Der Ether Kurs ist am Freitag unter die runde Marke von 1.800 US-Dollar gerutscht und notierte im asiatischen Handel bei rund 1.750 Dollar (FinanceFeeds, 20.11.2026). Das ist rund 63 Prozent unter dem Rekordhoch von 4.946 Dollar vom 24. August 2025 und ein Minus von über 26 Prozent seit Monatsbeginn (CryptoTicker, 18.11.2026). Gleichzeitig verloren die US-Spot-Ether-ETFs am Donnerstag laut Farside weitere 131,2 Millionen Dollar, den vierten Abflusstag in Folge.
Ether Kurs: Rund 1.750 Dollar, 63 Prozent unter dem Rekord, vierter ETF-Abflusstag in Folge - Wer kauft den Ethereum-Absturz?
Der Ether Kurs hat am Freitag die Marke von 1.800 US-Dollar verloren und notiert nahe 1.750 Dollar. Spot-Ether-ETFs verzeichneten am Donnerstag den vierten Abflusstag in Folge, der Kurs liegt rund ein Fünftel unter dem durchschnittlichen Einstandspreis aller Coins. Was Anleger bei Ethereum, BitMine und Coinbase jetzt beobachten.
Ethereum ist damit der Verlierer unter den Kryptowährungen: Während Bitcoin laut CryptoTicker am 18. November zeitweise bei rund 64.000 Dollar stand, liegt das Verhältnis von Ether zu Bitcoin mit 0,0279 klar unter dem Mehrjahreswert von 0,0300 aus dem Oktober. Für Krypto-Aktien wie BitMine (BMNR), die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) und andere Unternehmen mit Ether-Beständen ist das mehr als eine Randnotiz.
Der Befund
Warum fällt der Ether Kurs – und wer verkauft?
Die ETF-Daten sind der klarste Hinweis. Von den 131,2 Millionen Dollar Abflüssen am Donnerstag entfielen 124,2 Millionen auf den iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock, 5,2 Millionen auf Grayscales ETHE und 1,8 Millionen auf ETHB. Über die ganze Woche summieren sich die Abflüsse aus Ether-ETFs laut FinanceFeeds auf rund 208,5 Millionen Dollar, kumuliert liegen die Netto-Zuflüsse seit Auflage noch bei rund 11,3 Milliarden Dollar. Im November kamen laut CryptoTicker bis zum 17. November 801,6 Millionen Dollar an Abflüssen zusammen, der Oktober schloss mit 1,61 Milliarden Dollar im Minus. Auf der Stimmungsseite spielen der Ausverkauf bei KI-Aktien und die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember eine Rolle: Die Fed hält den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent, die nächste Sitzung ist am 8. und 9. Dezember.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Ether Kurs
|rund 1.750 US-Dollar
|20.11., Vormittag
|Wochentief
|rund 1.711 US-Dollar
|15.11.
|Wochenveränderung
|-12,5%
|18.11.
|Realized Price (Durchschnittseinstand)
|rund 2.300 US-Dollar
|18.11.
|Rekordhoch
|4.946 US-Dollar
|24.08.2025
|ETF-Abfluss
|-131,2 Mio. US-Dollar
|19.11.
Kurse und Zeitpunkte unterscheiden sich je nach Quelle und Börse.
Quelle: FinanceFeeds (20.11.2026), CryptoTicker und TradingNEWS (18.11.2026)
Was bedeutet der Realized Price für den Ether Kurs?
Der Realized Price bewertet jeden Ether zu dem Kurs, bei dem er zuletzt bewegt wurde, und ist so etwas wie der durchschnittliche Einstandspreis aller Halter. Laut TradingNEWS liegt er bei rund 2.300 Dollar, der aktuelle Kurs damit etwa 21 Prozent darunter. Das Verhältnis von Marktwert zu Realized Value (MVRV) beträgt 0,79, für gestakten Ether 0,77. Das heißt: Im Durchschnitt sitzen die Halter auf Verlusten. Realisierte Verluste übersteigen laut der Quelle 1 Milliarde Dollar in sieben Tagen. Historisch bedeutet das nicht automatisch einen Boden, es zeigt aber, wie viel Verkaufsdruck bereits stattgefunden hat.
Das Derivate-Bild ist ebenfalls entspannt-nervös: Das Open Interest der Ether-Futures fiel laut TradingNEWS auf rund 9,1 Milliarden Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024 (je nach Messgröße weichen die Zahlen deutlich ab). Das meistgehandelte Strike bei Put-Optionen liegt bei 1.700 und 1.800 Dollar mit Verfall am 20. November.
Welche Marken sind für den Ether Kurs wichtig?
Technisch nennt TradingNEWS als Unterstützung das Sonntagstief bei 1.711 Dollar und die Vierjahres-Trendlinie bei rund 1.715 Dollar, darunter 1.600 und 1.500 Dollar. Nach oben liegen Widerstände bei 1.800, 1.827 und 1.868 Dollar; erst ein Schluss darüber würde das Bild laut dieser Quelle aufhellen. Das sind Marken aus einer automatisiert erstellten Marktanalyse und keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Wie stehen Ether-Treasury-Firmen wie BitMine und Krypto-Aktien da?
Der größte Ether-Halter unter den Börsenunternehmen ist BitMine mit rund 6,08 Millionen Ether, etwa 5 Prozent des Umlaufs (TradingNEWS, 18.11.2026). Die Käufe sind massiv gebremst: Zuletzt kamen nur noch rund 7.700 Ether pro Woche hinzu, zuvor waren es über 100.000. SharpLink hält rund 889.000 Ether. Die BitMine Aktie (BMNR) verlor beim Abverkauf am 9. November vorbörslich 5,2 Prozent (StockAnalysis). Aktuelle Kurse vom heutigen Tag liegen der Redaktion nicht vor.
FAQ: Antworten zum Ether Kurs
Warum fällt der Ether Kurs aktuell?
Laut den Quellen belasten ETF-Abflüsse, ein schwacher Aktienmarkt, Zinserhöhungserwartungen und eine nachlassende Nachfrage nach Blockraum den Ether Kurs. Hinzu kommt der Abstand zum durchschnittlichen Einstandspreis der Halter.
Wie tief liegt der Ether Kurs unter dem Rekordhoch?
Das Rekordhoch lag laut CryptoTicker bei 4.946 Dollar am 24. August 2025. Beim Kurs von rund 1.750 Dollar beträgt der Abstand etwa 63 Prozent.
Gibt es eine Ether Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Ether Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs?
Dazu zählen BitMine (BMNR) und SharpLink (SBET) als Unternehmen mit großen Ether-Beständen sowie die Coinbase Aktie (COIN), deren Erlöse vom Handelsvolumen abhängen.
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