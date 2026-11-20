Wer nimmt am EU-UK-Gipfel teil? Andy Burnham, Ursula von der Leyen und António Costa.

Welche Abkommen stehen an? Agrar/SPS, Emissionshandel und Jugendmobilität.

Gibt es schon ein Ergebnis? Bis ca. 10:30 Uhr MEZ lag uns keine Ergebnismeldung vor.

Was heißt das für den FTSE 100? Eine Kursreaktion ist nicht belegt; Einschätzungen sind als solche gekennzeichnet.