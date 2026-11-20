Laut Euronews (27.10.2026) war der Gipfel ursprünglich nur für den Haushaltsentwurf vorgesehen und wurde auf zwei Tage verlängert, um die Ukraine-Frage aufzunehmen. Die Kommission soll Optionen vorlegen. Reuters berichtete am 21. Oktober, die EU strebe eine Einigung an, wie der ungedeckte Bedarf Kiews 2027 gedeckt wird. Dabei sind rund 45 Milliarden Euro als EU-Anteil im Gespräch, die übrigen Mittel sollen Partner wie Norwegen, die Schweiz, Kanada, Japan und Großbritannien tragen; Euronews nennt den EU-Anteil mit rund zwei Dritteln leicht abweichend.

Als machbarster Weg gelten laut Euronews gemeinsame Schulden. Die Zusammenfassung des Reuters-Berichts spricht dagegen von einer neuen Form der Finanzierung, möglicherweise einem weiteren Darlehen. Beträge für den EU-Haushalt ab 2028 nennt keine der beiden Quellen.