Der Ether Kurs ist am Freitag auf rund 1.644 Dollar gefallen, ein Minus von 7,6 Prozent in 24 Stunden und der tiefste Stand seit Juli (CryptoTicker, 17:07 Uhr MEZ). Am Morgen um 06:50 Uhr MEZ hatte Ethereum noch bei 1.733 Dollar gelegen. Die Unterstützungszone von 1.700 bis 1.750 Dollar, die Analysten wie Ted Pillows zuvor als entscheidend bezeichneten, ist damit unterschritten (crypto.news). Der Rückgang fällt zusammen mit dem Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar und dem Ausverkauf an der Wall Street; auch Krypto-Aktien wie Coinbase stehen unter Druck.
Ether Kurs: Rund 1.644 Dollar und damit Tief seit Juli, 208,5 Millionen Dollar ETF-Abflüsse in vier Tagen, Tagesindikator überverkauft - Hält Ethereum die Zone um 1.700 Dollar nicht mehr?
Der Ether Kurs ist am Freitag auf rund 1.644 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit Juli. Ether-ETFs verloren von Montag bis Donnerstag 208,5 Millionen Dollar, der Tages-RSI liegt bei 22,6. Was die Zahlen für Ethereum, Krypto-Aktien wie Coinbase und den Kryptomarkt bedeuten.
Die ETF-Daten
Wie viel Geld ziehen Anleger aus Ether-ETFs ab – und warum zählt Donnerstag?
Nach Farside-Daten verzeichneten US-Spot-Ether-ETFs zwischen dem 16. und 19. November Netto-Abflüsse von 208,5 Millionen Dollar: 8,4 Millionen am Montag, 29,1 am Dienstag, 39,8 am Mittwoch und 131,2 Millionen am Donnerstag. Am Donnerstag verlor BlackRocks ETHA allein 124,2 Millionen Dollar. Im November summieren sich die Abflüsse laut crypto.news bis Donnerstag auf 972,6 Millionen Dollar; in der Woche vom 9. bis 13. November waren es 398,9 Millionen.
Die Zahlen sind nicht einheitlich: CryptoTicker verweist auf Lookonchain-Daten mit 9.904 Ether (rund 17,85 Millionen Dollar) am 19. November. Die Größen messen Unterschiedliches; Farside gilt als übliche Referenz.
|Tag
|Netto-Abfluss
|Montag, 16.11.
|-8,4
|Dienstag, 17.11.
|-29,1
|Mittwoch, 18.11.
|-39,8
|Donnerstag, 19.11.
|-131,2
|Summe
|-208,5
Netto-Zu-/Abflüsse US-Spot-Ether-ETFs in Mio. US-Dollar laut Farside.
Quelle: crypto.news, 20.11.2026
Wie sieht die Technik beim Ether Kurs aus?
Laut crypto.news liegt der Tages-RSI bei 22,63, ein überverkaufter Wert. Die gleitenden Durchschnitte liegen deutlich über dem Kurs: 20 Tage bei rund 2.039, 200 Tage bei 2.131 und 50 Tage bei 2.290 Dollar. Das Jahrestief vom Juni liegt bei 1.506,50 Dollar (CoinGlass). Gegenüber dem Rekord von 4.946 Dollar vom 24. August 2025 beträgt der Abstand bei 1.644 Dollar rund 67 Prozent (eigene Rechnung). Das Verhältnis Ether zu Bitcoin lag am Morgen bei 0,0281.
Was belastet Ethereum außerhalb der Charts?
Nansen zufolge sank das Stablecoin-Angebot im letzten Monat um 16 Milliarden Dollar, davon rund 12 Milliarden im Ethereum-Netzwerk (CoinCentral). Das Fed-Protokoll der Oktobersitzung zeigt, dass fast alle Mitglieder eine weitere Zinserhöhung im Dezember erwarten; der Markt preist sie laut Nexo zu rund 97 Prozent ein. Liquidationen von Ether-Long-Positionen betrugen 198 Millionen Dollar in 24 Stunden. Coinbase hielt zum 30. September 152.649 Ether zu durchschnittlich rund 2.270 Dollar Einstand und liegt damit bei 1.644 Dollar rechnerisch im Minus.
FAQ: Antworten zum Ether Kurs
Wie tief ist der Ether Kurs am 20. November gefallen?
Auf rund 1.644 Dollar um 17:07 Uhr MEZ, der niedrigste Stand seit Juli (CryptoTicker). Das Tief vom Freitagmorgen lag bei 1.717,82 Dollar (crypto.news).
Wie viel haben Ether-ETFs verloren?
208,5 Millionen Dollar Netto-Abflüsse von Montag bis Donnerstag, im November rund 972,6 Millionen Dollar (Farside über crypto.news).
Gibt es eine Ethereum Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs?
Coinbase hält Ether in der Bilanz; Ether-Treasury-Firmen wie BitMine sind stark vom Ether Kurs abhängig.
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