Der Realized Price bewertet jeden Ether zu dem Kurs, bei dem er zuletzt bewegt wurde, und ist so etwas wie der durchschnittliche Einstandspreis aller Halter. Laut TradingNEWS liegt er bei rund 2.300 Dollar, der aktuelle Kurs damit etwa 21 Prozent darunter. Das Verhältnis von Marktwert zu Realized Value (MVRV) beträgt 0,79, für gestakten Ether 0,77. Das heißt: Im Durchschnitt sitzen die Halter auf Verlusten. Realisierte Verluste übersteigen laut der Quelle 1 Milliarde Dollar in sieben Tagen. Historisch bedeutet das nicht automatisch einen Boden, es zeigt aber, wie viel Verkaufsdruck bereits stattgefunden hat.

Das Derivate-Bild ist ebenfalls entspannt-nervös: Das Open Interest der Ether-Futures fiel laut TradingNEWS auf rund 9,1 Milliarden Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024 (je nach Messgröße weichen die Zahlen deutlich ab). Das meistgehandelte Strike bei Put-Optionen liegt bei 1.700 und 1.800 Dollar mit Verfall am 20. November.