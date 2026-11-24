Am Dienstag, 24. November, stimmt das Parlament laut European Movement unter anderem über die Stabilitätsreserve des EU-Emissionshandels (Ende der Ungültigkeit von Zertifikaten), über Omnibus IV (Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen, Digitalisierung), Omnibus VIII (schnellere Umweltprüfungen) und Omnibus IX (Geschwindigkeitsbegrenzer bei elektrischen Nutzfahrzeugen) ab. Die Kommission berät am selben Tag laut Presseportal einen Gesetzesvorschlag zum Quantum Act, das Herbstpaket des Europäischen Semesters und den zehnten Kohäsionsbericht.

Am Mittwoch, 25. November, folgt die Abstimmung über den EU-Haushalt 2027 (gemeinsamer Text) und den Berichtigungshaushalt 3/2026. Außerdem stehen das Arzneimittelrecht (unter anderem Versorgungssicherheit bei kritischen Arzneimitteln), das Forschungsprogramm Horizon Europe 2028 bis 2034, Maßnahmen gegen Mehrwertsteuerbetrug und das EU-Schweiz-Paket auf der Tagesordnung. Am selben Tag findet in Brüssel der EU-Westbalkan-Gipfel statt.