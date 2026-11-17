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Euro auf Jahrestief bei 1,0985 Dollar: Bringen US-Daten die Wende?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 09:53 1 Min. Helaba

Der Euro fällt auf ein neues Jahrestief, während Tech-Schwäche und Zinssorgen die Märkte belasten – jetzt rücken die US-Konjunkturdaten in den Fokus.

Bild: CARTIST / Unsplash

Zum Wochenauftakt waren die Akteure erneut mit einer Schwäche der Technologieaktien konfrontiert, so die Analysten der Helaba. Gleichzeitig seien Zinserhöhungserwartungen präsent geblieben, was das Potenzial an den Rentenmärkten trotz sinkender Ölpreise beschränkt habe. In der Folge habe der DAX leicht unter Druck gestanden und dem Euro hätten unterstützende Impulse gefehlt, sodass ein neues Jahrestief zu Buche stehe. Möglicherweise gebe es diese heute bei enttäuschenden US-Datenveröffentlichungen. Das 38,2%-Retracement, ausgehend vom letzten Impulshoch des Bund-Futures bei 123,53, stehe weiterhin bei 121,87 im Test. Indikatoren wie MACD, Stochastic und DMI seien als belastend einzustufen und das Risiko weiterer Kursverluste sei aus technischer Sicht vorhanden. Die Konjunkturdaten in den USA könnten heute dazu aber ein Gegengewicht erzeugen. Widerstände sähen die Analysten bei 122,32 (21T) und bei 122,52 (100T). Die nächsten Unterstützungen würden sich bei 121,41 in Form der 55-Tagelinie sowie am 61,8%-Retracement bei 120,85 zeigen. Der Euro habe seine Schwächephase im Verhältnis zum US-Dollar zu Wochenbeginn fortgesetzt und sei auf ein Impuls- und Jahrestief bei 1,0985 gesunken. Das Indikatorenbild sei getrübt und DMI, MACD und Stochastic stünden auf Verkauf. Die nächsten Unterstützungen ließen sich bei rund 1,0950 ausmachen. Bei 1,0874 finde sich der 138,2%-Level der Kursverluste von Ende August bis Ende Oktober. Die 161,8%-Projektion liege erst bei 1,0730. Widerstände seien bei 1,1105 und an der 21-Tagelinie bei 1,1153 zu finden.

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