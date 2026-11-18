Die EU zieht die Sanktionsschraube gegen Russland weiter an: Der Rat hat am Montag, dem 16. November 2026, mit dem Beschluss 2026/2574 insgesamt 113 weitere Personen und Unternehmen gelistet, darunter 49 Banken und Finanzinstitute, 27 Energie- und Rohstoffunternehmen und 15 Schattenflotten-Firmen. Ein 22. Sanktionspaket soll die Kommission vor dem EU-Gipfel am 26./27. November in Brüssel vorlegen. Für Anleger stellen sich drei Fragen: Was ändert sich für den Ölpreis und den Gaspreis, wie reagieren Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie – und welche Rolle spielt der Ukraine-Gipfel am Donnerstag in Berlin?
EU-Sanktionen gegen Russland: 49 Banken und 15 Schattenflotten-Firmen gelistet, 22. Paket vor dem EU-Gipfel - Was bedeutet das für Öl, Gas und die Rheinmetall Aktie?
Der EU-Rat hat am 16. November 113 weitere Personen und Unternehmen sanktioniert, darunter 49 Banken und Raffinerien. Das 22. Paket soll vor dem Gipfel am 26./27. November folgen. Was bekannt ist, was Märkte beobachten und was offen bleibt.
Sanktionsbeschluss
Was hat der EU-Rat am 16. November beschlossen – und wen trifft es?
Nach den Angaben von European Pravda, die den Beschluss 2026/2574 auswertet, umfasst die Liste 12 russische Personen und 101 Unternehmen aus Russland und Drittstaaten. Unter den Unternehmen sind 49 Banken und Finanzinstitute: 47 Geschäftsbanken sowie zwei Institute ohne Banklizenz, darunter der Zahlungsdienstleister YooMoney. Hinzu kommen 27 Öl-, Raffinerie-, Bergbau- und Gasunternehmen, etwa die Raffinerien Kirishi, Omsk, Moskau, Saratow und Orsk, sowie 15 Firmen, die Tanker der russischen Schattenflotte besitzen oder betreiben. Elf davon sitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, auf den Seychellen und in Hongkong, vier in Russland.
Die Vermögen der Gelisteten werden eingefroren, EU-Bürger und -Unternehmen dürfen ihnen keine Mittel bereitstellen, die 12 Personen erhalten ein Einreiseverbot. Der Rat erklärte nach den Angaben der Quelle, die EU unterbreche damit „die Finanzkanäle“, über die Staatseinnahmen laufen.
|Gruppe
|Anzahl
|Beispiele
|Russische Personen
|12
|Einreiseverbot und Vermögenssperre
|Banken und Finanzinstitute
|49
|47 Geschäftsbanken, YooMoney, Petersburg Settlement Centre
|Öl, Raffinerie, Bergbau, Gas
|27
|Raffinerien Kirishi, Omsk, Moskau, Saratow, Orsk
|Schattenflotte
|15
|11 in VAE, Oman, Seychellen, Hongkong; 4 in Russland
|Weitere Unternehmen (Industrie, E-Commerce, Fintech)
|Rest der 101
|u. a. Singapurer Fintech ALT Capital
Die zuvor kolportierten Zahlen (150 Einheiten, 50 Banken) weichen vom gelesenen Ratsbeschluss ab: Gelistet wurden 113 Einträge, davon 49 Banken und Finanzinstitute.
Quelle: Rat der EU, Beschluss 2026/2574, laut European Pravda (16.11.2026)
Nächste Schritte
Was kommt als Nächstes – 22. Paket, Berlin-Gipfel und EU-Gipfel?
Die Kommission soll nach Angaben der Quelle ein 22. Sanktionspaket vor dem EU-Gipfel am 26. und 27. November vorlegen. Am selben 16. November fasste der Rat außerdem einen Beschluss, der der Ukraine kurzfristig fast 8 Milliarden Euro aus der Ukraine Facility ermöglicht. Für 2026 und 2027 ist nach Angaben von aktiencheck.de zudem ein EU-Kredit über 90 Milliarden Euro vereinbart.
Politisch rückt am Donnerstag, dem 19. November, das Treffen im Berliner Bundeskanzleramt in den Mittelpunkt. Laut Berliner Zeitung und hasepost.de lädt Kanzler Merz zu einem Treffen der „Koalition der Willigen“ mit Vertretern von 35 Ländern; auf der Agenda stehen demnach diplomatische Abstimmung, Sicherheitsgarantien und weitere Hilfen. Ob die US-Unterhändler Witkoff und Kushner sowie Präsident Selenskyj teilnehmen, ist in den gelesenen Quellen nicht bestätigt, eine Uhrzeit nennen sie nicht.
Der Kreml bremst: Putin-Berater Ushakov bestritt laut Berliner Zeitung am 16. November, dass Moskau europäische Vertreter an den Gesprächen beteiligen wolle. Die US-Gesandten Witkoff und Kushner sprechen dagegen von einer Zusage. Ein Termin für die nächste Verhandlungsrunde fehlt.
Parallel läuft in Shenzhen der APEC-Gipfel, für Donnerstag ist dort ein Dreiertreffen von Xi, Trump und Putin geplant. Beide Termine am 19. November können die Verhandlungslage verändern.
Märkte
Wie reagieren Öl, Gas und Rüstungsaktien – was ist belegt?
Eine unmittelbare Marktreaktion auf den Ratsbeschluss ist in den gelesenen Quellen nicht dokumentiert, die European-Pravda-Meldung nennt weder Kurse noch Aktien. Einige Marktdaten bilden den Rahmen: Brent kostete laut finanzen.net am 16. November um 20:43 Uhr 92,67 US-Dollar, WTI 84,88 US-Dollar. Der Gaspreis TTF lag bei rund 84 Euro je Megawattstunde. Preistreiber sind laut diesen Berichten Spannungen am Golf und niedrige Gasspeicher, nicht die Ukraine. Das EU-Verbot für russisches Flüssiggas gilt nach Angaben aus einer Quelle ab dem 1. Januar 2027.
Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Xetra) schloss am 17. November bei 763,00 Euro, nach einem 52-Wochen-Tief von 751,70 Euro am 13. November (Quelle: aktiencheck.de). Rheinmetall meldete für die ersten neun Monate ein Umsatzplus von 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,34 Milliarden Euro (plus 68 Prozent), der Auftragsbestand liegt bei 78,0 Milliarden Euro. Die Umsatzprognose 2026 wurde auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt. Der Kapitalmarkttag in Hamburg findet Ende November statt. Der DAX schloss am 17. November bei 26.045 Punkten, ein Minus von 2,1 Prozent – laut aktiencheck.de wegen Tech-Sorgen, nicht wegen der Ukraine.
Ob Rüstungsaktien vom Verhandlungsfortschritt oder von einer Verschärfung des Konflikts bewegt werden, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten. Die Redaktion weist darauf hin, dass beide Szenarien – Waffenruhe wie Eskalation – am Markt unterschiedlich gewichtet werden können; eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen
FAQ zu den EU-Sanktionen gegen Russland
Was hat die EU am 16. November 2026 beschlossen? Der Rat sanktionierte 113 weitere Personen und Unternehmen, darunter 49 Banken und Finanzinstitute, 27 Energie- und Rohstoffunternehmen und 15 Firmen der Schattenflotte.
Wann kommt das 22. Sanktionspaket? Die Kommission soll es nach Angaben der Quelle vor dem EU-Gipfel am 26. und 27. November in Brüssel vorlegen.
Was bedeuten die Sanktionen für die Rheinmetall Aktie und andere Rüstungsaktien? Eine direkte Kurswirkung ist nicht belegt. Rheinmetall schloss am 17. November bei 763,00 Euro; der Kapitalmarkttag Ende November gilt als nächster Termin.
Beeinflussen die Sanktionen den Ölpreis? Die gelesenen Quellen nennen als Preistreiber Spannungen am Golf und niedrige Gasspeicher; Brent lag am 16. November bei 92,67 Dollar.
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