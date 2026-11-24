Der Ether Kurs lag am 24. November um 01:00 Uhr MEZ (00:00 UTC) bei 1.710,65 Dollar, ein Minus von 0,78 Prozent in 24 Stunden (KuCoin). Am Montagnachmittag, 14:11 Uhr GMT, hatte Ether laut Capital Street FX bei 1.798,10 Dollar notiert, ein Plus von 4,44 Prozent bei einer Tagesspanne von 1.694,20 bis 1.809,40 Dollar. Die Erholung ist ein Mitläufer des Bitcoin Kurses nach dem Wochenendtief; unter der Oberfläche sieht es für Ethereum weniger freundlich aus: Die US-Ethereum-ETFs verzeichnen die achte Woche in Folge Abflüsse.
Ether Kurs: Ethereum-ETFs verlieren im November fast eine Milliarde Dollar, HSBC und EZB setzen trotzdem auf die Blockchain – Wer baut auf Ethereum, wenn Anleger gehen?
Der Ether Kurs pendelt zwischen 1.700 und 1.800 Dollar, während US-Ethereum-ETFs im November bis zum 19.11. 972,6 Millionen Dollar verloren haben. Zugleich bringt HSBC einen tokenisierten Geldmarktfonds auf Ethereum. Was heißt das für Ether und Krypto-Aktien?
Der Auslöser
Warum verkaufen Anleger Ethereum-ETFs trotz der Erholung?
Der Kursrebound hat die Geldflüsse nicht gedreht. Fonds und Anleger bleiben bei Ether zurückhaltend.
Nach Farside-Daten (via BlockchainReporter) verloren US-Ethereum-ETFs am Donnerstag, 19. November, 131,2 Millionen Dollar, davon entfielen auf ETHA 124,2 Millionen. Am Freitag folgten laut SoSoValue weitere 97,4 Millionen Dollar Abfluss. In der Berichtswoche summierten sich die Abflüsse auf 314,17 Millionen Dollar (SoSoValue via U.Today). Im November waren es bis zum 19. November 972,6 Millionen Dollar, nach 1.607,2 Millionen Dollar im Oktober. Das Vermögen der Ethereum-ETFs lag am 19. November bei 9,60 Milliarden Dollar, das der Bitcoin-ETFs bei 76,55 Milliarden Dollar.
|Fonds
|Wochenfluss
|Bitcoin-ETFs
|–1,79 Mrd. USD
|Ethereum-ETFs
|–314,17 Mio. USD
|XRP-ETFs
|–11,11 Mio. USD
|Solana-ETFs
|+4,38 Mio. USD
Berichtswoche bis Freitag, 20.11.2026; Daten SoSoValue.
Quelle: U.Today (23.11.2026) via SoSoValue
Auch am Derivatemarkt war Ether zuletzt betroffen: Am Freitag-Ausverkauf wurden laut AltcoinBuzz rund 545 Millionen Dollar an Ether-Futures liquidiert. Als Gründe für den Rutsch unter 1.700 Dollar nennt BlockchainReporter nachlassende politische Unterstützung, Zinssorgen und ETF-Abflüsse. Ether, Bitcoin und Solana liegen demnach 19 bis 25 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt.
Das große Bild
Welche Rolle spielt Ethereum bei Tokenisierung und Banken?
Der Gegenentwurf zu den ETF-Abflüssen kommt aus der Finanzbranche. HSBC hat am 19. November einen tokenisierten Geldmarktfonds gestartet, der Ethereum als Ledger nutzt; die Gebühr beträgt 0,38 Prozent, der Vertrieb in Hongkong läuft über RedCoin (BlockchainReporter). Die Europäische Zentralbank akzeptiert nach KuCoin ab Juni 2027 on-chain ausgegebene Vermögenswerte als Sicherheiten. Ob davon Ether profitiert, ist offen: Die Meldung nennt keine bestimmte Blockchain.
Auch die Sicherheit bleibt Thema. Die Ethereum Foundation hat laut KuCoin ihr Security-Team verdoppelt. Zugleich meldet BlockchainReporter einen Angriff auf einen Ethereum-Tresor von Chainflip am 21. November mit rund 4,88 Millionen Dollar Schaden; der Token FLIP fiel danach. Solche Vorfälle erinnern daran, dass Infrastruktur-Wachstum und Risiko nah beieinander liegen.
Für Krypto-Aktien ist Ether ein wichtiger Treiber. Die BitMine Aktie und andere Ether-Treasury-Werte hängen direkt am Ether Kurs, die Coinbase Aktie indirekt über Handelsvolumen und Gebühren. Fallende ETF-Zuflüsse sind für beide ein Stimmungsindikator.
Was jetzt zählt
Welche Daten bestimmen den Ether Kurs diese Woche?
Am Mittwoch, 25. November, erscheinen die US-Inflationsdaten PCE für Oktober. Am 26. November folgt das Beige Book, am 9. Dezember die Fed-Sitzung; der Markt preist laut Capital Street FX eine Zinserhöhung zu rund 98 Prozent ein. Beobachten lässt sich außerdem, ob die ETF-Abflüsse bei Ether in der neunten Woche enden.
Häufige Fragen
FAQ zum Ether Kurs und zu Ethereum
Wie hoch ist der Ether Kurs? Der Ether Kurs lag am 24. November um 01:00 Uhr MEZ bei 1.710,65 Dollar, am Montag, 14:11 Uhr GMT, bei 1.798,10 Dollar.
Warum verlieren Ethereum-ETFs Geld? Anleger ziehen angesichts von Zinssorgen und schwacher Krypto-Stimmung Kapital ab; im November waren es bis 19.11. 972,6 Millionen Dollar.
Was hat HSBC mit Ethereum zu tun? HSBC startete am 19. November einen tokenisierten Geldmarktfonds, der Ethereum als Ledger nutzt.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs? Etwa BitMine als Ether-Treasury-Wert und die Coinbase Aktie über das Handelsgeschäft.
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