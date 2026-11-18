Wer Ether im Netzwerk hinterlegt, um es abzusichern, erhält dafür eine Rendite – derzeit rund 2,4 Prozent im Jahr. Ein- und Ausstieg laufen über Warteschlangen. Laut dem Datendienst ValidatorQueue warten aktuell 895.791 Ether darauf, ins Staking aufgenommen zu werden, die Wartezeit liegt bei gut 15 Tagen. Auf der Ausgangsseite stehen dagegen nur 173.054 Ether, die in rund dreieinhalb Tagen abgewickelt sind. Am 13. November waren es noch knapp 270.000 Ether gewesen. Wer Ether ins Staking gibt, will halten, nicht verkaufen – und genau diese Gruppe ist derzeit fünfmal größer als die der Aussteiger. Insgesamt sind 44,6 Millionen Ether gestakt, gut 36 Prozent des Angebots.