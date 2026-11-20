Der zweite EU-UK-Gipfel findet am Freitag, 20. November 2026, in Brüssel statt: Der britische Premier Andy Burnham trifft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa. Nach Berichten sollen drei Abkommen besiegelt werden – zu Lebensmittel- und Agrarkontrollen, zur Verknüpfung der Emissionshandelssysteme und zur Jugendmobilität. Ein Ergebnis war bis ca. 10:30 Uhr MEZ nicht gemeldet; eine belegte Reaktion von FTSE 100 oder Pfund liegt uns nicht vor.
EU-UK-Gipfel: Burnham, von der Leyen und Costa wollen Agrar-, Emissionshandels- und Jugend-Abkommen besiegeln - Was heißt das für FTSE 100 und Pfund?
In Brüssel treffen sich heute EU und Großbritannien zum zweiten Gipfel. Auf dem Tisch liegen drei Abkommen zu Lebensmittelkontrollen, Emissionshandel und Jugendmobilität. Ein Ergebnis lag am Vormittag noch nicht vor – wir ordnen ein, was Anleger beobachten.
Die EU-Staaten haben das Paket laut TheJournal.ie (6:58 Uhr MEZ) am Donnerstagabend gebilligt. Es fehle nur noch die finale Zustimmung der britischen Seite. Burnham sagte dem Bericht zufolge, das Treffen zeige den neuen Ansatz: „No longer burning bridges“ – man verbrenne keine Brücken mehr. Handelskommissar Maroš Šefčovič nannte die Atmosphäre sehr positiv, die Verhandlungen seien aber teils sehr hart gewesen.
Die drei Abkommen
Was soll in Brüssel besiegelt werden?
|Abkommen
|Inhalt
|Möglicher Börsenbezug
|Agrar/SPS
|Weniger Grenzkontrollen für Lebensmittel, Pflanzen, tierische Produkte
|Lebensmittelhandel, Agrar, Logistik
|Emissionshandel
|Verknüpfung der Systeme, bis zu 3,8 Mrd. £ pro Jahr laut Faktenblatt
|Versorger, Industrie, Energieaktien
|Jugendmobilität
|Unter-30-Jährige bis zu drei Jahre leben, arbeiten, studieren; Start laut Entwurf Januar 2030
|Arbeitsmarkt, Bildung
Angaben aus Entwürfen und Berichten, noch nicht offiziell bestätigt.
Quelle: AFP laut Europeans24, TheJournal.ie, Euronews 8:01 Uhr
Daneben stehen laut Euronews Verteidigungsindustrie, Wirtschaftssicherheit, Zugang zum EU-Strommarkt und Handel auf der Agenda. Die Gespräche zum Strommarkt sollen laut Europeans24 erst 2027 enden; „sticking points remain“. Zu Verteidigung nennen die Berichte keine Details.
Politik
Wer bremst in London?
Die Konservativen werfen der Regierung laut Europeans24 vor, britische Landwirte zu verraten, indem das Land bei Agrarregeln zum „rule taker“ werde. Nigel Farage hält am Freitag eine Pressekonferenz. Eine Think-Tank-Schätzung von 17,6 Milliarden Pfund Kosten 2027 ist laut Europeans24 inoffiziell; wir geben sie nur als Stimme der Debatte wieder. Burnham würde dem Bericht zufolge aus Abkommen aussteigen, die britischen Interessen widersprechen. Gesetzgebung soll nächste Woche folgen, falls das Paket beschlossen wird.
Märkte
Was heißt der Gipfel für FTSE 100, Pfund und Aktien?
Eine belegte Marktreaktion fehlt bislang. Als Einschätzung der Redaktion kommen folgende Bereiche in Betracht: Lebensmittel- und Agrarexporteure profitieren von weniger Kontrollen; Energieversorger und Industriekonzerne beobachten die Kosten im verknüpften Emissionshandel; Verteidigungsaktien wie BAE Systems und Rheinmetall hängen von den Details zur Sicherheitskooperation ab. Wichtiger als der Gipfel selbst könnte für das Pfund die Konjunktur sein: Britischer Einzelhandel und Verbrauchervertrauen sind am Morgen veröffentlicht worden (siehe unseren Konjunkturbericht).
FAQ
Häufige Fragen zum EU-UK-Gipfel
Wer nimmt am EU-UK-Gipfel teil? Andy Burnham, Ursula von der Leyen und António Costa.
Welche Abkommen stehen an? Agrar/SPS, Emissionshandel und Jugendmobilität.
Gibt es schon ein Ergebnis? Bis ca. 10:30 Uhr MEZ lag uns keine Ergebnismeldung vor.
Was heißt das für den FTSE 100? Eine Kursreaktion ist nicht belegt; Einschätzungen sind als solche gekennzeichnet.
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