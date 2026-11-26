Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder verhandeln heute in Brüssel über einen Haushalt von rund 1,78 Billionen Euro für die Jahre 2028 bis 2034, und Bundeskanzler Friedrich Merz droht laut ZDFheute/dpa, die Gespräche zu blockieren, wenn nicht alle Mitgliedstaaten die Ukraine-Finanzierung mittragen. An der Börse spielt der Gipfel bislang eine Nebenrolle: Der DAX (ISIN DE0008469008) stand um 11:55 Uhr bei 25.149,97 Punkten, ein Plus von 1,81 Prozent, getragen von der Erholung der US-Technologiewerte. Rüstungsaktien und Bundesanleihen sind die Märkte, an denen sich der Ausgang des Streits zuerst zeigen könnte.
EU-Sondergipfel: Merz knüpft den EU-Haushalt an die Ukraine-Hilfe – was heißt der Streit um Billionen für DAX und Rüstungsaktien?
Beim EU-Sondergipfel in Brüssel ringen 27 Staaten um den Haushalt 2028 bis 2034 – und um die Frage, wer die Ukraine finanziert. Kanzler Merz droht mit einer Blockade, fünf Netto-Zahler fordern Kürzungen. Was der Machtkampf für DAX, Rüstungsaktien und Euro bedeutet.
Die Nachricht
Worum geht es beim EU-Sondergipfel zum Haushalt?
Auf dem Tisch liegt der Vorschlag von EU-Ratspräsident António Costa für den mehrjährigen Finanzrahmen von 2028 bis Ende 2034. Er sieht insgesamt rund 1,781 Billionen Euro vor und wurde am Samstag, 21. November 2026, vorgelegt. Das sind rund 204 Milliarden Euro weniger als im Kommissionsentwurf. Zusätzliche Einnahmen soll unter anderem eine EU-Digitalsteuer bringen.
Die Positionen liegen weit auseinander. Deutschland, die Niederlande, Schweden, Finnland und Österreich verlangen eine Kürzung um mehrere Hundert Milliarden Euro. Eine Einigung wird nach Angaben von ZDFheute frühestens beim regulären Dezember-Gipfel erwartet. Heute geht es also um Weichenstellungen, nicht um den Abschluss.
|Streitpunkt
|Position
|Wer
|Gesamtvolumen 2028–2034
|rund 1,78 Bio. €
|Vorschlag Costa
|Kürzungsforderung
|mehrere Hundert Mrd. €
|Deutschland, Niederlande, Schweden, Finnland, Österreich
|Neue Einnahmen
|EU-Digitalsteuer
|Teil des Costa-Vorschlags
|Ukraine-Finanzierung
|Beteiligung aller 27 Staaten
|Forderung von Kanzler Merz
Beträge laut ZDFheute/dpa. Eine weitere Quelle nennt für Costas Vorschlag rund 1,58 Billionen Euro; die Abweichung ist ungeklärt.
Quelle: ZDFheute/dpa, 26.11.2026
Berlin und Brüssel
Warum macht Merz die Ukraine-Hilfe zur Bedingung?
Nach dem Bericht droht Merz damit, die Haushaltsgespräche zu blockieren, falls die Ukraine-Finanzierung nicht von allen Mitgliedstaaten getragen wird. Die Logik: Wenn nur ein Teil der Länder zahlt, tragen diese die Last, während andere profitieren. Andere Hauptstädte und Parteien sehen den Zusammenhang kritischer. Die SPD-Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan etwa wendet sich gegen Kürzungen bei der internationalen Zusammenarbeit.
Wer so kürzt, gefährdet Sicherheit und Wohlstand der EU.
Auch aus Österreich kommt Druck, allerdings aus anderer Richtung: Die ÖVP-Politikerin Claudia Bauer sagte der „Welt“, ohne ernsthafte Verhandlungsgrundlage aus Brüssel werde es zum Jahresende keine Einigung geben. Die Koalitionen in Berlin und Wien stehen damit vor derselben Frage: Wie viel Geld ist für Sicherheit, Ukraine und Regionalförderung nötig, und wer trägt es? Beide Seiten argumentieren mit Sicherheit und Wohlstand, ziehen daraus aber unterschiedliche Schlüsse.
Märkte
Was bedeutet der Haushaltsstreit für DAX, Rüstungsaktien und Euro?
Für den DAX ist der Gipfel zunächst kein Kurstreiber. Die Dynamik des Tages kommt aus den USA: Nach dem Tief seit Juli am Mittwoch erholte sich der Index mit den Technologiewerten. Um 09:34 Uhr lag die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen laut dpa-AFX bei 3,25 Prozent, der Euro kostete um 09:06 Uhr 1,0972 US-Dollar. Beide Werte zeigen keine Panik, aber auch keine Entwarnung für die EU-Finanzen.
Spannender ist der Blick auf einzelne Branchen. Die Rheinmetall Aktie, die HENSOLDT Aktie und die RENK Aktie gehörten heute nach unseren Berichten zu den Gewinnern, bei Rheinmetall begleitet vom Kapitalmarkttag in Hamburg. Einschätzung der Redaktion: Ob die Ukraine-Finanzierung breit oder nur von einem Teil der EU-Staaten getragen wird, entscheidet mit darüber, wie planbar Aufträge für Rüstungsaktien in den kommenden Jahren sind. Belegt ist dieser Zusammenhang nicht; er ist eine Einordnung.
Was Anleger jetzt beobachten
Das Ergebnis des Sondergipfels: Gibt es Annäherung bei Volumen und Ukraine-Finanzierung, oder verhärten sich die Fronten?
Den regulären Dezember-Gipfel, auf dem frühestens eine Einigung erwartet wird.
Die Haltung der Netto-Zahler Deutschland, Niederlande, Schweden, Finnland und Österreich zu Kürzungen.
Rheinmetall Aktie und andere Rüstungsaktien am Freitag, wenn der Kapitalmarkttag in Hamburg weitergeht.
Die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die ihr Amt laut ZDFheute vorzeitig im Februar 2027 aufgibt.
Häufige Fragen zum EU-Sondergipfel
Worüber verhandelt der EU-Sondergipfel? Über den mehrjährigen EU-Haushalt 2028 bis 2034. Costas Vorschlag umfasst rund 1,781 Billionen Euro, rund 204 Milliarden Euro weniger als der Kommissionsentwurf.
Warum droht Merz mit einer Blockade? Er verlangt laut ZDFheute/dpa, dass alle Mitgliedstaaten die Ukraine-Finanzierung mittragen, nicht nur ein Teil von ihnen.
Wann fällt die Entscheidung über den EU-Haushalt? Eine Einigung wird frühestens beim regulären Dezember-Gipfel erwartet, nicht beim heutigen Sondergipfel.
Was bedeutet der Gipfel für den DAX und Rüstungsaktien? Kurzfristig wenig: Der DAX folgt heute der Tech-Erholung. Mittelfristig kann die Ukraine-Finanzierung die Planbarkeit von Aufträgen für Rüstungsaktien beeinflussen, das ist eine Einschätzung der Redaktion.
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