Der Ether Kurs hält sich am Dienstag bei rund 1.710 Dollar und damit gut 65 Prozent unter dem Rekordhoch vom August 2025. Am Markt stehen sich zwei Lager gegenüber: Verkäufer wie eine der Ethereum Foundation zugeordnete Wallet und die US-ETFs, die im November bis zum 11. Tag fast 700 Millionen Dollar abzogen, und der Käufer Bitmine, der laut eigener Mitteilung jede Woche kauft und der Marke von 5 Prozent des gesamten Ether-Angebots fast erreicht hat.
Ether Kurs: Foundation-Wallet verkauft, Bitmine kauft weiter – 6,08 Millionen Ether im Tresor bei 1.710 Dollar und 696 Millionen Dollar ETF-Abfluss – Wer gewinnt das Tauziehen um Ethereum?
Der Ether Kurs liegt bei rund 1.710 Dollar, zwei Drittel unter dem Rekordhoch. Während eine Foundation-Wallet verkauft und US-ETFs Geld abziehen, sammelt Bitmine weiter. Die Gegenspieler im Überblick.
Dazu kommt das Umfeld: Der Bitcoin Kurs liegt bei 60.150 Dollar (CoinGecko, 24.11.2026, 09:44 Uhr MEZ), der Fear-and-Greed-Index bei 11. Aus beiden Zahlen ergibt sich rechnerisch ein Ether-Bitcoin-Verhältnis von rund 0,0284 und damit nahe dem Tief seit Juli (0,0283 am 9. November laut CryptoTicker). Ether schneidet im Abschwung schlechter ab als Bitcoin.
Die Verkäufer
Wer verkauft Ether im November?
Eine Wallet, die Lookonchain der Ethereum Foundation zuordnet (die Stiftung bestätigt das nicht), verkaufte am 13. November 2.000 Ether für rund 3,87 Millionen Dollar in den Stablecoin USDS. Es war die vierte Verkaufsrunde seit dem 12. Oktober, allein im November wurden bis dahin 4.000 Ether (rund 8,03 Millionen Dollar) abgegeben (CryptoTicker, 13.11.2026). Das Volumen ist im Vergleich zum Markt gering, der Signaleffekt aber nicht.
Größer wiegen die ETFs. Laut SoSoValue flossen im November bis einschließlich 11.11. netto 695,9 Millionen Dollar ab, an sieben von acht Handelstagen. Allein am 11. November waren es nach Farside-Daten 144,8 Millionen Dollar, davon 129,8 Millionen aus dem iShares-Fonds ETHA. Hinzu kamen Zwangsverkäufe: Binnen 24 Stunden wurden am 13. November nach CoinGlass Ether-Terminkontrakte über rund 288 Millionen Dollar liquidiert, davon 259 Millionen Longs.
Die Käufer
Wer kauft Ether bei 1.700 Dollar?
Bitmine meldete am 16. November einen Bestand von 6.077.745 Ether, das sind 4,97 Prozent des Umlaufs von 122,2 Millionen Ether. Der Zukauf der Vorwoche betrug 7.653 Ether, seit dem Start der Strategie am 30. Juni 2025 wurde laut Unternehmen jede Woche gekauft. Rund 5,23 Millionen Ether sind gestakt, gut 86 Prozent des Bestands. Der Gesamtwert aus Krypto, Bargeld und Beteiligungen liegt bei 11,8 Milliarden Dollar. Bis zum Ziel von 5 Prozent fehlen laut edgeX etwa 32.000 Ether.
Auch einzelne Großanleger greifen zu: Die Wallet 0x4cee kaufte am 13. November 10.380 Ether für rund 19,9 Millionen Dollar (Lookonchain, CryptoTicker). Für die BitMine Aktie bedeutet das Tauziehen ein Hebelgeschäft auf den Ether Kurs: Fällt Ether, fällt der Wert der Bestände, und die Aktie leidet. Dieselbe Logik gilt für die Strategy Aktie bei Bitcoin. Am Montag schloss Strategy 8,98 Prozent höher bei 84,79 Dollar, die Coinbase Aktie legte 7,9 Prozent auf 109,87 Dollar zu (Yahoo Finance via Crypto Economy).
|Seite
|Wer
|Zahl
|Stand
|Verkäufer
|Foundation-zugeordnete Wallet
|4.000 Ether (rund 8 Mio. $) im November
|13.11.
|Verkäufer
|US-Ether-ETFs
|-695,9 Mio. $ netto im November
|bis 11.11.
|Verkäufer
|Zwangsverkäufe
|288 Mio. $ Ether-Futures liquidiert, 259 Mio. $ Longs
|13.11.
|Käufer
|Bitmine
|+7.653 Ether in der Vorwoche, Bestand 6,08 Mio.
|15.11.
|Käufer
|Wallet 0x4cee
|10.380 Ether (rund 19,9 Mio. $)
|13.11.
Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen Stichtagen und sind nicht addierbar.
Quelle: CryptoTicker, SoSoValue, Farside, Bitmine, CoinGlass; Stand der Daten siehe Zeile
Ausblick
Ether Prognose: Welche Marken beobachten Anleger?
Eine eigene Ether Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Marktbeobachter verweisen auf die 2.000 Dollar als frühere Unterstützung und heutigen Widerstand, auf die Zone um 1.800 Dollar und auf die Tiefs der Vorwochen deutlich darunter. Termine sind die US-Inflationsdaten (PCE) am 25. November, der Bitcoin-Optionsverfall am 27. November und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs? Am 24.11.2026 um 00:00 UTC lag er bei 1.710,65 Dollar (KuCoin).
Warum liegt der Ether Kurs unter Bitcoin? ETF-Abflüsse, Verkäufe und Zwangsliquidationen belasteten Ether stärker, das Verhältnis zu Bitcoin liegt nahe dem Tief seit Juli.
Was macht Bitmine? Das Unternehmen hält 6,08 Millionen Ether (Stand 15.11.) und kauft nach eigenen Angaben jede Woche zu.
Verkauft die Ethereum Foundation Ether? Eine ihr zugeordnete Wallet verkaufte seit Oktober mehrfach, bestätigt hat die Stiftung die Zuordnung nicht.
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