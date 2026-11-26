Auf dem Tisch liegt der Vorschlag von EU-Ratspräsident António Costa für den mehrjährigen Finanzrahmen von 2028 bis Ende 2034. Er sieht insgesamt rund 1,781 Billionen Euro vor und wurde am Samstag, 21. November 2026, vorgelegt. Das sind rund 204 Milliarden Euro weniger als im Kommissionsentwurf. Zusätzliche Einnahmen soll unter anderem eine EU-Digitalsteuer bringen.

Die Positionen liegen weit auseinander. Deutschland, die Niederlande, Schweden, Finnland und Österreich verlangen eine Kürzung um mehrere Hundert Milliarden Euro. Eine Einigung wird nach Angaben von ZDFheute frühestens beim regulären Dezember-Gipfel erwartet. Heute geht es also um Weichenstellungen, nicht um den Abschluss.