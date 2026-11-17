Die EU-Herbstprognose bringt für Deutschland die erhoffte Aufwertung: Die EU-Kommission rechnet für 2026 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent und hat ihre Schätzung damit gegenüber dem Frühjahr (0,6 Prozent) mehr als verdoppelt. Am Aktienmarkt ging die gute Nachricht im Chip-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen unter: Der DAX (ISIN DE0008469008) notierte gegen 10:38 Uhr MEZ mit rund 26.330 Punkten etwa 1,0 Prozent im Minus.

Die Brüsseler Behörde legte ihre Prognose am Dienstag kurz nach 11:00 Uhr vor – zeitgleich mit den ZEW-Konjunkturerwartungen, die ebenfalls deutlich besser ausfielen als erwartet. Doch hinter der Wachstumszahl verbergen sich drei Haken: eine höhere Inflation, eine steigende Schuldenquote und eine erneute Abschwächung ab 2028.