Der Ether Kurs liegt nach der nächsten schwachen Nacht bei 1.784,75 US-Dollar und damit unter der runden Marke von 1.800 Dollar. Laut CoinGecko (03:54 Uhr UTC, 04:54 Uhr MEZ) verliert Ether in sieben Tagen 13,7 Prozent, Bitcoin dagegen 15,1 Prozent. Auslöser des Ausverkaufs im gesamten Kryptomarkt ist die Zinsangst nach dem Fed-Protokoll vom Mittwochabend. Auch Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (Ticker COIN) und die Strategy Aktie (Ticker MSTR) stehen unter Druck.
Ether Kurs: Unter 1.800 Dollar, minus 14 Prozent in einer Woche, Dominanz unter 10 Prozent – hält Ethereum besser als Bitcoin?
Der Ether Kurs steht in der Nacht bei rund 1.785 Dollar und verliert in sieben Tagen 13,7 Prozent, Bitcoin sogar 15,1 Prozent. Die ETH-ETFs verzeichnen Abflüsse, die Ethereum-Dominanz liegt bei 9,8 Prozent. Was Anleger zu Ether, Bitcoin und Krypto-Aktien wie Coinbase Aktie und Strategy Aktie wissen sollten.
Nachtbilanz 6 Uhr
Warum fällt der Ether Kurs unter 1.800 Dollar?
Ether folgt dem Bitcoin Kurs nach unten, nur etwas weniger steil: Minus 13,7 Prozent in einer Woche stehen minus 15,1 Prozent bei Bitcoin gegenüber.
Der Grund liegt in der Makrolage. Die Fed hat den Leitzins Ende Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, aber fast alle Teilnehmer der Sitzung halten weitere Erhöhungen für nötig. Gouverneur Waller brachte im CNBC-Interview 50 Basispunkte für Dezember ins Spiel. Der Markt rechnet nach Bitbo-Angaben zu 91,7 Prozent mit 25 Basispunkten. Dazu kommt ein starker Dollar, der laut KuCoin ein 19-Monats-Hoch erreicht hat. Für Kryptowerte, die als Wette auf reichlich Liquidität gelten, ist das ein schwieriges Umfeld.
Die Daten im Detail: Am Mittwochmorgen notierte Ether laut CoinGecko bei 1.808,81 Dollar (08:42 UTC), ein Minus von 11,6 Prozent in sieben Tagen, bei einer Marktkapitalisierung von 221,1 Milliarden Dollar. Am späten Mittwochabend (16:14 Uhr New Yorker Zeit, laut CoinDesk) waren es nur noch 1.754 Dollar, in der Nacht erholte sich Ether wieder auf rund 1.785 Dollar. KuCoin nennt für den 19. November um 00:00 UTC einen Preis von 1.777,16 Dollar, ein Minus von 2,61 Prozent auf 24 Stunden.
Wie stark ist Ether gegenüber Bitcoin und dem Gesamtmarkt?
Laut Analytics Insight hatte Bitcoin am 18. November 57,5 Prozent Anteil am Kryptomarkt, Ether 9,8 Prozent. Der Gesamtmarkt kam auf 2,258 Billionen Dollar, am 19. November sind es nur noch 2,18 Billionen (minus 4,0 Prozent in 24 Stunden, CryptoTicker). Rechnerisch kostet ein Ether derzeit rund 0,028 Bitcoin (eigene Rechnung: 1.784,75 geteilt durch 63.039). Das Verhältnis ist also nicht auffällig eingebrochen, Ether hat sich in dieser Woche leicht besser gehalten als Bitcoin und BNB, das 14,6 Prozent verlor. Solana verlor 12,0 Prozent.
|Kryptowährung
|Kurs
|7 Tage
|Bitcoin (BTC)
|63.039 USD
|-15,1 %
|Ether (ETH)
|1.784,75 USD
|-13,7 %
|BNB
|–
|-14,6 %
|Solana (SOL)
|–
|-12,0 %
Veränderung über sieben Tage, Stand 19.11., 03:54 UTC (04:54 MEZ). Kurse in US-Dollar.
Quelle: CryptoTicker (CoinGecko)
Wie entwickeln sich die Ether-ETFs?
Die US-Spot-Ether-ETFs verzeichneten laut Farside am Dienstag einen Abfluss von 29 Millionen Dollar, am Montag waren es 8,3 Millionen Dollar. Das ist deutlich weniger als bei den Bitcoin-ETFs (239,9 Millionen Dollar am Dienstag), spricht aber nicht für eine Rückkehr der institutionellen Nachfrage. Ob große Adressen die Schwäche zum Einstieg nutzen, belegen die Quellen dieses Laufs nicht. Das ist die Einschätzung der Redaktion, keine Tatsachenbehauptung.
Was bewegt Ethereum abseits des Kurses?
Neben dem Preis gibt es Entwicklungen im Umfeld: Laut KuCoin hat die Ethereum Foundation eine Arbeitsgruppe eingerichtet, Hyundai Card testet mit JPMorgans Kinexys einen Proof of Concept, und Polygon sondiert Bankenlizenzen, darunter in den USA. Wichtiger für den Ether Kurs bleiben aber die Zinsdebatte, die ETF-Flows und die Risikobereitschaft an den Aktienmärkten: Der Nasdaq lag laut KuCoin 0,42 Prozent im Plus, der S&P 500 verlor 0,23 Prozent.
Was beobachten Anleger beim Ether Kurs jetzt?
Die Marke von 1.800 Dollar dient als Orientierung, ebenso die ETF-Flows der nächsten Tage und die Aussagen weiterer Fed-Vertreter. Am 20. November stehen laut KuCoin die japanischen Verbraucherpreise an, am 8. und 9. Dezember die Zinsentscheidung der Fed. Krypto-Aktien liefern zusätzliche Hinweise: Die Coinbase Aktie lag am Mittwoch um 10:02 Uhr New Yorker Zeit bei 114,71 Dollar (minus 0,3 Prozent), die Strategy Aktie bei 92,64 Dollar (minus 4 Prozent, 24/7 Wall St.). Beide spiegeln die Stimmung im Kryptomarkt, nicht nur im Ether Kurs.
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell? Laut CoinGecko lag Ether am 19. November um 04:54 Uhr MEZ bei 1.784,75 US-Dollar, ein Minus von 13,7 Prozent in sieben Tagen.
Warum fällt der Ether Kurs? Hauptgründe sind die Zinsangst nach Waller und dem Fed-Protokoll, der starke Dollar und die schwache Nachfrage über ETFs.
Wie sieht eine Ether Prognose aus? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab. Als Orientierung dient die Marke von 1.800 Dollar, die Marktbeobachter nutzen.
Wie hängen Ether, Bitcoin und Coinbase Aktie zusammen? Ether und Bitcoin bewegen sich meist in dieselbe Richtung, die Coinbase Aktie hängt zusätzlich an den Handelsumsätzen der Kryptobörse.
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