Nach den Angaben von European Pravda, die den Beschluss 2026/2574 auswertet, umfasst die Liste 12 russische Personen und 101 Unternehmen aus Russland und Drittstaaten. Unter den Unternehmen sind 49 Banken und Finanzinstitute: 47 Geschäftsbanken sowie zwei Institute ohne Banklizenz, darunter der Zahlungsdienstleister YooMoney. Hinzu kommen 27 Öl-, Raffinerie-, Bergbau- und Gasunternehmen, etwa die Raffinerien Kirishi, Omsk, Moskau, Saratow und Orsk, sowie 15 Firmen, die Tanker der russischen Schattenflotte besitzen oder betreiben. Elf davon sitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, auf den Seychellen und in Hongkong, vier in Russland.

Die Vermögen der Gelisteten werden eingefroren, EU-Bürger und -Unternehmen dürfen ihnen keine Mittel bereitstellen, die 12 Personen erhalten ein Einreiseverbot. Der Rat erklärte nach den Angaben der Quelle, die EU unterbreche damit „die Finanzkanäle“, über die Staatseinnahmen laufen.