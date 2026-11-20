Nach Farside-Daten verzeichneten US-Spot-Ether-ETFs zwischen dem 16. und 19. November Netto-Abflüsse von 208,5 Millionen Dollar: 8,4 Millionen am Montag, 29,1 am Dienstag, 39,8 am Mittwoch und 131,2 Millionen am Donnerstag. Am Donnerstag verlor BlackRocks ETHA allein 124,2 Millionen Dollar. Im November summieren sich die Abflüsse laut crypto.news bis Donnerstag auf 972,6 Millionen Dollar; in der Woche vom 9. bis 13. November waren es 398,9 Millionen.

Die Zahlen sind nicht einheitlich: CryptoTicker verweist auf Lookonchain-Daten mit 9.904 Ether (rund 17,85 Millionen Dollar) am 19. November. Die Größen messen Unterschiedliches; Farside gilt als übliche Referenz.