fed, EZB
FAQ zu Euro Dollar
Wo steht der Euro zum Dollar? Am Montagabend bei rund 1,1005 US-Dollar (dpa-AFX, 21:00 Uhr MEZ), das Tagestief lag bei 1,1003 Dollar – der tiefste Stand seit April 2025.
Warum steigt der Dollar? Vor allem wegen höherer Zinserwartungen an die Fed, falkenhafter Fed-Aussagen, Sorgen um die französischen Staatsfinanzen und der Suche nach sicheren Häfen beim Technologieabverkauf.
Hat der Dollar den Liberation-Day-Verlust aufgeholt? Gemessen am Tief nach der Zollankündigung ja, gegenüber dem Stand direkt davor noch nicht ganz. Die Antwort hängt von der Vergleichsbasis ab.
Was bedeutet der starke Dollar für Anleger? Er stützt tendenziell Exporteure im DAX und dämpft für Euro-Anleger Verluste mit US-Aktien, belastet aber Gold und verteuert Importe.
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