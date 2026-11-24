Die EU-Woche hat es in sich: Das Europäische Parlament stimmt am Mittwoch, 25. November, in Straßburg über den EU-Haushalt 2027 ab, am Donnerstag und Freitag (26./27. November) kommen die Staats- und Regierungschefs zu einem außerordentlichen Europäischen Rat zusammen, und am Sonntag, 29. November, tritt die Euro-7-Verordnung teilweise in Kraft. Das zeigt die Terminvorschau der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland vom 20. November, die laut Hinweis kurzfristigen Änderungen unterliegt. Der DAX schloss am Montag bei 25.337,27 Punkten (+2,15 Prozent, Xetra, 17:50 Uhr, dpa-AFX); die Brüsseler Termine bestimmen vor allem die Lage von Autoaktien, Pharma und Energieversorgern mit.
EU-Woche: Haushalt 2027, Euro 7 und Sondergipfel – Welche Brüsseler Termine bewegen DAX, Autowerte und Pharma?
Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch über den EU-Haushalt 2027 ab, am Sonntag tritt die Euro-7-Abgasnorm teilweise in Kraft, und am Donnerstag beginnt ein Sondergipfel. Die wichtigsten EU-Termine bis 29. November für Anleger im Überblick.
Was entscheidet das EU-Parlament am Dienstag und Mittwoch?
Am Dienstag, 24. November, stimmt das Parlament laut European Movement unter anderem über die Stabilitätsreserve des EU-Emissionshandels (Ende der Ungültigkeit von Zertifikaten), über Omnibus IV (Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen, Digitalisierung), Omnibus VIII (schnellere Umweltprüfungen) und Omnibus IX (Geschwindigkeitsbegrenzer bei elektrischen Nutzfahrzeugen) ab. Die Kommission berät am selben Tag laut Presseportal einen Gesetzesvorschlag zum Quantum Act, das Herbstpaket des Europäischen Semesters und den zehnten Kohäsionsbericht.
Am Mittwoch, 25. November, folgt die Abstimmung über den EU-Haushalt 2027 (gemeinsamer Text) und den Berichtigungshaushalt 3/2026. Außerdem stehen das Arzneimittelrecht (unter anderem Versorgungssicherheit bei kritischen Arzneimitteln), das Forschungsprogramm Horizon Europe 2028 bis 2034, Maßnahmen gegen Mehrwertsteuerbetrug und das EU-Schweiz-Paket auf der Tagesordnung. Am selben Tag findet in Brüssel der EU-Westbalkan-Gipfel statt.
|Datum
|Termin
|Mögliche Bezüge
|Di, 24.11.
|EP-Abstimmungen: Emissionshandel (Stabilitätsreserve), Omnibus IV, VIII, IX
|Versorger, Industrie, KMU
|Di, 24.11.
|Kommission: Quantum Act, Herbstpaket Europäisches Semester
|Technologie, Haushaltsaufsicht
|Mi, 25.11.
|EP: EU-Haushalt 2027, Arzneimittelrecht
|Pharma, Auftragnehmer
|Do/Fr, 26./27.11.
|Außerordentlicher Europäischer Rat und Euro-Gipfel
|Verteidigung, Ukraine-Finanzierung
|So, 29.11.
|Euro 7 teilweise in Kraft
|Autohersteller, Zulieferer
Nach Presseportal (Stand 20.11.2026) und European Movement (23.11.2026); Änderungen möglich.
Quelle: Vertretung der EU-Kommission in Deutschland; European Movement
Warum ist Euro 7 für Autoaktien wichtig?
Am 29. November tritt die Euro-7-Verordnung teilweise in Kraft. Sie gilt zunächst für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge und enthält Abgasgrenzwerte, erstmals Grenzwerte für Partikel aus Brems- und Reifenabrieb sowie Mindestanforderungen an die Haltbarkeit von Batterien in Elektro- und Hybridfahrzeugen; schwere Nutzfahrzeuge folgen später. Für Autoaktien wie die Mercedes-Benz Aktie, die BMW Aktie und die Volkswagen Aktie sowie für Zulieferer ist das ein Regulierungstermin. Ob die Norm Kosten oder Wettbewerbsvorteile bringt, ist in den Quellen nicht belegt; die Zuordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.
Auch das Arzneimittelrecht und die Emissionshandelsreserve berühren Branchen: Pharma- und Chemiewerte beim Thema Versorgungssicherheit, Versorger und Industrie beim Zertifikatemarkt.
Was steht beim außerordentlichen Europäischen Rat an?
Der Europäische Rat tagt am 26. und 27. November in Brüssel außerordentlich; Themen sind laut European Movement der mehrjährige Finanzrahmen 2028 bis 2034 und die Ukraine-Finanzierung 2027. Zusammen mit dem Rat findet laut Presseportal der Euro-Gipfel statt. Zu den Positionen im Finanzrahmen hat aktiencheck.de bereits berichtet; für Anleger bleibt vor allem die Frage, ob Verteidigungs- und Ukraine-Ausgaben Rückenwind für Rüstungsaktien bringen oder ein Kompromiss ausbleibt.
Was sollten Anleger in der EU-Woche beobachten?
Entscheidend sind das Abstimmungsergebnis zum EU-Haushalt am Mittwoch, die Ergebnisse des Sondergipfels am Freitag und die Reaktion der Autowerte auf den Euro-7-Start. Zuvor stehen am Dienstag der ifo-Geschäftsklimaindex und am Mittwoch die US-PCE-Daten an.
Häufige Fragen zur EU-Woche
Wann stimmt das EU-Parlament über den EU-Haushalt 2027 ab? Am Mittwoch, 25. November 2026, in Straßburg.
Wann tagt der Europäische Rat? Außerordentlich am 26. und 27. November in Brüssel; Themen sind der Finanzrahmen 2028 bis 2034 und die Ukraine-Finanzierung 2027.
Was ändert Euro 7 ab 29. November? Teilweise Anwendung für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, mit Abgas-, Abrieb- und Batterie-Vorgaben.
Was bedeutet das für den DAX? Ein direkter Kursbezug ist nicht belegt; relevant sind Autowerte, Pharma und Versorger.
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