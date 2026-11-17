Der Ethereum Kurs gerät am Dienstagabend erneut unter Druck: Ether notierte laut bitcoin.com um 18:07 Uhr MEZ bei 1.782,84 Dollar, 2,3 Prozent unter dem Vortag. Für Unruhe sorgen die Täter des Binance-Hacks. Nach knapp zwei Wochen Funkstille haben sie am Dienstag große Teile ihrer Beute in Bewegung gesetzt: Zunächst wanderten laut CoinDesk rund 34.280 Ether im Wert von etwa 63 Millionen Dollar auf drei neue Adressen. Wenige Stunden später meldete der Analysedienst Lookonchain, dass weitere 74.880 Ether – rund 136,8 Millionen Dollar – über das dezentrale Protokoll THORChain in Bitcoin getauscht wurden. Für den ohnehin angeschlagenen Kryptomarkt und Krypto-Aktien wie Coinbase und Robinhood ist das eine Erinnerung daran, wie viel Altlast aus dem größten Diebstahl der Kryptogeschichte noch im Markt schlummert.
Ethereum: Binance-Hacker waschen 137 Millionen Dollar in Ether über THORChain zu Bitcoin – wie viel Druck steckt noch in der Rekordbeute?
Nach zwei Wochen Funkstille kommt Bewegung in die Beute aus dem größten Krypto-Diebstahl der Geschichte. Die Binance-Hacker haben am Dienstag zehntausende Ether verschoben und laut Lookonchain rund 74.880 ETH über THORChain in Bitcoin getauscht. Der Ethereum Kurs gibt nach. Was die Bewegungen für Ether, Bitcoin und Krypto-Aktien wie Coinbase und Robinhood bedeuten.
Der Auslöser
Was haben die Binance-Hacker am Dienstag bewegt?
Ende Oktober erbeuteten Angreifer bei Binance Kryptowerte im Wert von 6,3 Milliarden Dollar. Seitdem verfolgt die Branche jede Bewegung der Täter-Wallets in Echtzeit.
Den Anfang machte laut CoinDesk eine Wallet, die seit dem 30. Oktober ruhte. Sie verschickte am frühen Dienstagmorgen exakt 34.279,66 Ether an drei frisch angelegte Adressen. Die Blockchain-Sicherheitsfirma MistTrack und der Dienst Solid Intel machten die Bewegung öffentlich. Zum Zeitpunkt des CoinDesk-Berichts waren die Coins noch nicht weitergeflossen, und die neuen Adressen ließen sich keiner Börse und keinem bekannten Geldwäsche-Dienst zuordnen. Binance äußerte sich zunächst nicht.
Parallel dazu begann die eigentliche Geldwäsche. Laut TokenPost, das sich auf Lookonchain beruft, tauschten die Hacker über rund drei Stunden hinweg 74.880 Ether über THORChain in Bitcoin – ein Protokoll, mit dem sich Coins verschiedener Blockchains ohne zentrale Börse und ohne Identitätsprüfung tauschen lassen. Der Vorgang lief zum Zeitpunkt des Berichts noch. Wie viele Bitcoin am Ende herauskamen, ist bislang nicht bekannt. THORChain-Mitgründer Chad Barraford erklärte laut BigGo Finance, der Code des Protokolls könne einzelne Transaktionen nicht prüfen.
Die Rekordbeute
Wie viel Ether halten die Binance-Hacker noch?
Genau hier liegt das Risiko für den Ethereum Kurs. Laut Daten von Arkham, die CoinGape zitiert, hält das Wallet-Netz der Täter noch rund 527.500 Ether und 18.362 Bitcoin. Der Analyst EmberCN kommt laut BigGo Finance sogar auf rund 632.000 Ether und beziffert den noch nicht gewaschenen Bestand auf etwa 2,35 Milliarden Dollar. Die Angaben weichen voneinander ab, weil die Analysedienste Wallets unterschiedlich zuordnen. Gemessen an einer Marktkapitalisierung von rund 225 Milliarden Dollar ist das für Ether kein Volumen, das den Markt allein kippen würde. In einem dünnen, verängstigten Markt kann aber schon die Sorge vor weiteren Verkäufen auf die Stimmung drücken.
Die US-Bundespolizei FBI ordnete den Angriff laut TheStreet der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor zu; Nordkorea bestreitet das. Der Einstieg erfolgte demnach bereits im Juni über eine präparierte „Programmieraufgabe“, die ein Mitarbeiter herunterlud. Binance hat die Verluste der Kunden nach eigenen Angaben aus eigenen Mitteln ersetzt. Die Gegenseite ist nicht untätig: Das US-Justizministerium hat laut CoinDesk in der vergangenen Woche gerichtlich angeordnete Beschlagnahmungen von mehr als 1,2 Milliarden Dollar gemeldet, nach Daten von Elliptic sind insgesamt rund 2,85 Milliarden Dollar eingefroren oder sichergestellt. Etwa 3,28 Milliarden Dollar lagen demnach aber noch in mehr als 950 Wallets der Täter.
Das große Bild
Was bedeutet der Hack für Ethereum Kurs und Krypto-Aktien?
Der Binance-Hack wirkt weit über die betroffene Börse hinaus. Grayscale-Researchchef Zach Pandl nennt laut CoinDesk Umschichtungen in Stablecoins aus Sorge um die Sicherheit von Börsen als einen Treiber des November-Ausverkaufs. Inzwischen fließt sogar Geld aus Stablecoins ab: Ihr Angebot ist binnen 30 Tagen um 5,3 Prozent geschrumpft, so stark wie seit 2022 nicht. Bitcoin notierte am Dienstagabend bei rund 64.265 Dollar. Für börsennotierte Plattformen ist das ein zweischneidiges Umfeld. Die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie profitieren theoretisch, wenn Kunden einer angegriffenen Konkurrenz den Rücken kehren und zu regulierten US-Anbietern wechseln. Praktisch überwiegt derzeit der Schaden für die ganze Branche: Coinbase schloss am Montag auf dem tiefsten Stand seit über einem Jahr, Robinhood verlor 7,45 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Beute aus dem Hack (29.10.2026)
|6,3 Mrd. $
|Über THORChain in Bitcoin getauscht (17.11.)
|74.880 ETH (rund 136,8 Mio. $)
|Auf neue Adressen verschoben (17.11.)
|34.280 ETH (rund 63 Mio. $)
|Restbestand laut Arkham
|rund 527.500 ETH und 18.362 BTC
|Noch nicht gewaschen laut EmberCN
|rund 2,35 Mrd. $
|Eingefroren oder sichergestellt laut Elliptic
|rund 2,85 Mrd. $
Bestandsangaben der Analysedienste weichen voneinander ab und beruhen auf eigenen Wallet-Zuordnungen.
Quelle: CoinDesk, TokenPost/Lookonchain, CoinGape/Arkham, BigGo/EmberCN, TheStreet, Elliptic (über CoinDesk)
Termine
Worauf müssen Ethereum-Anleger jetzt achten?
Weitere Bewegungen der Täter-Wallets
Fließen die 34.280 Ether weiter oder folgen neue THORChain-Tausche, dürfte das erneut Schlagzeilen und Nervosität auslösen.
Stellungnahme von Binance und weitere Beschlagnahmungen
Jede eingefrorene Million verringert das Verkaufsrisiko aus der Beute.
Heute Abend: Nvidia, Mittwoch 20 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Makro bleibt der wichtigste Treiber für Ethereum Kurs und Bitcoin.
Häufige Fragen zum Ethereum Kurs und zum Binance-Hack
Wie steht der Ethereum Kurs am 17. November 2026?
Laut bitcoin.com notierte Ether um 18:07 Uhr MEZ bei 1.782,84 Dollar, 2,3 Prozent unter dem Vortag.
Was haben die Binance-Hacker am Dienstag gemacht?
Sie verschoben laut CoinDesk rund 34.280 Ether auf neue Adressen und tauschten laut Lookonchain weitere 74.880 Ether über THORChain in Bitcoin.
Wie viel Ether halten die Hacker noch?
Je nach Analysedienst rund 527.500 bis 632.000 Ether sowie gut 18.000 Bitcoin. EmberCN schätzt den noch nicht gewaschenen Bestand auf rund 2,35 Milliarden Dollar.
Gibt es eine Ethereum Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind weitere Bewegungen der Täter-Wallets, das Fed-Protokoll und die Stimmung am Gesamtmarkt.
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