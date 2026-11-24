Der Gegenentwurf zu den ETF-Abflüssen kommt aus der Finanzbranche. HSBC hat am 19. November einen tokenisierten Geldmarktfonds gestartet, der Ethereum als Ledger nutzt; die Gebühr beträgt 0,38 Prozent, der Vertrieb in Hongkong läuft über RedCoin (BlockchainReporter). Die Europäische Zentralbank akzeptiert nach KuCoin ab Juni 2027 on-chain ausgegebene Vermögenswerte als Sicherheiten. Ob davon Ether profitiert, ist offen: Die Meldung nennt keine bestimmte Blockchain.

Auch die Sicherheit bleibt Thema. Die Ethereum Foundation hat laut KuCoin ihr Security-Team verdoppelt. Zugleich meldet BlockchainReporter einen Angriff auf einen Ethereum-Tresor von Chainflip am 21. November mit rund 4,88 Millionen Dollar Schaden; der Token FLIP fiel danach. Solche Vorfälle erinnern daran, dass Infrastruktur-Wachstum und Risiko nah beieinander liegen.

Für Krypto-Aktien ist Ether ein wichtiger Treiber. Die BitMine Aktie und andere Ether-Treasury-Werte hängen direkt am Ether Kurs, die Coinbase Aktie indirekt über Handelsvolumen und Gebühren. Fallende ETF-Zuflüsse sind für beide ein Stimmungsindikator.