Der Ethereum Kurs gibt am Mittwoch weiter nach und notiert um 1.670 US-Dollar, ein Minus von rund 2,2 Prozent binnen 24 Stunden (Stand 25.11.2026, Pickaxe; eine genaue Uhrzeit nennt die Quelle nicht). Parallel setzt sich der Geldabfluss bei den US-Spot-Ether-ETFs fort: Laut Cryptonews.com.au verloren die Fonds am Dienstag zum siebten Mal in Folge Geld, 64,1 Millionen Dollar. In der gesamten Serie summieren sich die Abflüsse auf 454,8 Millionen Dollar.

Auch an der Börse bleibt der Druck spürbar. Ether ist gegenüber Bitcoin der schwächere Partner: Am Dienstagabend fiel der Kurs nach Daten von Crypto-Economy um gut 3 Prozent auf rund 1.672 Dollar, während der Gesamtmarkt bei Extreme Fear (Fear-&-Greed-Index: 21) steckte. Für Krypto-Aktien mit Ether-Bezug wie BitMine ist das ein Belastungstest.