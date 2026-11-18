Europas Stromnetze sollen schneller wachsen: In der Nacht zum Mittwoch haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in Brüssel vorläufig auf eine Richtlinie für schnellere Genehmigungen geeinigt – für Leitungen, Speicher, Ladestationen und Erneuerbare-Energie-Projekte. Die EU-Kommission schätzt den Investitionsbedarf in die Netze bis 2040 auf mehr als eine Billion Euro. Für die E.ON Aktie (ISIN DE000ENAG999, Kürzel EOAN), die RWE Aktie und die Siemens Energy Aktie ist das ein Signal, dass der Engpass Bürokratie politisch angegangen wird.
Eine unmittelbare Kursreaktion war zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht messbar, der Xetra-Handel beginnt erst um 9 Uhr. Am Dienstag waren Versorgeraktien mit dem breiten Markt gefallen.