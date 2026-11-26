Der Widerspruch ist politisch auffällig: Während die Staaten von mehr europäischer Souveränität sprechen, soll das Budget für Verteidigung und Raumfahrt laut Euronews um 39 Milliarden Euro oder 30 Prozent sinken. EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius warnte vor den Folgen für europaweite Programme; Kritik kam auch vom früheren Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso.

Für Rüstungsaktien ist die EU-Ebene allerdings nur ein Teil der Nachfrage: Der größte Impuls kommt aus den nationalen Haushalten – etwa dem Bundeshaushalt 2027 mit seiner Schlussabstimmung am Freitag. Die Rheinmetall Aktie liegt nach Marktberichten rund 60 Prozent unter ihrem Januar-Rekord; der Konzern hält heute und morgen seinen Kapitalmarkttag in Hamburg ab. Wie stark Kürzungen auf EU-Ebene am Ende wirken, ist offen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.