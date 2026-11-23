Der EU-Haushalt 2028–2034 ist die große offene Rechnung des Sondergipfels, der am 26. und 27. November in Brüssel beginnt: Zwischen dem Entwurf des Europäischen Parlaments (1.789 Milliarden Euro) und dem Verhandlungsvorschlag der irischen Ratspräsidentschaft (1.473 Milliarden Euro) liegen 316 Milliarden Euro. Dazu kommt eine Finanzierungslücke der Ukraine von rund 70 Milliarden Euro für 2027, und Bundeskanzler Friedrich Merz koppelt laut oe24 vom 22. November seine Zustimmung zum Haushalt an zusätzliche Ukraine-Hilfen. Für die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) und andere Rüstungsaktien ist das ein Termin mit offenem Ausgang: Gegen Mittag zählte Rheinmetall laut dpa-AFX (Stand 12:44 Uhr MEZ) zu den gefragten Werten, nachdem die Aktie am Freitag auf einem Tief seit 2025 gelegen hatte, bei einem DAX von 25.030 Punkten (plus 0,9 Prozent).
EU-Haushalt 2028-2034: 316 Milliarden Euro liegen zwischen Parlament und Rat, Merz koppelt Zustimmung an Ukraine-Hilfe - Was heißt das für Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Vor dem EU-Sondergipfel am 26. und 27. November klaffen die Vorschläge für den EU-Haushalt 2028–2034 weit auseinander. Welche Zahlen auf dem Tisch liegen, was Deutschland und die anderen Nettozahler fordern, wie die Ukraine-Hilfe 2027 hineinspielt und was Anleger der Rheinmetall Aktie und anderer Rüstungsaktien beobachten.
Die Zahlen
Wie weit liegen die Vorschläge für den EU-Haushalt 2028–2034 auseinander?
Der mehrjährige Finanzrahmen soll am 1. Januar 2028 starten, und bislang hat keine Seite eine Mehrheit hinter ihrem Entwurf.
Die Kommission legte ihren Vorschlag am 16. Juli 2025 vor: 1.613,8 Milliarden Euro Verpflichtungen in konstanten Preisen, das sind 1,15 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) ohne die Tilgung der Corona-Aufbauschulden (NGEU). Mit den Tilgungskosten von 149,3 Milliarden Euro wären es 1.763,1 Milliarden Euro oder 1,26 Prozent. Das Parlament forderte in seinem Bericht vom 28. April 2026 rund 1.789 Milliarden Euro oder 1,27 Prozent und liegt damit gut zehn Prozent über der Kommission. Die irische Ratspräsidentschaft setzte am 10. Oktober dagegen eine Verhandlungsbasis von 1.473 Milliarden Euro, 8,7 Prozent weniger als die Kommission.
|Akteur
|Datum
|Verpflichtungen
|Anteil am BNE
|Kommission
|16.07.2025
|1.613,8 Mrd. €
|1,15 %
|Europäisches Parlament
|28.04.2026
|1.789 Mrd. €
|1,27 %
|Zyprische Ratspräsidentschaft
|Juni 2026
|1.581 Mrd. €
|–
|Irische Ratspräsidentschaft
|10.10.2026
|1.473 Mrd. €
|1,02 %
Konstante Preise 2025. Zur irischen Zahl nennt ein dpa-Bericht vom 15.10. abweichend rund 1,826 Billionen Euro und 159 Milliarden Euro weniger als die Kommission; das EPRS-Briefing weist 1.473 Milliarden Euro ohne und 1.622 Milliarden Euro mit NGEU-Tilgung aus. Die Redaktion stützt sich auf das detailliertere EPRS-Briefing.
Quelle: EPRS-Briefing (Europäisches Parlament); ad-hoc-news.de (dpa, 15.10.2026)
Die Fronten
Wer will was im EU-Haushalt: Nettozahler, Kohäsionsländer, Parlament?
Das EPRS-Briefing des Europäischen Parlaments zählt Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Österreich, Finnland und Schweden zu den Nettozahlern, die unter dem Namen „Frugale“ auftreten. Sie wollen mehr Mittel für Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit umschichten. Die „Friends of Cohesion“ lehnen dagegen Kürzungen bei Kohäsionspolitik und Agrarförderung ab; welche Staaten dazugehören, nennt das Briefing nicht. Das Parlament verlangt 385,1 Milliarden Euro für die Gemeinsame Agrarpolitik und 274,3 Milliarden Euro für Kohäsion und lehnt die irische Kürzung ab. Die Positionen weiterer Mitgliedstaaten wie Frankreich, Italien oder Polen lassen sich aus den uns vorliegenden Quellen nicht belegen.
Deutschland
Merz lehnte den irischen Vorschlag laut einem dpa-Bericht vom 15. Oktober als „inakzeptabel“ ab. Nach oe24 vom 22. November knüpft er die Zustimmung zum Haushalt in einem Brief an Ratspräsident António Costa an zusätzliche Ukraine-Hilfen.
Weitere Nettozahler
Deutschland, die Niederlande, Schweden und Österreich forderten laut dpa Kürzungen „um mehrere Hundert Milliarden Euro“ gegenüber dem Kommissionsentwurf.
Europäisches Parlament
Die Zustimmung des Parlaments ist nach Artikel 312 des EU-Arbeitsweisevertrags nötig. Die Fraktionschefs von EVP, S&D, Renew und Grünen lehnten die irische Kürzung laut EPRS ab.
Die Ukraine
Wie hängt die Ukraine-Hilfe 2027 am EU-Haushalt?
Die Finanzierungslücke der Ukraine beziffert oe24 für 2027 auf rund 70 Milliarden Euro. Die Kommission will zwei Drittel davon tragen, also 45 Milliarden Euro: 25 Milliarden Euro für militärische Hilfe und 20 Milliarden Euro Budgethilfe. Finanziert werden soll das über EU-Anleihen, für die der EU-Haushalt haftet, ähnlich wie beim vorherigen 90-Milliarden-Paket. Zurückgezahlt würde erst, wenn die Ukraine Reparationen von Russland erhält.
Darüber, wie die Eigenmittel der EU im Haushalt aussehen sollen, ist laut den Quellen noch nichts entschieden: Costa prüft Vorschläge des Parlaments und Einnahmen aus der Vergabe von 6G-Frequenzen, und neue Eigenmittel sollen im Gesamtpaket mit Ausgabenhöhe und nationalen Beiträgen verhandelt werden.
Das große Bild
Was heißt der EU-Haushaltsstreit für Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und Anleihen?
Die Quellen nennen keine Kursreaktionen auf den Haushaltsstreit; die folgenden Zusammenhänge sind eine Einschätzung der Redaktion. Für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie zählt vor allem, ob Verteidigung und Ukraine-Hilfe im EU-Haushalt mehr Gewicht bekommen, wie es die Nettozahler fordern, oder ob Agrar- und Kohäsionsmittel gesichert bleiben. Für Bundesanleihen und EU-Anleihen ist relevant, wie viel gemeinsame Verschuldung entsteht; die Ukraine-Anleihen mit Haftung des EU-Haushalts wären ein Kanal dafür. Der DAX steht am Montagmittag bei 25.030 Punkten (12:44 Uhr MEZ, dpa-AFX), liegt aber noch deutlich unter dem Rekord von Mitte November bei etwas mehr als 27.000 Punkten.
Termine
Was sollten Anleger bei Rüstungsaktien jetzt beobachten?
25. November: Abstimmung des Europäischen Parlaments über den EU-Haushalt 2027.
26. November: Euro-Gipfel; 26. und 27. November: außerordentlicher Europäischer Rat in Brüssel zum Haushalt 2028–2034 und zur Ukraine-Finanzierung.
17. und 18. Dezember: regulärer Europäischer Rat als möglicher Einigungstermin.
1. Januar 2028: geplanter Start des neuen mehrjährigen Finanzrahmens.
Ob sich die Rheinmetall Aktie und andere Rüstungsaktien nach dem Tief vom Freitag stabilisieren oder weiter einzelne Nachrichten abbilden.
FAQ
Häufige Fragen zum EU-Haushalt 2028–2034
Wie groß soll der EU-Haushalt 2028–2034 werden? Die Kommission schlug 1.613,8 Milliarden Euro vor (1,15 Prozent des BNE, ohne NGEU-Tilgung), das Parlament fordert rund 1.789 Milliarden Euro, die irische Ratspräsidentschaft setzte 1.473 Milliarden Euro an.
Wird der EU-Haushalt am 26. und 27. November beschlossen? Eine Einigung ist nicht vorgegeben. Das Ziel lautet, bis Ende 2026 eine Lösung zu finden; ein weiterer Termin ist der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember.
Was fordert Deutschland? Deutschland zählt zu den Nettozahlern, die Kürzungen und mehr Mittel für Verteidigung wollen. Merz lehnte den irischen Vorschlag als „inakzeptabel“ ab und verbindet laut oe24 seine Zustimmung mit zusätzlicher Ukraine-Hilfe.
Was bedeutet der Haushaltsstreit für die Rheinmetall Aktie? Die Quellen nennen keinen direkten Kurseffekt. Ein Zusammenhang über die Verteidigungs- und Ukraine-Finanzierung ist eine Einschätzung der Redaktion.
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