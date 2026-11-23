Der EU-Haushalt 2028–2034 ist die große offene Rechnung des Sondergipfels, der am 26. und 27. November in Brüssel beginnt: Zwischen dem Entwurf des Europäischen Parlaments (1.789 Milliarden Euro) und dem Verhandlungsvorschlag der irischen Ratspräsidentschaft (1.473 Milliarden Euro) liegen 316 Milliarden Euro. Dazu kommt eine Finanzierungslücke der Ukraine von rund 70 Milliarden Euro für 2027, und Bundeskanzler Friedrich Merz koppelt laut oe24 vom 22. November seine Zustimmung zum Haushalt an zusätzliche Ukraine-Hilfen. Für die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) und andere Rüstungsaktien ist das ein Termin mit offenem Ausgang: Gegen Mittag zählte Rheinmetall laut dpa-AFX (Stand 12:44 Uhr MEZ) zu den gefragten Werten, nachdem die Aktie am Freitag auf einem Tief seit 2025 gelegen hatte, bei einem DAX von 25.030 Punkten (plus 0,9 Prozent).