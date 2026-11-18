Die US-Ethereum-ETFs sind ein Gradmesser für institutionelle Nachfrage, und der zeigt nach unten. Nach Angaben von stock3 beziehungsweise BTC-ECHO flossen in den vergangenen 30 Handelstagen rund 2,3 Milliarden Dollar ab, nur an vier Tagen gab es Netto-Zuflüsse. Allein am Mittwoch, dem 11. November, verließen 144,8 Millionen Dollar die Fonds, davon 129,8 Millionen den ETHA von BlackRock. Seit dem 5. November summieren sich die Abflüsse auf rund 524 Millionen Dollar. Am Dienstag dieser Woche waren es laut finanzen.net weitere rund 29 Millionen Dollar.

Das Gesamtvermögen aller Ethereum-ETFs betrug zuletzt 11,64 Milliarden Dollar, etwa 4,63 Prozent des Ether-Marktwerts (SoSoValue über cryptoticker.io, 11. November).