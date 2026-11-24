BitMine meldete am Montag den Kauf von 7.819 Ether in der Vorwoche und hält damit 6.085.564 Ether, rund 4,98 Prozent des Angebots; bis zum Ziel von 5 Prozent fehlen etwa 24.436 Ether. Rund 5,23 Millionen Ether, etwa 86 Prozent, sind gestakt. Für die BitMine Aktie und andere Ether-Treasury-Werte ist der Kurs damit zentral. Auch die Coinbase Aktie hängt am Handelsvolumen mit Ether. Die Strategy Aktie ist dagegen auf Bitcoin ausgerichtet; fällt Bitcoin, fällt meist der gesamte Sektor der Krypto-Aktien.

Am Montag gab es außerdem eine Mitteilung der US-Derivateaufsicht CFTC: Laut Coin Republic stellte das Personal klar, dass Ether bei Derivatebetreibern als Reserve zählen kann. Das ist ein Signal für die Nutzung von Ether im Finanzsystem, wirkt aber nicht auf die kurzfristige Nachfrage.