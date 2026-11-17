Die EU-Stahlzölle werden schärfer: Seit Dienstag, dem 17. November 2026, gelten endgültige Antidumpingzölle auf bestimmte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Eisen und Stahl aus Indien, Japan, Taiwan, der Türkei und Vietnam – mit Sätzen von bis zu 27,9 Prozent. An der Börse sorgt der Schritt allerdings nicht für Jubel: Die thyssenkrupp Aktie (Ticker TKA, ISIN DE0007500001) notierte laut finanzen.net gegen 15:57 Uhr mit 1,27 Prozent im Minus bei 11,62 Euro, die Salzgitter Aktie verlor auf Xetra bis 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 47,94 Euro.

Die Kommission hatte die Durchführungsverordnung am Montag im Amtsblatt der EU veröffentlicht, berichtet der Brüsseler Fachdienst Agence Europe. Die Höhe der Zölle war allerdings schon seit August bekannt – das dürfte erklären, warum die Stahlaktien kaum reagieren.