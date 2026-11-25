Die EU schottet ihre Stahlindustrie seit dem 1. Juli 2026 mit einer deutlich verschärften Schutzmaßnahme ab: Nur 18,3 Millionen Tonnen Stahl dürfen pro Jahr zollfrei einfuhren, für Importe darüber gilt ein Zoll von 50 Prozent. Für Anleger der Thyssenkrupp Aktie und der Salzgitter Aktie rücken damit politische Termine in den Vordergrund, allen voran der 1. Dezember, bis zu dem die EU-Kommission über den Umgang der USA mit Stahl- und Aluminium-Zöllen berichten muss. Der DAX notierte am Mittwoch um 12:09 Uhr MEZ bei 25.051 Punkten, ein Plus von 0,1 Prozent (dpa-AFX).
EU-Stahlschutz: 50 Prozent Zoll über der Quote, ab 1. Dezember Berichtspflicht zu US-Stahlzöllen – wie viel Rückenwind bekommen Thyssenkrupp und Salzgitter?
Seit 1. Juli gilt in der EU ein verschärfter Stahlschutz mit 18,3 Millionen Tonnen zollfreier Quote und 50 Prozent Zoll darüber. Parallel läuft der Streit mit den USA um 50-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium. Was beschlossen ist, welche Termine anstehen und welche Aktien im Fokus stehen.
Der EU-Schutz
Was gilt seit dem 1. Juli beim EU-Stahlschutz?
Rechtsgrundlage ist die Verordnung (EU) 2026/1384 vom 17. Juni 2026, veröffentlicht im Amtsblatt am 24. Juni. Sie ersetzt die bis 30. Juni 2026 geltende Schutzmaßnahme aus dem Jahr 2019. Laut EU-Kommission sinkt die zollfreie Quote auf insgesamt rund 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr, rund 47 Prozent weniger als im Referenzsystem 2024. Für Einfuhren außerhalb der Quote steigt der Zollsatz auf 50 Prozent; erfasst sind jetzt 30 statt 28 Produktkategorien. Ausgenommen sind die EWR-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen, und die Ausnahme für russische Stahlplatten wird aufgehoben. Für den Nachweis, wo Stahl geschmolzen und gegossen wurde, gilt laut Cash. und Industriemagazin seit dem 1. Oktober 2026 eine Pflicht an der Grenze.
|Punkt
|Regelung
|Start
|1. Juli 2026
|Zollfreie Quote
|rund 18,3 Mio. t pro Jahr (−47 % ggü. 2024)
|Zoll außerhalb der Quote
|50 %
|Produktkategorien
|30 (bisher 28)
|Prüfung Warenumfang
|30. Juni 2027
|Wirksamkeitsbewertung
|30. Juni 2029, danach alle zwei Jahre
Termine nach EU-Kommission; Nachweisstart 1.10.2026 laut Cash./Industriemagazin.
Quelle: EU-Kommission (Access2Markets), Cash., Industriemagazin
Zusätzlich verhängte die Kommission am 18. September vorläufige Schutzmaßnahmen für kornorientiertes Elektroband mit Zollkontingenten und Preisschwellen, die auch weiterverarbeitete Produkte wie Transformatorkerne erfassen (Industriemagazin, 21.09.2026).
Transatlantik
Wie steht es um die US-Zölle auf Stahl und Aluminium?
Im Rahmen des Turnberry-Abkommens sind Stahl und Aluminium vom 15-Prozent-Basiszoll ausgenommen; laut gemeinsamer Erklärung vom 21. August 2025 bleibt es bei 50 Prozent (Cash., 16.11.2026). Bei Stahl haben beide Seiten sich nur vage zu Zollkontingenten und einem gemeinsamen Schutz vor Überkapazitäten geäußert, eine verbindliche Zusage gibt es nicht. Nach Angaben des Branchenverbands Eurofer hat Washington für über 400 Erzeugnisse mit Stahl- oder Alu-Anteil, darunter Maschinen und Landtechnik, den Zoll von 15 auf 50 Prozent angehoben.
Für die EU hat das Folgen: Bis zum 1. Dezember muss die Kommission Parlament und Rat über den Umgang der USA mit Zöllen auf Stahl- und Alu-Derivate berichten. Liegen die US-Zölle zum 31. Dezember 2026 über 15 Prozent, darf die EU ihre eigenen Zugeständnisse aussetzen; die Regelung läuft Ende 2029 aus, sofern sie nicht verlängert wird (Cash.).
Politisch bleibt die Lage unübersichtlich. Nach den US-Zwischenwahlen kontrollieren die Demokraten ab Januar den Kongress. Ökonomen dämpfen laut Cash. trotzdem die Erwartung einer Entspannung; die Handelsexpertin Deborah Elms sagt, Trumps Handelsagenda dürfte „wohl nicht das gleiche Schicksal ereilen“. Als Risiko nennt Cash. den „Stop EU Overreach Act“ (H.R. 9892) vom 23. Juli, der ein Section-301-Verfahren gegen EU-Regeln wie CSDDD, CSRD und CBAM verlangt. Ob er eine Mehrheit findet, ist offen.
Märkte
Welche Stahlaktien sind vom Zollstreit betroffen?
Im Mittelpunkt stehen die europäischen Stahlkonzerne. Bei Thyssenkrupp setzten laut Cash. im Mai Thyssenkrupp und Jindal ihre Gespräche über einen möglichen Einstieg bei Thyssenkrupp Steel Europe aus; als Begründung wird genannt, dass die neuen EU-Schutzzölle die Perspektiven des Stahlgeschäfts verbessern. Betroffen sind auch der Standort Bochum mit Elektroband und Gelsenkirchen mit Transformatorenstahl (Industriemagazin). Die Salzgitter Aktie und die voestalpine Aktie gehören ebenfalls zu den Stahlaktien, die auf Zoll- und Preissignale reagieren.
Einschätzung der Redaktion: Ein Importschutz stützt tendenziell die Preise für heimischen Stahl, verteuert aber den Einkauf für Verarbeiter wie Maschinenbau und Autozulieferer. Ein belegter Kurszusammenhang für einzelne Aktien fehlt in den ausgewerteten Quellen, dies ist keine Prognose.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
1. Dezember: Bericht der EU-Kommission an Parlament und Rat zu US-Zöllen auf Stahl- und Alu-Derivate.
31. Dezember: Schwelle von 15 Prozent für US-Zölle, ab der die EU Zugeständnisse aussetzen darf.
30. Juni 2027: Prüfung, ob der Warenumfang des EU-Stahlschutzes erweitert wird.
Häufige Fragen zum EU-Stahlschutz
Seit wann gilt der neue EU-Stahlschutz? Seit dem 1. Juli 2026, geregelt in der Verordnung (EU) 2026/1384.
Wie hoch ist der Zoll auf Stahl außerhalb der Quote? 50 Prozent; innerhalb der Quote von rund 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr ist Stahl zollfrei.
Wie hoch sind die US-Zölle auf EU-Stahl? Laut gemeinsamer Erklärung vom 21. August 2025 bleibt es bei 50 Prozent auf Stahl und Aluminium.
Welche Aktien sind betroffen? Vor allem Stahlproduzenten wie Thyssenkrupp, Salzgitter und voestalpine sowie Verarbeiter in Maschinenbau und Autozulieferung.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.