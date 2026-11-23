Die EU und Indonesien haben ihr Wirtschaftspartnerschaftsabkommen unterzeichnet, und für den DAX (ISIN DE0008469008) kommt die Nachricht an einem nervösen Tag: Nach sechs Verlusttagen in Folge stabilisierte sich der Leitindex am Montag laut dpa-AFX etwa eine Stunde nach Handelsbeginn bei 25.008 Punkten, ein Plus von 0,8 Prozent. Der Handelspakt, über den Brüssel zehn Jahre lang verhandelt hat, soll Zölle auf bis zu 98,5 Prozent der Zolltariflinien beseitigen. Für Anleger ist er vor allem ein politisches Signal: Europa öffnet Märkte, während die USA ihre Regeln für Technologieexporte verschärfen.
EU-Indonesien-Abkommen: Zölle fallen auf bis zu 98,5 Prozent der Warenlinien – was heißt das für DAX und Autoaktien?
Brüssel hat am 21. November das Handelsabkommen mit Indonesien unterzeichnet: Pkw-Zölle von bis zu 50 Prozent sollen binnen fünf Jahren fallen, die EU rechnet mit rund 600 Millionen Euro weniger Zöllen pro Jahr. Was der Pakt für den DAX, Exportwerte und Autoaktien bedeutet – und was noch fehlt.
Was steht im EU-Indonesien-Abkommen? Die wichtigsten Eckpunkte
Unterzeichnet wurden am 21. November 2026 in Brüssel das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA) und ein Investitionsschutzabkommen. Der Rat der EU hatte der Unterzeichnung am 18. November zugestimmt. Die Verhandlungen begannen 2016, die politische Einigung folgte am 13. Juli 2025, der Abschluss am 23. September 2025 auf Bali. Nach Angaben der EU-Kommission sollen nach vollständigem Inkrafttreten bis zu 98,5 Prozent der Zolltariflinien zollfrei sein.
|Punkt
|Inhalt
|Zölle
|Wegfall auf bis zu 98,5 % der Zolltariflinien nach vollständigem Inkrafttreten
|Pkw-Zölle Indonesien
|Derzeit bis zu 50 %, vollständiger Abbau innerhalb von fünf Jahren
|Geschützte Herkunftsangaben
|221 europäische geografische Angaben in Indonesien
|Rohstoffe
|Regeln gegen Exportmonopole und diskriminierende Preise, Fokus Nickel und Kobalt
|Investitionsschutz
|Eigenes Abkommen, zusätzlich Ratifizierung in den EU-Mitgliedstaaten nötig
|Zollersparnis
|Rund 600 Mio. € pro Jahr für EU-Exporteure (Schätzung der EU-Kommission)
Die Original-Mitteilung des Rats konnte nicht abgerufen werden; Angaben stammen aus der dpa-Berichterstattung.
Quelle: cash-online.de (dpa/EU-Kommission), 22.11.2026
Warum sind Nickel und Kobalt für die Autoindustrie so wichtig?
Neben dem Zollabbau enthält das Abkommen Regeln gegen Exportmonopole und diskriminierende Preisgestaltung bei Rohstoffen. Nach dpa-Angaben ist die Sicherung von Batterierohstoffen wie Nickel und Kobalt ein wichtiger Grund für die EU. Konkrete Mengen oder Preise nennt die Berichterstattung nicht. Für Autoaktien wie die Volkswagen Aktie, die Mercedes-Benz Aktie und die BMW Aktie sowie für Zulieferer ist das ein langfristiges Thema: Wer Elektroautos baut, braucht verlässliche Lieferketten für Batteriemetalle. Ob und wann daraus tatsächlich Lieferverträge oder niedrigere Einkaufspreise werden, ist offen.
Was bedeutet das Abkommen für DAX, Exportwerte und Autoaktien?
Der konkreteste Börsenbezug ist der Pkw-Zoll: Indonesien erhebt derzeit bis zu 50 Prozent auf eingeführte Autos, der Abbau soll binnen fünf Jahren erfolgen. Das betrifft die Autoaktien im DAX grundsätzlich, auch wenn Indonesien für europäische Hersteller bislang ein kleiner Absatzmarkt ist. Belastbare Absatzzahlen zu Indonesien liegen uns aus den geprüften Quellen nicht vor. Auch zur Frage, welche Branchen sonst profitieren oder verlieren, liefert die Berichterstattung keine Liste. Nach Einschätzung der Redaktion sind Maschinenbau, Chemie und Konsumgüter typische Kandidaten, weil sie von Zollabbau grundsätzlich profitieren; das ist eine Einordnung, keine Prognose von Kursen.
Wichtig für die Einordnung: Eine unmittelbare Kursreaktion einzelner Aktien auf das Abkommen ist in den geprüften Quellen nicht belegt. Die Marktbewegung am Montagvormittag wird in der Berichterstattung mit den Technologiewerten, der Zinsdebatte und der Konjunktur begründet, nicht mit dem Handelspakt. Der Stoxx Europe 600 Technology lag laut dpa-AFX rund 17 Prozent unter dem Oktober-Hoch.
Warum öffnet Europa Märkte, während die USA Exportregeln verschärfen?
Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte laut dpa: „In einer Zeit, in der andere ihre Türen schließen, halten wir unsere offen.“ Parallel hat Washington nach einem Bericht von Al Jazeera vom 20. November eine Regel angekündigt, nach der Kunden in Thailand, Indonesien, Malaysia, Singapur und Brasilien eine Sonderlizenz für den Kauf fortschrittlicher KI-Chips von US-Firmen wie Nvidia brauchen, weil dort ein höheres Umleitungsrisiko gesehen wird. Indonesien ist damit zugleich Handelspartner der EU und Adressat einer neuen US-Exportbeschränkung. Wie sich das auf Investitionen in Rechenzentren in der Region auswirkt, ist offen.
Wie geht es weiter? Die nächsten Termine
Häufige Fragen zum EU-Indonesien-Abkommen
Wann tritt das EU-Indonesien-Abkommen in Kraft? Zunächst müssen das Europäische Parlament und Indonesien zustimmen. Die EU-Kommission erwartet eine vorläufige Anwendung ab Anfang 2027; einen festen Termin gibt es nicht.
Welche Zölle fallen? Nach vollständigem Inkrafttreten sollen bis zu 98,5 Prozent der Zolltariflinien zollfrei werden. Indonesische Pkw-Einfuhrzölle von derzeit bis zu 50 Prozent sollen innerhalb von fünf Jahren komplett entfallen.
Welche Aktien sind betroffen? Direkte Gewinner oder Verlierer nennen die geprüften Quellen nicht. Betroffen sind grundsätzlich exportorientierte Branchen, darunter die Autoindustrie, sowie Abnehmer von Batterierohstoffen.
Was kommt als Nächstes? Am 11. Dezember empfängt von der Leyen Präsident Prabowo Subianto in Brüssel.
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