Auf Wochensicht verliert Ether rund 14,7 Prozent, Bitcoin rund 13 bis 14 Prozent. Der Abstand zum Rekord ist bei Ether mit 63 Prozent aber deutlich größer als bei Bitcoin mit rund 48 Prozent. Der Anteil von Ether an der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt laut CoinGecko nur noch bei rund 9,7 Prozent, der Börsenwert bei rund 221 Milliarden Dollar. Das zeigt: Im Ausverkauf ziehen sich Anleger in Bitcoin zurück oder ganz aus dem Kryptomarkt – Ether ist für viele Investoren die erste Position, die verkauft wird.