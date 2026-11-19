Der Grund liegt in der Makrolage. Die Fed hat den Leitzins Ende Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, aber fast alle Teilnehmer der Sitzung halten weitere Erhöhungen für nötig. Gouverneur Waller brachte im CNBC-Interview 50 Basispunkte für Dezember ins Spiel. Der Markt rechnet nach Bitbo-Angaben zu 91,7 Prozent mit 25 Basispunkten. Dazu kommt ein starker Dollar, der laut KuCoin ein 19-Monats-Hoch erreicht hat. Für Kryptowerte, die als Wette auf reichlich Liquidität gelten, ist das ein schwieriges Umfeld.

Die Daten im Detail: Am Mittwochmorgen notierte Ether laut CoinGecko bei 1.808,81 Dollar (08:42 UTC), ein Minus von 11,6 Prozent in sieben Tagen, bei einer Marktkapitalisierung von 221,1 Milliarden Dollar. Am späten Mittwochabend (16:14 Uhr New Yorker Zeit, laut CoinDesk) waren es nur noch 1.754 Dollar, in der Nacht erholte sich Ether wieder auf rund 1.785 Dollar. KuCoin nennt für den 19. November um 00:00 UTC einen Preis von 1.777,16 Dollar, ein Minus von 2,61 Prozent auf 24 Stunden.