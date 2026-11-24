Der Ether Kurs gibt am Dienstag nach: Um 15:33 Uhr MEZ notierte Ether (ETH) nach CoinGecko bei 1.689,66 US-Dollar, 7,1 Prozent weniger als vor 24 Stunden. Damit verliert Ethereum stärker als Bitcoin, das im selben Zeitraum um 5,3 Prozent auf rund 60.200 Dollar fiel. Auslöser sind Abflüsse aus den US-Spot-ETFs und das Auslaufen des Montagssprungs nach Nvidias Personalie.
Ether Kurs: Minus 7 Prozent auf 1.690 Dollar, RSI unter 30, sechs ETF-Abflusstage in Folge – wer kauft Ethereum, wenn die 1.600 Dollar wackeln?
Der Ether Kurs ist am Dienstag zum US-Handelsstart um 7,1 Prozent auf rund 1.690 US-Dollar gefallen und schwächer als Bitcoin. Die Ethereum-ETFs verloren in sechs Sitzungen etwa 391 Millionen Dollar, der RSI steht unter 30. Was Anleger jetzt beobachten.
Das Wichtigste in Kürze: Der Tagesrahmen reichte laut CryptoTicker von 1.672 bis 1.794 Dollar. Der 14-Tage-RSI liegt laut crypto.news bei 28,1, der Kurs notiert unter allen vier Durchschnittslinien im Tageschart. Zugleich stützen Käufer wie BitMine den Markt, und die US-Derivateaufsicht hat Ether für einen Sondereinsatz geöffnet.
ETF-Flüsse
Wie viel Geld ziehen die Ether-ETFs ab?
Die US-Spot-Ether-ETFs verzeichneten laut Farside am Montag, 23. November, Nettoabflüsse von 84,9 Millionen Dollar. Der iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock verlor 90,5 Millionen Dollar, Fidelity meldete als einziger Anbieter einen Zufluss von 5,6 Millionen Dollar. Es war die sechste Sitzung in Folge mit Abflüssen; zusammen kommen etwa 391 Millionen Dollar zusammen. Der größte Tag war der 19. November mit 131,2 Millionen Dollar.
Technik
Welche Marken sind für den Ether Kurs wichtig?
Nach Berichten von crypto.news und Coin Republic liegt die nächste Unterstützung bei etwa 1.669 Dollar, darunter folgen 1.600 Dollar und die untere Bollinger-Band bei 1.511 Dollar. Das jüngste Zwischentief liegt zwischen 1.538 und 1.550 Dollar. Nach oben nennen die Berichte 1.826 bis 1.845 Dollar als Widerstand, der 20-Tage-Durchschnitt liegt bei rund 1.913 Dollar. Der Analyst Michael van de Poppe sieht laut crypto.news vom 24. November eine Erholung in Richtung 1.900 bis 2.000 Dollar als möglich. Das ist die Einschätzung eines Dritten, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Marke
|Stand in USD
|Bedeutung
|Aktueller Kurs
|1.689,66
|CoinGecko, 15:33 Uhr MEZ
|Unterstützung
|1.669
|Tagestief der Sitzung
|Zwischentief
|1.538–1.550
|Tief vom 21. November
|20-Tage-Durchschnitt
|1.913
|Widerstand
|Rekord
|4.946
|August 2025
Marken nach Berichten von crypto.news und Coin Republic. Keine Prognose.
Quelle: crypto.news, Coin Republic
Käufer
Wer kauft Ethereum, wenn die ETFs verkaufen?
BitMine meldete am Montag den Kauf von 7.819 Ether in der Vorwoche und hält damit 6.085.564 Ether, rund 4,98 Prozent des Angebots; bis zum Ziel von 5 Prozent fehlen etwa 24.436 Ether. Rund 5,23 Millionen Ether, etwa 86 Prozent, sind gestakt. Für die BitMine Aktie und andere Ether-Treasury-Werte ist der Kurs damit zentral. Auch die Coinbase Aktie hängt am Handelsvolumen mit Ether. Die Strategy Aktie ist dagegen auf Bitcoin ausgerichtet; fällt Bitcoin, fällt meist der gesamte Sektor der Krypto-Aktien.
Am Montag gab es außerdem eine Mitteilung der US-Derivateaufsicht CFTC: Laut Coin Republic stellte das Personal klar, dass Ether bei Derivatebetreibern als Reserve zählen kann. Das ist ein Signal für die Nutzung von Ether im Finanzsystem, wirkt aber nicht auf die kurzfristige Nachfrage.
Derivate
Wie viel Hebel steckt im Ether-Markt noch?
CoinGlass weist für Ether-Futures binnen 24 Stunden Liquidationen von 171,25 Millionen Dollar aus: 93,48 Millionen Dollar Short- und 77,77 Millionen Dollar Long-Positionen. Das offene Interesse liegt bei 22,11 Milliarden Dollar. Das Marktvolumen der Futures übersteigt das Spot-Volumen um ein Vielfaches (46 gegenüber 3,3 Milliarden Dollar).
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: PCE-Inflationsdaten und BIP-Revision in den USA.
Tägliche ETF-Flüsse bei Farside: Endet die Abflussserie?
Die Marken von 1.669 und 1.600 Dollar im Chart.
Neue BitMine-Meldung zum Wochenbestand.
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell? Um 15:33 Uhr MEZ lag er laut CoinGecko bei 1.689,66 US-Dollar.
Warum fällt Ethereum stärker als Bitcoin? Berichte nennen ETF-Abflüsse und den Rückzug aus Risikoanlagen. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Was bedeuten die ETF-Abflüsse für Ether? Sie zeigen sinkende Nachfrage über regulierte Fonds, zugleich kaufen Treasury-Firmen wie BitMine weiter.
Wo stehen die Krypto-Aktien? Coinbase Aktie, BitMine Aktie und Strategy Aktie reagieren meist stärker als Ether oder Bitcoin selbst.
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