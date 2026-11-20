Was wurde beim EU-UK-Gipfel beschlossen? Laut dpa eine Einigung auf Projekte: Agrarhandel ohne Kontrollen ab März 2028, Verknüpfung der Emissionshandelssysteme und ein Jugendprogramm mit 100.000 Plätzen je Richtung.

Kehrt Großbritannien in den Binnenmarkt zurück? Nein, die Berichte sprechen von einzelnen Abkommen; ein Binnenmarkt- oder Zollunionsbeitritt ist nicht Teil der Einigung.

Welche Aktien profitieren vom Brexit-Reset? Belegt ist das nicht. Denkbar ist eine Entlastung bei Lebensmittelhandel und Logistik; die Redaktion ordnet das als offen ein.

Wann wird die Einigung wirksam? Die Agrar-Erleichterungen sollen ab März 2028 gelten; die übrigen Punkte haben nach dpa-Stand keinen festen Termin.