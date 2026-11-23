der Zolltariflinien sollen nach vollständigem Inkrafttreten zollfrei sein 98,5 %

Zollersparnis für EU-Exporteure pro Jahr (Schätzung Handelskommissar Šefčovič) ~600 Mio. €

Pkw-Einfuhrzoll in Indonesien, soll innerhalb von fünf Jahren entfallen bis zu 50 %