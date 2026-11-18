Der Ether Kurs lag am Mittwoch bei 1.796,36 US-Dollar und damit 1,41 Prozent im Minus (Quelle: finanzen.net, Uhrzeit nicht ausgewiesen). Ethereum, die Nummer zwei im Kryptomarkt, hat damit die Marke von 2.000 Dollar klar verloren – und die Frage lautet nun, wer bei dieser Schwäche noch zukauft.
Ether Kurs: Unter 1.800 Dollar, ETF-Abflüsse von 2,3 Milliarden in 30 Handelstagen – wer kauft die Schwäche bei Ethereum?
Ether notiert bei rund 1.796 Dollar, gut ein Drittel unter dem Hoch von Anfang Oktober. Die Ethereum-ETFs verlieren Geld, Hebelwetten werden geräumt. Was der Ether Kurs jetzt über den Kryptomarkt verrät.
Die Ausgangslage
Wie tief ist Ether gefallen?
Anfang Oktober stand Ether laut cryptoticker.io nahe 2.800 Dollar. Bei 1.796 Dollar beträgt der Abstand damit gut ein Drittel. BTC-ECHO meldete am 12. November, Ether habe in sechs Wochen mehr als 30 Prozent verloren und sei unter 2.000 Dollar gefallen. Auslöser war damals der US-Verbraucherpreisindex für Oktober: Er stieg um 0,4 Prozent zum Vormonat bei erwarteten 0,3 Prozent, die Kerninflation lag bei 0,3 Prozent. Die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen sank – und mit ihr die Risikobereitschaft.
Das Geld
Warum ziehen Anleger Geld aus Ethereum-ETFs ab?
Die US-Ethereum-ETFs sind ein Gradmesser für institutionelle Nachfrage, und der zeigt nach unten. Nach Angaben von stock3 beziehungsweise BTC-ECHO flossen in den vergangenen 30 Handelstagen rund 2,3 Milliarden Dollar ab, nur an vier Tagen gab es Netto-Zuflüsse. Allein am Mittwoch, dem 11. November, verließen 144,8 Millionen Dollar die Fonds, davon 129,8 Millionen den ETHA von BlackRock. Seit dem 5. November summieren sich die Abflüsse auf rund 524 Millionen Dollar. Am Dienstag dieser Woche waren es laut finanzen.net weitere rund 29 Millionen Dollar.
Das Gesamtvermögen aller Ethereum-ETFs betrug zuletzt 11,64 Milliarden Dollar, etwa 4,63 Prozent des Ether-Marktwerts (SoSoValue über cryptoticker.io, 11. November).
|Datum
|Netto-Fluss
|Anmerkung
|Mo, 9.11.
|–184,5 Mio. $
|ETHA –119,3 Mio. $
|Di, 10.11.
|–1,3 Mio. $
|nahezu ruhig
|Mi, 11.11.
|–144,8 Mio. $
|ETHA –129,8 Mio. $
|Di, 17.11.
|–29 Mio. $
|finanzen.net
Netto-Flows in Millionen US-Dollar; Daten verschiedener Anbieter (SoSoValue, BTC-ECHO, finanzen.net).
Quelle: cryptoticker.io, stock3, finanzen.net
Die Hebel
Was haben Liquidationen mit dem Ether Kurs zu tun?
Wenn Kurse fallen, werden gehebelte Wetten zwangsweise geschlossen und beschleunigen die Bewegung. CoinGlass zählte am 11. November binnen 24 Stunden mehr als 258 Millionen Dollar liquidierter Ether-Positionen, davon rund 192 Millionen (74 Prozent) Long-Wetten; im gesamten Kryptomarkt waren es rund 723 Millionen Dollar (Quelle: crypto.news über cryptoticker.io). Dass Anleger vor allem auf steigende Kurse gesetzt hatten, ist ein Hinweis auf die frühere Stimmung – die Räumung kann den Markt entlasten, garantiert aber keine Wende.
Hinzu kommen On-Chain-Signale mit Gegenrichtung: Große Adressen gaben in der Vorwoche rund 17.800 ETH ab, während eine Gruppe namens „7 Siblings“ 10.792 ETH zu durchschnittlich 2.038 Dollar kaufte (Ali Martinez via crypto.news). Der Unternehmensbestand von Bitmine liegt nach eigenen Angaben bei 6,07 Millionen ETH.
Das große Bild
Was bedeutet die Ether-Schwäche für Bitcoin und Krypto-Aktien?
Ether reagiert stärker auf Liquiditäts- und Zinsfragen als Bitcoin. Heute Abend um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Fed-Protokoll; eine Zinserhöhung im Dezember ist laut finanzen.net zu rund 94 Prozent eingepreist. Der Bitcoin Kurs lag am Mittag bei rund 64.100 Dollar. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie, deren Erlöse an Handelsvolumen und Gebühren hängen, ist ein schwacher Ether Kurs ebenfalls ein Gegenwind, weil weniger gehandelt wird.
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell? Laut finanzen.net lag er am 18. November bei 1.796,36 Dollar (minus 1,41 Prozent).
Was ist ein Ethereum-ETF? Ein börsengehandelter Fonds, der Ether hält. Seine Zu- und Abflüsse gelten als Hinweis auf die institutionelle Nachfrage.
Gibt es eine Ethereum Prognose von aktiencheck.de? Nein. Aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab.
Was bewegt den Ether Kurs gerade? Inflationsdaten, Zinserwartungen vor dem Fed-Protokoll, ETF-Abflüsse und Liquidationen gehobelter Positionen.
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