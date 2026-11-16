Der Ethereum Kurs findet keinen Halt. Am Montagabend kostet ein Ether rund 1.810 Dollar (CoinGecko, 22:15 Uhr MEZ, 16:15 Uhr New Yorker Zeit) – knapp 15 Prozent weniger als vor einer Woche und rund 63 Prozent unter dem Rekordhoch von 4.946 Dollar. Während Bitcoin sich nach dem Wochenend-Crash über 64.000 Dollar stabilisiert, schwankt die zweitgrößte Kryptowährung im Tagesverlauf zwischen knapp 1.790 und 1.860 Dollar. Dahinter steckt mehr als die allgemeine Krypto-Schwäche: Die Ether-ETFs verlieren seit sieben Wochen Geld, und die börsennotierten Ether-Schatzkammern, die den Kurs im vergangenen Jahr nach oben getrieben haben, stehen jetzt selbst unter Druck.
Ethereum: Ether 63 Prozent unter Rekord, sieben Wochen ETF-Abflüsse, Treasury-Firmen unter Druck – wo liegt der Boden?
Der Ethereum Kurs ist binnen einer Woche um rund 15 Prozent auf gut 1.800 Dollar gefallen – fast zwei Drittel unter dem Rekordhoch. ETF-Anleger ziehen seit sieben Wochen Geld ab, Ether-Schatzkammern wie Bitmine sitzen auf Milliardenverlusten, die erste verkauft unter Einstand. Die große Analyse: Was Ether jetzt belastet, welche Krypto-Aktien mit dranhängen und was Anleger beobachten.
Der Absturz
Warum fällt der Ethereum Kurs stärker als Bitcoin?
Ether ist in Abwärtsphasen traditionell der Coin mit dem höheren Beta: Fällt Bitcoin, fällt Ether meist stärker. Das Muster bestätigt sich in diesem November eindrucksvoll.
Auf Wochensicht verliert Ether rund 14,7 Prozent, Bitcoin rund 13 bis 14 Prozent. Der Abstand zum Rekord ist bei Ether mit 63 Prozent aber deutlich größer als bei Bitcoin mit rund 48 Prozent. Der Anteil von Ether an der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt laut CoinGecko nur noch bei rund 9,7 Prozent, der Börsenwert bei rund 221 Milliarden Dollar. Das zeigt: Im Ausverkauf ziehen sich Anleger in Bitcoin zurück oder ganz aus dem Kryptomarkt – Ether ist für viele Investoren die erste Position, die verkauft wird.
Die Gründe sind dieselben, die den gesamten Kryptomarkt belasten: ein drohender weiterer Zinsschritt der US-Notenbank im Dezember, Renditen zehnjähriger US-Anleihen über 5 Prozent, ein starker Dollar und der Ausverkauf bei Technologieaktien. Am Montag brach der Nasdaq um rund 2,6 Prozent ein, Fed-Chef Kevin Warsh warnte vor fallenden Bewertungen nach dem KI-Boom. Für einen Vermögenswert wie Ether, dessen Bewertung stark an Wachstumserwartungen für Anwendungen, Tokenisierung und dezentrale Finanzen hängt, ist das ein schwieriges Umfeld.
Die Nachfrage
Ethereum ETF: sieben Wochen Abflüsse in Folge
Der wichtigste institutionelle Kanal für Ether läuft rückwärts. Die US-Spot-ETFs auf Ether verloren in der vergangenen Woche nach Angaben des Krypto-Dienstleisters Zerocap rund 399 Millionen Dollar – die siebte Woche in Folge mit Nettoabflüssen. Bereits im Oktober hatten die Fonds laut Cointelegraph bis zum 21. des Monats rund 1,08 Milliarden Dollar verloren. Für einen Markt, der stark von großen Käufern abhängt, ist das ein deutliches Signal: Vermögensverwalter und Berater reduzieren ihr Engagement, statt in den Rücksetzer hineinzukaufen.
Die Krypto-Aktien
Bitmine, BTCS und Co.: Wenn die Schatzkammer zur Last wird
Im vergangenen Jahr waren börsennotierte Ether-Schatzkammern der große Treiber der Rally. Jetzt zeigt sich die Kehrseite. Bitmine, der größte Ether-Halter unter den börsennotierten Unternehmen, meldete für das Geschäftsjahr bis Ende August einen Nettoverlust von 6,3 Milliarden Dollar, fast vollständig aus unrealisierten Verlusten auf Krypto-Bestände. Bitmine hält laut Cointelegraph rund 6,07 Millionen Ether – knapp 5 Prozent des gesamten Angebots. Davon sind 5,23 Millionen gestakt, was rund 309 Millionen Dollar jährliche Erträge bringt. Die Bitmine Aktie hatte bis zum 10. November seit Jahresbeginn rund ein Drittel verloren und gab am Montag vorbörslich um weitere rund 8 Prozent nach.
Noch heikler ist die Lage bei kleineren Häusern. Die Nasdaq-notierte BTCS hat nach einem Bericht von CoinDesk Ether unter Einstand verkauft, um einen Kredit über rund 64 Millionen Dollar auf der Kreditplattform Aave abzusichern. Als Sicherheit dienten 46.676 Ether. CoinDesk berechnete die Liquidationsschwelle auf Basis der Daten vom 9. November bei rund 1.717 Dollar je Ether – nur gut 5 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Solche Zwangslagen können sich im Markt selbst verstärken: Wer verkaufen muss, drückt den Kurs, der wiederum andere Halter unter Druck setzt.
|Wert
|Kennzahl
|Stand
|Ether
|rund 1.810 $, −63 % zum Rekord
|16.11.2026
|Bitmine
|rund 6,07 Mio. ETH im Bestand
|8.11.2026
|BTCS
|46.676 ETH als Kreditsicherheit
|9.11.2026
|Coinbase
|152.649 ETH in der eigenen Bilanz
|30.9.2026
Bestände zu unterschiedlichen Stichtagen.
Quelle: CoinGecko (16.11.2026, ca. 22:15 Uhr MEZ); Cointelegraph (11.11.2026); CoinDesk (13.11.2026); edgeX/Coinbase-Q3-Bericht
Auch die Coinbase Aktie hängt am Ethereum Kurs: Die größte US-Kryptobörse hält neben rund 18.000 Bitcoin auch gut 152.000 Ether in der eigenen Bilanz und verdient an Handel, Staking und ihrem Ethereum-Netzwerk Base. Am Montag verlor die Aktie zeitweise mehr als 6 Prozent.
Das große Bild
Was spricht langfristig für Ethereum – und was dagegen?
Fundamental bleibt Ethereum die führende Plattform für tokenisierte Wertpapiere, Stablecoins und dezentrale Finanzanwendungen – nach Angaben von The Block dominiert Ethereum samt seiner Zusatznetzwerke den Markt für tokenisierte Vermögenswerte nach Wert. Auch technisch geht die Entwicklung weiter: Das nächste große Upgrade mit dem Namen Glamsterdam läuft bereits auf dem Testnetz Sepolia. Die Umstellung auf dem Testnetz Hoodi haben die Entwickler wegen Bedenken bei Smart Contracts allerdings verschoben, ein Termin für das Hauptnetz steht noch nicht fest.
Das Problem: Die starke Position bei Tokenisierung und Stablecoins schlägt sich derzeit nicht im Ethereum Kurs nieder. Ein großer Teil der Aktivität wandert auf günstige Zusatznetzwerke, die Gebühreneinnahmen im Hauptnetz bleiben überschaubar, und konkurrierende Plattformen wie Solana werben um dieselben Anwendungen. Ob Ether als Wertspeicher und als „Öl“ des Netzwerks am Ende ausreichend profitiert, ist eine offene Frage – und genau sie bewerten Anleger in diesen Wochen neu.
ETF-Ströme
Die Daten für Montag folgen am Dienstag. Endet die Serie der Abflüsse, wäre das ein erstes Stabilisierungssignal.
1.717 Dollar
Die von CoinDesk berechnete Liquidationsschwelle bei BTCS zeigt, wo Zwangsverkäufe drohen könnten.
Nvidia, Fed-Protokolle, Anthropic
Dienstag bis Donnerstag entscheidet sich, ob die Risikobereitschaft an den Märkten zurückkehrt.
Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember
Eine Zinserhöhung gilt als weitgehend eingepreist. Signalisiert die Fed weitere Schritte, bleibt der Druck hoch.
Häufige Fragen zum Ethereum Kurs
Wo steht der Ethereum Kurs aktuell?
Am 16. November 2026 gegen 22:15 Uhr MEZ bei rund 1.810 Dollar laut CoinGecko, rund 14,7 Prozent unter dem Stand der Vorwoche.
Wie weit ist Ether vom Rekord entfernt?
Rund 63 Prozent. Das Rekordhoch liegt laut CoinGecko bei 4.946 Dollar.
Warum ziehen Anleger Geld aus Ethereum-ETFs ab?
Zinsangst, der Ausverkauf bei Technologiewerten und die allgemeine Krypto-Schwäche. Laut Zerocap war die Vorwoche die siebte in Folge mit Abflüssen.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ethereum Kurs?
Vor allem Ether-Schatzkammern wie Bitmine und BTCS, aber auch Coinbase, die eigene Ether-Bestände hält und am Handel verdient.
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