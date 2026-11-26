Der EU-Gipfel in Brüssel gilt schon vor dem Ergebnis als einer der schwierigsten seit Jahren. Nach einem Bericht von Euronews (26.11., 08:26 Uhr MEZ) verbindet sich der Streit um den EU-Haushalt 2028 bis 2034 mit der Frage der Ukraine-Finanzierung: Bundeskanzler Friedrich Merz droht demnach, den gesamten Haushalt zu blockieren, falls nicht alle 27 Mitgliedstaaten die Ukraine-Hilfe mittragen. Ungarn, die Slowakei, Bulgarien und Tschechien lehnen eine Beteiligung an dem Darlehen ab. Für Anleger der Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) und anderer Rüstungsaktien ist ein weiterer Punkt wichtig: Bei Verteidigung und Raumfahrt sieht der Entwurf eine Kürzung um 39 Milliarden Euro vor.
EU-Gipfel: Merz droht mit Haushalts-Blockade, Verteidigungsbudget soll um 39 Milliarden Euro sinken – was heißt das für Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Beim Brüsseler Gipfel um den EU-Haushalt 2028 bis 2034 und die Ukraine-Hilfe eskaliert der Streit: Berichten zufolge droht Kanzler Merz mit einer Blockade, vier Länder verweigern sich dem Ukraine-Darlehen, und bei Verteidigung und Raumfahrt sollen 39 Milliarden Euro fehlen. Was das für die Rheinmetall Aktie, Hensoldt Aktie und Rüstungsaktien bedeutet.
Der Hintergrund
Worum streiten die EU-Staaten beim Gipfel – und wer will was?
Es geht um zwei technisch getrennte, politisch verknüpfte Themen: den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen und die Finanzierung der Ukraine. Die Kommission hatte für 2028 bis 2034 mehr als 2 Billionen Euro vorgeschlagen; Ratspräsident António Costa hat 204 Milliarden Euro gestrichen und erntet dafür laut Euronews Kritik „aus nahezu jeder Ecke“. Für die Ukraine klafft im kommenden Jahr eine Lücke von 70 Milliarden Euro. Die Kommission schlägt ein Darlehen über 45 Milliarden Euro vor, finanziert über gemeinsame Kreditaufnahme.
|Lager
|Position laut Bericht
|Von Deutschland angeführte „Sparsame“
|Tiefere Einschnitte bei Agrar- und Regionalmitteln, mehr für Verteidigung, Technologie und Wettbewerbsfähigkeit
|17 „Friends of Cohesion“
|Die Kürzungen gehen schon jetzt zu weit
|Frankreich
|Ausgaben erhalten, nationalen Beitrag nicht erhöhen; Macron will keine Verhandlungen über den Dezember hinaus
|Ungarn, Slowakei, Bulgarien, Tschechien
|Keine Beteiligung am Ukraine-Darlehen
|Europäisches Parlament
|Droht, eine Einigung der Staats- und Regierungschefs abzulehnen
Nach Euronews (26.11.2026, 08:26 Uhr MEZ); Positionen paraphrasiert, nicht beschlossen.
Quelle: Euronews, Europe Today (Leo Cendrowicz)
Die Kommission hat einen Ausweg skizziert: 20 Milliarden Euro für zivile Bedürfnisse der Ukraine und 25 Milliarden Euro für den militärischen Teil. Zögernde Länder könnten sich am zivilen Teil beteiligen, ohne den militärischen mitzutragen. Der slowakische Regierungschef Robert Fico sprach von einem „Lehrbuchfall von Erpressung“ (Euronews).
Das große Bild
Was bedeutet der Haushaltsstreit für Rheinmetall Aktie, Hensoldt Aktie und die Rüstungsbranche – und für die Ukraine-Hilfe?
Der Widerspruch ist politisch auffällig: Während die Staaten von mehr europäischer Souveränität sprechen, soll das Budget für Verteidigung und Raumfahrt laut Euronews um 39 Milliarden Euro oder 30 Prozent sinken. EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius warnte vor den Folgen für europaweite Programme; Kritik kam auch vom früheren Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso.
Für Rüstungsaktien ist die EU-Ebene allerdings nur ein Teil der Nachfrage: Der größte Impuls kommt aus den nationalen Haushalten – etwa dem Bundeshaushalt 2027 mit seiner Schlussabstimmung am Freitag. Die Rheinmetall Aktie liegt nach Marktberichten rund 60 Prozent unter ihrem Januar-Rekord; der Konzern hält heute und morgen seinen Kapitalmarkttag in Hamburg ab. Wie stark Kürzungen auf EU-Ebene am Ende wirken, ist offen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Hinzu kommt der Zeitplan: Der Europäische Rat tagt heute und möglicherweise auch morgen, am 27. November folgt ein Euro-Gipfel. Als eigentlicher Erfolgsmaßstab gilt laut Euronews, ob im Dezember noch ein Kompromiss erreichbar erscheint. Ein Durchbruch wird von kaum jemandem erwartet.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig – und wann fällt die Entscheidung?
26.11. (möglicherweise auch 27.11.): Europäischer Rat in Brüssel; Rheinmetall-Kapitalmarkttag in Hamburg.
27.11.: Euro-Gipfel; Schlussabstimmung zum Bundeshaushalt 2027 im Bundestag.
Dezember: Kompromissversuch zum EU-Haushalt 2028 bis 2034.
Häufige Fragen zum EU-Haushaltsstreit
Worum geht es beim EU-Gipfel?
Um den EU-Finanzrahmen 2028 bis 2034 (mehr als 2 Billionen Euro im Kommissionsvorschlag) und die Ukraine-Finanzierung mit einer Lücke von 70 Milliarden Euro.
Droht Merz tatsächlich mit einer Blockade?
Nach dem Euronews-Bericht ja: für den Fall, dass nicht alle 27 Staaten die Ukraine-Hilfe mittragen. Eine wörtliche Aussage von Merz gibt der Bericht nicht wieder.
Was bedeutet das für Rheinmetall und Rüstungsaktien?
Auf EU-Ebene soll das Budget für Verteidigung und Raumfahrt um 39 Milliarden Euro sinken. Der größere Nachfrageimpuls kommt aber aus nationalen Budgets.
Wann wird entschieden?
Der Gipfel läuft heute und möglicherweise morgen; ein Kompromiss wird eher im Dezember erwartet.
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