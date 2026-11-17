Höhere Inflationsprognosen der Kommission würden diese Erwartung festigen und könnten Renditen von Bundesanleihen weiter stützen. Hinzu kommt die Haushaltsseite: Für Frankreich sah Brüssel im Frühjahr ein Defizit von 5,7 Prozent für 2027 vor, für Deutschland 4,1 Prozent. Die Defizitpfade sind relevant für die Risikoaufschläge an den Anleihemärkten – besonders mit Blick auf Frankreich, wo heute ein Streiktag gegen den Sparhaushalt stattfindet. Am 24. November folgt das Herbstpaket des Europäischen Semesters mit den Bewertungen der nationalen Haushaltspläne. Diese Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.