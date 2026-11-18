Der Ether Kurs steckt in der Klemme: Am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr MEZ kostet die zweitgrößte Kryptowährung laut CoinGecko 1.809,53 Dollar, auf Wochensicht ein Minus von 12,2 Prozent. Seit Jahresbeginn hat Ether rund 39 Prozent verloren, vom Rekordhoch bei 4.946 Dollar aus dem August 2025 ist der Kurs gut 63 Prozent entfernt. Die Abflüsse aus den US-Ether-ETFs halten an, die Ethereum Foundation hat Ether verkauft, und das nächste große Netzwerk-Upgrade liegt auf Eis. Doch ein Blick ins Netzwerk zeigt ein anderes Bild: Die Warteschlange der Anleger, die Ether für Staking-Erträge sperren wollen, ist rund fünfmal so lang wie die der Aussteiger.
Ether Kurs: Die Staking-Schlange ist fünfmal länger als der Ausgang, ETF-Anleger fliehen trotzdem – wer behält recht?
Der Ether Kurs pendelt am Mittwochmorgen um 1.810 Dollar, 39 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn. An der Oberfläche dominieren Abflüsse aus den Ether-ETFs, Verkäufe der Ethereum Foundation und ein verschobenes Netzwerk-Upgrade. Im Netzwerk selbst wollen aber fünfmal so viele Ether ins Staking wie heraus. Was das für Ethereum und Krypto-Aktien wie BitMine bedeutet.
Die Lage am Morgen
Wo steht der Ether Kurs nach dem Ausverkauf?
Ether hat den Crash vom Wochenende mitgemacht und sich seither knapp über 1.800 Dollar stabilisiert. Von einer Erholung kann noch keine Rede sein.
Am 15. November war der Ether Kurs in der Nacht bis auf 1.715 Dollar gefallen, das tiefste Niveau seit dem Sommer. Binnen 24 Stunden bewegte er sich laut CoinGecko zwischen 1.753 und 1.832 Dollar. Gegenüber Bitcoin hat Ether in der laufenden Woche leicht aufgeholt: Ein Ether kostet rund 0,028 Bitcoin, nach 0,0276 am 14. November. Auf Monatssicht hinkt Ether der größten Kryptowährung aber hinterher. Der Bitcoin Kurs lag zur gleichen Zeit bei rund 64.600 Dollar. Die Stimmung im gesamten Kryptomarkt ist mit einem Fear-&-Greed-Wert von 11 im Bereich extremer Angst.
Die Verkäufer
Warum ziehen Anleger Geld aus den Ether-ETFs ab?
Die US-Spot-Ether-ETFs verloren am Dienstag laut SoSoValue netto 29,1 Millionen Dollar, den dritten Tag in Folge. Der größte Fonds, der iShares Ethereum Trust von BlackRock, verbuchte allein 27,6 Millionen Dollar Abflüsse. In der Woche vom 9. bis 13. November zogen Anleger 398,9 Millionen Dollar ab, im November bis zum 16. des Monats bereits 772,5 Millionen Dollar. Die Fonds verwalten noch rund 10,85 Milliarden Dollar, gut 4,5 Prozent aller Ether.
Hinzu kommen Verkäufe aus dem Herzen des Ökosystems: Die Ethereum Foundation, die die Entwicklung des Netzwerks finanziert, veräußerte laut dem Analysedienst Onchain Lens in den vier Tagen bis zum 14. November 7.500 Ether im Wert von rund 14,5 Millionen Dollar. Gemessen am Handelsvolumen ist das wenig, für die Stimmung aber ein Dämpfer. Auch technisch gibt es einen Rückschlag: Das nächste große Upgrade mit dem Namen Glamsterdam, das das Netzwerk schneller und günstiger machen soll, wurde vor dem geplanten Start im Testnetz Hoodi gestoppt. Die Foundation will zuerst Risiken in neuen Gebührenregeln beheben lassen. Einen neuen Termin gibt es nicht.
Die Käufer
Was verrät die Staking-Warteschlange über den Ether Kurs?
Wer Ether im Netzwerk hinterlegt, um es abzusichern, erhält dafür eine Rendite – derzeit rund 2,4 Prozent im Jahr. Ein- und Ausstieg laufen über Warteschlangen. Laut dem Datendienst ValidatorQueue warten aktuell 895.791 Ether darauf, ins Staking aufgenommen zu werden, die Wartezeit liegt bei gut 15 Tagen. Auf der Ausgangsseite stehen dagegen nur 173.054 Ether, die in rund dreieinhalb Tagen abgewickelt sind. Am 13. November waren es noch knapp 270.000 Ether gewesen. Wer Ether ins Staking gibt, will halten, nicht verkaufen – und genau diese Gruppe ist derzeit fünfmal größer als die der Aussteiger. Insgesamt sind 44,6 Millionen Ether gestakt, gut 36 Prozent des Angebots.
Ein zweites Signal kommt von den Börsen: Auf Binance, der größten Handelsplattform, liegen laut einem Analysten von CryptoQuant nur noch rund 2,9 Millionen Ether – so wenig wie seit fast fünf Jahren nicht. Weniger Ether auf Börsen heißt weniger sofort verkaufsbereites Angebot. Ein großer Teil davon wandert zu Treasury-Unternehmen: Die Krypto-Aktie BitMine Immersion Technologies kaufte in der Woche bis zum 15. November weitere 7.653 Ether und hält nun 6,08 Millionen Ether, knapp 5 Prozent des gesamten Angebots. Rund 5,2 Millionen davon hat das Unternehmen gestakt.
|Kennzahl
|Wert
|Ether Kurs
|1.809,53 $
|Rekordhoch (24.8.2025)
|4.946,05 $
|Warteschlange Staking-Einstieg
|895.791 ETH
|Warteschlange Staking-Ausstieg
|173.054 ETH
|Gestakte Ether
|44,6 Mio. (36,5 %)
|Ether auf Binance
|rund 2,9 Mio.
|Bestand BitMine
|6,08 Mio. ETH
Kurs und Marktkapitalisierung: 18.11.2026, ca. 08:15 Uhr MEZ; Staking-Daten: ValidatorQueue, abgerufen 18.11.2026; BitMine: Stand 15.11.2026.
Quelle: CoinGecko, ValidatorQueue, BitMine, CryptoQuant
Der Derivatemarkt
Wie viel Hebel steckt im Ether-Markt?
Am Terminmarkt ist es ruhiger geworden. Die offenen Positionen in Ether-Derivaten liegen laut CoinGlass bei rund 23 Milliarden Dollar, die Finanzierungssätze sind leicht positiv. Binnen 24 Stunden wurden Positionen über 74,8 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst, knapp zwei Drittel davon Wetten auf steigende Kurse. Im Vergleich zum Wochenende, als im gesamten Kryptomarkt binnen eines Tages Milliarden liquidiert wurden, ist das wenig.
Für den Ether Kurs bleibt das Umfeld trotzdem schwierig. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt am Terminmarkt als nahezu sicher, das Protokoll der Oktober-Sitzung erscheint heute um 20 Uhr MEZ. BitMine-Chairman Tom Lee sieht zudem einen Sondereffekt: Anleger hätten vor dem Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic, dessen Preis heute festgelegt werden soll, Liquidität aus Ether abgezogen. Ob das Geld nach der Platzierung zurückkehrt, ist offen.
Der Kalender
Welche Termine bewegen den Ether Kurs jetzt?
Mittwoch, 18.11., 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober.
Mittwoch, 18.11.: Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang.
Montag, 23.11.: Nach üblichem Muster neue Bestandsmeldung von BitMine (nicht bestätigt).
Freitag, 27.11.: Monatlicher Optionsverfall an der Krypto-Börse Deribit.
Mittwoch, 9.12.: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs heute?
Am 18. November gegen 8:15 Uhr MEZ notierte Ether laut CoinGecko bei 1.809,53 Dollar, 12,2 Prozent tiefer als vor einer Woche.
Warum fällt Ethereum seit Jahresbeginn?
Steigende US-Zinsen, Abflüsse aus den Ether-ETFs und die Schwäche des gesamten Kryptomarkts belasten. Hinzu kamen zuletzt Verkäufe der Ethereum Foundation und die Verschiebung von Glamsterdam.
Was bedeutet die lange Staking-Warteschlange?
Viele Anleger wollen Ether für Erträge im Netzwerk hinterlegen statt sie zu verkaufen. Das verknappt das handelbare Angebot, bestimmt den Kurs aber nicht allein.
Wie lautet die Ethereum Prognose der Analysten?
aktiencheck.de gibt keine Prognose ab. Entscheidend sind die ETF-Flüsse, die Zinsentscheidungen der Fed und die weitere Entwicklung des Bitcoin Kurses.
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