Eine Wallet, die Lookonchain der Ethereum Foundation zuordnet (die Stiftung bestätigt das nicht), verkaufte am 13. November 2.000 Ether für rund 3,87 Millionen Dollar in den Stablecoin USDS. Es war die vierte Verkaufsrunde seit dem 12. Oktober, allein im November wurden bis dahin 4.000 Ether (rund 8,03 Millionen Dollar) abgegeben (CryptoTicker, 13.11.2026). Das Volumen ist im Vergleich zum Markt gering, der Signaleffekt aber nicht.

Größer wiegen die ETFs. Laut SoSoValue flossen im November bis einschließlich 11.11. netto 695,9 Millionen Dollar ab, an sieben von acht Handelstagen. Allein am 11. November waren es nach Farside-Daten 144,8 Millionen Dollar, davon 129,8 Millionen aus dem iShares-Fonds ETHA. Hinzu kamen Zwangsverkäufe: Binnen 24 Stunden wurden am 13. November nach CoinGlass Ether-Terminkontrakte über rund 288 Millionen Dollar liquidiert, davon 259 Millionen Longs.