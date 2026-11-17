Um 11:00 Uhr legt die EU-Kommission in Brüssel ihre Herbstprognose vor – und für Deutschland ist eine deutliche Korrektur möglich. Im Frühjahr hatte die Behörde der größten Volkswirtschaft Europas für 2026 nur 0,6 Prozent Wachstum zugetraut, inzwischen erwarten Bundesregierung, Internationaler Währungsfonds und Sachverständigenrat jeweils 1,3 Prozent. Für den DAX, der am Montag laut dpa-AFX bei rund 26.600 Punkten aus dem Handel ging, und für Bundesanleihen zählt aber ebenso die Frage, wie die Kommission Inflation und Staatsdefizite einschätzt.
EU-Herbstprognose: Brüssel legt um 11 Uhr neue Wachstumszahlen vor – hebt die Kommission Deutschland endlich an?
Die EU-Kommission veröffentlicht heute ihre Herbstprognose. Im Frühjahr hatte sie Deutschland nur 0,6 Prozent Wachstum für 2026 zugetraut – Bundesregierung, IWF und Wirtschaftsweise liegen inzwischen bei 1,3 Prozent. Für DAX, Euro und Bundesanleihen zählt aber auch der Blick auf Inflation, Defizite und die EZB.
Die Ausgangslage
Was stand in der Frühjahrsprognose der EU-Kommission?
Im Mai hatte die Kommission ihre Erwartungen spürbar gesenkt. Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sprach damals von einem „großen Energieschock“ durch den Konflikt im Nahen Osten. Für die Eurozone rechnete Brüssel mit 0,9 Prozent Wachstum 2026 und 1,2 Prozent 2027, die Inflation sollte 2026 auf 3,0 Prozent steigen.
|Region
|BIP 2026
|BIP 2027
|Defizit 2027
|EU
|1,1 %
|1,4 %
|3,6 %
|Eurozone
|0,9 %
|1,2 %
|–
|Deutschland
|0,6 %
|0,9 %
|4,1 %
|Frankreich
|0,8 %
|1,1 %
|5,7 %
|Italien
|0,5 %
|0,6 %
|2,9 %
|Spanien
|2,4 %
|1,9 %
|–
Quelle: Europäische Kommission, Frühjahrsprognose 2026
Seitdem hat sich das Bild verschoben. Die Eurozone wuchs im dritten Quartal laut Eurostat-Schnellschätzung um 0,4 Prozent zum Vorquartal, Deutschland um 0,2 Prozent. Spanien legte um 0,6 Prozent zu, während Italien stagnierte und Frankreich leicht schrumpfte. Der Ausgangspunkt für eine Aufwärtskorrektur bei Deutschland ist damit gegeben – eine bestätigte Vorabmeldung zu den neuen Zahlen lag bis zum Morgen aber nicht vor.
Deutschland
Warum könnte die Herbstprognose für Deutschland höher ausfallen?
Fast alle großen Prognostiker haben ihre Erwartungen für Deutschland in den vergangenen Wochen angehoben. Die Bundesregierung erhöhte in ihrer Herbstprojektion am 8. Oktober die Wachstumserwartung für 2026 von 0,5 auf 1,3 Prozent und für 2027 auf 1,1 Prozent. Der IWF kam im Oktober ebenfalls auf 1,3 Prozent, der Sachverständigenrat am 11. November auf 1,3 Prozent für 2026 und 1,0 Prozent für 2027. Treiber sind vor allem die staatlichen Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mahnte allerdings: „Die Lage bleibt fragil.“
|Institution
|2026
|2027
|Stand
|EU-Kommission
|0,6 %
|0,9 %
|Mai 2026
|Bundesregierung
|1,3 %
|1,1 %
|8.10.2026
|IWF
|1,3 %
|1,1 %
|Oktober 2026
|Sachverständigenrat
|1,3 %
|1,0 %
|11.11.2026
Quelle: ZDF/Bundesregierung, IWF, Sachverständigenrat, EU-Kommission
Das große Bild
Was bedeutet die EU-Herbstprognose für DAX, Euro und Anleihen?
Für Aktien wäre eine Aufwärtskorrektur beim Wachstum grundsätzlich positiv – sie würde die Gewinnerwartungen konjunktursensibler DAX-Werte wie Industrie-, Bau- und Bankaktien stützen. Gleichzeitig steht die Eurozone vor einem Inflationsproblem: Die Teuerung lag im Oktober laut Schnellschätzung bei 4,0 Prozent nach 3,8 Prozent im September, Energie verteuerte sich um 20,8 Prozent. Die EZB hat ihren Einlagenzins in diesem Jahr bereits zweimal auf 2,50 Prozent angehoben. In einer Reuters-Umfrage erwarten alle 71 befragten Ökonomen für den 17. Dezember eine weitere Erhöhung auf 2,75 Prozent.
Die Zinserhöhung im Dezember läuft fast auf Autopilot.
Höhere Inflationsprognosen der Kommission würden diese Erwartung festigen und könnten Renditen von Bundesanleihen weiter stützen. Hinzu kommt die Haushaltsseite: Für Frankreich sah Brüssel im Frühjahr ein Defizit von 5,7 Prozent für 2027 vor, für Deutschland 4,1 Prozent. Die Defizitpfade sind relevant für die Risikoaufschläge an den Anleihemärkten – besonders mit Blick auf Frankreich, wo heute ein Streiktag gegen den Sparhaushalt stattfindet. Am 24. November folgt das Herbstpaket des Europäischen Semesters mit den Bewertungen der nationalen Haushaltspläne. Diese Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Worauf Anleger nach der Herbstprognose achten sollten
Heute, 11:00 Uhr: EU-Herbstprognose in Brüssel; parallel ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland.
Heute, 19:30 Uhr MEZ: Vortrag von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane an der Harvard University.
24. November: Herbstpaket des Europäischen Semesters.
25. November: Detailergebnisse zum deutschen BIP im dritten Quartal (Destatis).
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
FAQ zur EU-Herbstprognose
Wann veröffentlicht die EU-Kommission ihre Herbstprognose? Heute, am 17. November 2026, um 11:00 Uhr.
Was prognostizierte die EU-Kommission im Frühjahr für Deutschland? 0,6 Prozent Wachstum für 2026 und 0,9 Prozent für 2027.
Warum ist die EU-Herbstprognose für Anleger wichtig? Sie bündelt Erwartungen zu Wachstum, Inflation und Staatsfinanzen in allen EU-Ländern und beeinflusst damit Zinserwartungen, Anleiherenditen und die Einschätzung konjunktursensibler Aktien.
Erhöht die EZB im Dezember die Zinsen? Alle 71 von Reuters befragten Ökonomen erwarten eine Erhöhung des Einlagenzinses auf 2,75 Prozent am 17. Dezember. Eine Entscheidung ist das noch nicht.
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