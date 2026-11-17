Ethereum Kurs: Ether hält 1.800 Dollar, Wale kaufen, Hebel auf Tief seit 2024 – kommt die Wende vor dem Anthropic-Börsengang?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:46 8 Min.

Der Ethereum Kurs erholt sich am Dienstagmorgen leicht auf rund 1.840 Dollar und schlägt Bitcoin. Die Abflüsse aus den US-Ether-ETFs schrumpfen am Montag auf 8,4 Millionen Dollar, große Adressen kaufen zu, der Hebel im Terminmarkt ist so niedrig wie seit Oktober 2024 nicht mehr. Doch Fed, Nvidia und der Anthropic-Börsengang können die zarte Stabilisierung schnell wieder kippen – mit Folgen für die Coinbase Aktie, die BitMine Aktie und Robinhood.

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Ethereum Kurs am Dienstagmorgen 1.839 $ Veränderung in 24 Stunden +1,1 % Veränderung in sieben Tagen −13 % seit Jahresbeginn (Schluss 2025: rund 2.973 $) −38 % Netto-Flow der US-Ether-ETFs am Montag −8,4 Mio. $ Quelle : CoinGecko (17.11.2026, Abruf gegen 10:15 Uhr MEZ); ETF-Flow: SoSoValue via ChainCatcher Der Ethereum Kurs stemmt sich gegen den Ausverkauf: Ether notiert laut CoinGecko gegen 10:15 Uhr MEZ (04:15 Uhr New York) bei rund 1.839 Dollar, gut 1 Prozent höher als vor 24 Stunden – und damit etwas stärker als Bitcoin. Auslöser der Atempause sind drei Signale, die seit Montagabend zusammenkommen: Die Abflüsse aus den US-Ether-ETFs sind fast versiegt, große Adressen kaufen zu, und der spekulative Hebel im Terminmarkt ist weitgehend ausgespült. Am Ausgangsbefund ändert das wenig: Ether liegt rund 63 Prozent unter dem Rekord von 4.946 Dollar aus dem August 2025 und hat seit Jahresbeginn rund 38 Prozent verloren. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie, die BitMine Aktie und Robinhood ist der Ethereum Kurs damit wieder der Taktgeber. Ethereum Kurs am Morgen Was hat sich seit gestern Abend für Ether verändert? Gestern Abend dominierte das Bild der Kapitulation: sieben Wochen ETF-Abflüsse, Treasury-Firmen unter Druck. Über Nacht haben sich die Daten gedreht – nicht spektakulär, aber spürbar. Die US-Spot-ETFs auf Ether verloren am Montag laut SoSoValue-Daten netto nur noch 8,4 Millionen Dollar, davon 5 Millionen beim Fidelity-Fonds und 4,4 Millionen beim Grayscale-Produkt. In der Vorwoche waren es noch 398,9 Millionen Dollar. Die Serie ist damit nicht gebrochen – die achte Verlustwoche in Folge würde den Rekord der Produktklasse einstellen –, aber der Verkaufsdruck der Institutionellen lässt merklich nach. Gleichzeitig greifen große Adressen zu. Wallets, die der Analysedienst Onchain Lens dem Krypto-Unternehmer Erik Voorhees zuordnet, kauften binnen zwölf Stunden 6.382 Ether und halten nun insgesamt 84.840 Ether, eingesammelt zu einem Durchschnittspreis von rund 1.921 Dollar. Auf der anderen Seite trennte sich eine der Ethereum Foundation zugeordnete Adresse laut Lookonchain innerhalb einer Woche von 7.500 Ether. Das Bild ist also gemischt – aber erstmals seit Tagen nicht mehr einseitig. Ether-ETFs: Der Verkaufsdruck lässt nach Handelstag Netto-Flow Mo., 9. November −184,6 Mio. $ Mi., 11. November −144,8 Mio. $ Fr., 13. November +2,3 Mio. $ Mo., 16. November −8,4 Mio. $ Netto-Flows der US-Spot-ETFs auf Ether in Millionen US-Dollar. Daten für 16.11. vorläufig. Quelle : Farside Investors; SoSoValue via ChainCatcher (16.11.) Terminmarkt und Börsen Ist der Hebel im Ethereum Kurs jetzt ausgespült? Das offene Interesse an Ether-Terminkontrakten ist laut CryptoQuant auf 9,12 Milliarden Dollar gefallen – den niedrigsten Stand seit Oktober 2024. Wer auf Kredit auf steigende Kurse gesetzt hatte, ist nach der Liquidationswelle vom Wochenende größtenteils aus dem Markt. Auch die Börsenbestände schrumpfen: Auf Binance lagen laut CryptoQuant zuletzt nur noch rund 2,9 Millionen Ether, so wenig wie seit fast fünf Jahren nicht mehr. Abflüsse von Börsen deuten oft auf Verwahrung, Staking oder DeFi hin – also auf Coins, die nicht sofort verkauft werden. Dazu passt, dass laut Token Terminal mit rund 36 Prozent des Angebots so viel Ether im Staking gebunden ist wie nie zuvor. These der Redaktion: Der Ethereum Kurs fällt derzeit nicht, weil das Netzwerk an Substanz verliert, sondern weil Geld aus dem gesamten Risikosegment abgezogen wird. Ein Markt ohne Hebel reagiert auf gute Nachrichten allerdings schneller – in beide Richtungen. Das große Bild Warum drücken Fed und Anthropic auf den Ether-Kurs? Das Umfeld bleibt rau. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember laut CME FedWatch zu rund 91 Prozent als ausgemacht, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, der Dollar ist so stark wie seit April 2025 nicht mehr. Für eine Anlage ohne laufenden Zins jenseits der Staking-Rendite ist das Gegenwind pur. Im Verhältnis zu Bitcoin notiert Ether bei rund 0,0283 BTC und damit nahe dem tiefsten Stand seit Mitte Juli. Hinzu kommt ein Sonderfaktor: Der Börsengang von Anthropic. Die Preisfestsetzung ist für Mittwoch geplant, der Handel an der Nasdaq soll am Donnerstag starten, die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. BitMine-Chairman Tom Lee sieht darin einen Grund für den jüngsten Ausverkauf: Anleger beschafften sich Liquidität vor der Emission. Lee verweist in einem Beitrag vom 16. November auf den Börsengang von SpaceX im Juni, vor dem Ether in acht Wochen 39 Prozent verloren habe – genau so viel wie jetzt. Damals habe Ether kurz vor der Preisfestsetzung den Boden gefunden. Ob sich das Muster wiederholt, ist offen; ein historischer Vergleich ist kein Beleg. Auf der technischen Seite fehlt derweil ein Kurstreiber: Das nächste große Netzwerk-Upgrade Glamsterdam hängt fest. Die Entwickler haben den Testlauf auf dem Testnetz Hoodi verschoben, nachdem Prüfer bei geplanten Änderungen an den Gasgebühren Risiken für bestehende Smart Contracts gefunden hatten. Ein Termin für das Hauptnetz steht nicht fest. Krypto-Aktien Was bedeutet der Ethereum Kurs für BitMine, Coinbase und Robinhood? Am stärksten hängt die BitMine Aktie (Ticker: BMNR) am Ether-Kurs. Der größte Ether-Halter unter den Unternehmen kaufte in der vergangenen Woche weitere 7.653 Ether und hält nun 6,08 Millionen Ether – knapp 5 Prozent des Angebots, davon 86 Prozent im Staking. Der Wert aller Krypto-, Cash- und Beteiligungsbestände sank aber binnen gut zwei Wochen von 14,5 auf 11,8 Milliarden Dollar. Die BitMine Aktie schloss am Montag laut KuCoin-Bericht bei rund 16,60 Dollar, gut 5 Prozent unter dem Freitagsschluss. Auch SharpLink, die zweite bekannte Ether-Treasury-Firma, spürt den Gegenwind: Der Quartalsgewinn von 751 Millionen Dollar beruhte vor allem auf Buchgewinnen aus dem Ether-Bestand zum 30. September – bei einem Ether-Kurs, der seitdem deutlich gefallen ist. Die Coinbase Aktie (COIN) verlor am Montag rund 6 Prozent, die Robinhood Aktie (HOOD) rund 7 Prozent. Beide Börsen leben von Handelsumsätzen, und die sind in der Flaute eingebrochen: Robinhoods Krypto-Transaktionserlöse sanken im dritten Quartal um 55 Prozent auf 120 Millionen Dollar, das Krypto-Handelsvolumen lag im Oktober 48 Prozent unter dem Vorjahr. Für die Coinbase Aktie gilt ähnliches – sie ist wie die BitMine Aktie ein gehebelter Spiegel des Ethereum Kurses, wenn auch über Handel und Staking-Dienste statt über einen eigenen Bestand. Termine Was müssen Ether-Anleger diese Woche beobachten? 01 Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Starker Konsum stützt die Zinserhöhungsthese – Gegenwind für den Ethereum Kurs. 02 Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller Jede Andeutung eines großen Zinsschritts dürfte Ether und Krypto-Aktien belasten. 03 Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen Der Kryptomarkt läuft eng mit dem Nasdaq; Tom Lee nennt Nvidia-bedingte Margin-Verkäufe als einen Grund des Ausverkaufs. 04 Mittwoch: Fed-Protokoll und Anthropic-Preisfestsetzung Das Protokoll zeigt, wie breit die Mehrheit für eine Zinserhöhung ist; abends fällt der Ausgabepreis von Anthropic. 05 Donnerstag: Anthropic-Handelsstart und Ethereum-Entwicklerrunde Erster Kurs der KI-Aktie an der Nasdaq; die Kernentwickler beraten über das weitere Vorgehen bei Glamsterdam. Was dafür spricht ETF-Abflüsse versiegen: Am Montag nur noch 8,4 Millionen Dollar Minus nach knapp 400 Millionen in der Vorwoche.

Hebel bereinigt: Open Interest auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2024.

Knappes Angebot: Rekord-Staking und Börsenbestände auf Mehrjahrestief.

Käufer sind da: Große Adressen und BitMine kaufen weiter zu. Was dagegen spricht Zinsen: Eine Fed-Zinserhöhung im Dezember ist fast eingepreist, ein großer Schritt nicht ausgeschlossen.

Relative Schwäche: Ether bleibt gegenüber Bitcoin nahe dem Tief seit Juli.

Treasury-Firmen: Fallende Bestandswerte begrenzen die Kaufkraft der größten Ether-Käufer.

Upgrade-Verzug: Glamsterdam hat keinen Termin.

Risikohinweis: Kryptowährungen schwanken extrem, ein Totalverlust ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Häufige Fragen zum Ethereum Kurs Wie steht der Ethereum Kurs am 17. November 2026?

Ether notiert laut CoinGecko gegen 10:15 Uhr MEZ bei rund 1.839 Dollar, gut 1 Prozent höher als vor 24 Stunden und rund 63 Prozent unter dem Rekord von 4.946 Dollar. Fließt weiter Geld aus den Ether-ETFs ab?

Ja, aber deutlich weniger: Am Montag verloren die US-Spot-ETFs netto 8,4 Millionen Dollar, nach 398,9 Millionen Dollar in der Vorwoche. Welche Krypto-Aktien hängen am Ether-Kurs?

Vor allem die BitMine Aktie als größter Ether-Halter unter den Unternehmen, außerdem die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie, deren Handelserlöse von der Marktaktivität abhängen. Gibt es eine Ethereum Prognose der Redaktion?

Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind in dieser Woche die Fed-Signale, die Nvidia-Zahlen und der Anthropic-Börsengang. Fazit: Der Ethereum Kurs atmet durch – der Test kommt noch Seit gestern Abend hat sich für Ether die Datenlage leicht verbessert: ETF-Abflüsse fast gestoppt, Hebel ausgespült, große Käufer aktiv. Eine Wende ist das noch nicht. Der Ethereum Kurs bleibt ein Spielball von Fed, Nvidia und dem Anthropic-Börsengang, und die BitMine Aktie, die Coinbase Aktie und Robinhood schwingen mit. Einschätzung der Redaktion: Erst wenn Ether gegenüber Bitcoin wieder Boden gutmacht, wäre aus der Atempause mehr geworden.

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