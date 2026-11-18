Die Einigung betrifft die Genehmigungsrichtlinie, den ersten Teil des sogenannten „European Grids Package“. Die Kommission hatte das Paket im Dezember 2025 vorgelegt. Nach dpa-Angaben, die um 01:05 Uhr erstmals über die Einigung berichtete, sollen die Netze in Europa besser verbunden, regionale Preisunterschiede verringert und die Elektrifizierung vorangebracht werden. Zudem soll das System besser gegen physische und Cyber-Angriffe geschützt werden.

Ein Beispiel, das die dpa nennt, zeigt das Problem: Strom aus Dänemark kann oft nicht gut in deutsche Netze eingespeist werden, weil Kapazität fehlt. EU-Energiekommissar Dan Jørgensen sagte nach dpa-Angaben, die Netze seien „noch nicht so weit, wie sie sein sollten“.

Der irische Energieminister Darragh O'Brien, dessen Land derzeit den Ratsvorsitz führt, erklärte laut Anadolu Agency, man habe damit „die erste Hälfte des European Grids Package abgeschlossen“ (Übersetzung der Redaktion). Nach der förmlichen Verabschiedung haben die Mitgliedstaaten anderthalb Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.