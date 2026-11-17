Der Ethereum Kurs gerät am Dienstagabend erneut unter Druck: Ether notierte laut bitcoin.com um 18:07 Uhr MEZ bei 1.782,84 Dollar, 2,3 Prozent unter dem Vortag. Für Unruhe sorgen die Täter des Binance-Hacks. Nach knapp zwei Wochen Funkstille haben sie am Dienstag große Teile ihrer Beute in Bewegung gesetzt: Zunächst wanderten laut CoinDesk rund 34.280 Ether im Wert von etwa 63 Millionen Dollar auf drei neue Adressen. Wenige Stunden später meldete der Analysedienst Lookonchain, dass weitere 74.880 Ether – rund 136,8 Millionen Dollar – über das dezentrale Protokoll THORChain in Bitcoin getauscht wurden. Für den ohnehin angeschlagenen Kryptomarkt und Krypto-Aktien wie Coinbase und Robinhood ist das eine Erinnerung daran, wie viel Altlast aus dem größten Diebstahl der Kryptogeschichte noch im Markt schlummert.