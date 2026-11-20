Der Ether Kurs notiert am Freitagnachmittag bei rund 1.740 US-Dollar, gut drei Prozent unter dem Vortag und weit entfernt vom Rekord. Drei Nachrichten der letzten 48 Stunden fügen dem Bild neue Schatten hinzu: Der Vermögensverwalter CoinShares hat seinen gesamten Ether-Bestand verkauft, das Ethereum-Upgrade Glamsterdam könnte sich bis Mai 2027 verschieben, und die Hacker des Binance-Angriffs haben in zwei Tagen fast 600 Millionen Dollar in ETH bewegt. Für Krypto-Aktien mit Ether-Bezug wie BitMine und Coinbase sind das keine Randnotizen.
Ether Kurs: CoinShares verkauft den kompletten ETH-Bestand, Glamsterdam könnte auf Mai 2027 rutschen, Hacker bewegen 600 Millionen Dollar - Wer glaubt noch an das Ethereum-Upgrade?
Der Ether Kurs liegt am Freitagnachmittag bei rund 1.740 US-Dollar. Dazu kommen drei Meldungen, die Ethereum belasten: CoinShares hat seinen gesamten ETH-Bestand verkauft, das Upgrade Glamsterdam könnte sich bis Mai 2027 verschieben, und die Binance-Hacker haben fast 600 Millionen Dollar in ETH verschoben. Was das für Ether und für Krypto-Aktien wie BitMine und Coinbase heißt.
Der Verkauf
Warum hat CoinShares seine Ether verkauft – und was sagt das über Ethereum?
CoinShares hat im Quartalsbericht zum dritten Quartal, der laut BTC-ECHO am Mittwoch (18.11.2026) erschien, offengelegt, dass die Treasury im Oktober ihren kompletten Ether-Bestand verkauft hat: rund 6.500 ETH für 16,6 Millionen Dollar. Das entspräche im Schnitt rund 2.550 Dollar je ETH, deutlich mehr als heute (eigene Rechnung). Die Solana-Position wurde im selben Monat von gut 50.000 auf rund 25.000 SOL halbiert, Erlös 2,7 Millionen Dollar. Übrig bleiben 235 Bitcoin, die nun rund 87 Prozent der Krypto-Bestände ausmachen. Der Vorstand hat Ende Oktober ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 40 Millionen Dollar beschlossen, finanziert aus den Beständen. Konzernchef Jean-Marie Mognetti betont laut Bericht die Flexibilität, bei passenden Bedingungen zu handeln.
Der Fall ist klein, aber ein Signal: Ein Krypto-Spezialist zieht sich aus Ether zurück, um Aktien zurückzukaufen. Ähnlich ordnete CoinDesk Ende Oktober die BitMine Aktie (Nasdaq: BMNR) ein, die Aktienrückkäufe gegenüber Ether-Käufen bevorzugen soll. Zugleich kaufte BitMine laut cryptoticker.io in der Woche bis 16. November weiter 7.653 ETH zu, und Daten von Onchain Lens zeigen, dass einzelne Großanleger im November rund 84.800 ETH aufgesammelt haben. Der Markt ist also gespalten.
Was bedeutet die mögliche Verschiebung von Glamsterdam für den Ether Kurs?
Glamsterdam ist der nächste große Ethereum-Hard-Fork und soll Kapazität und Effizienz des Netzwerks erhöhen. Nach der aktuellen Spezifikation wäre die Aktivierung frühestens Mitte Januar 2027 möglich. Laut Cointelegraph vom 19.11.2026 kann es später werden: Fällt die Entscheidung bis Januar, sind Ende Februar oder Anfang März realistisch, bei Änderungen an der Spezifikation April oder Mai 2027. Der Test-Fork im Hoodi-Netz, ursprünglich für den 26. Oktober 2026 geplant, wurde bereits verschoben.
Ursache sind Vorschläge zur Neubepreisung von Gasgebühren (EIP-8037 und EIP-8038), die bestehende Smart Contracts stören könnten. Die Ethereum Foundation, ChainSecurity und Dedaub haben nach dem Entwicklertreffen vom Donnerstag mindestens 50 betroffene Firmen kontaktiert. Drei Projekte mit hohem Einfluss sollen Korrekturen bis Mitte Dezember liefern, mittlere bis zum 10. Januar. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, ein Aufschub bleibt also eine Möglichkeit, keine Tatsache.
Wie gefährlich ist der Hacker-Abfluss von 600 Millionen Dollar in ETH?
Nach Cointelegraph (20.11.2026, 11:31 UTC) haben die Binance-Hacker laut OnChain Lens binnen zwei Tagen fast 600 Millionen Dollar in ETH auf neue Wallets bewegt, am Freitag allein 197.460 ETH im Wert von rund 346 Millionen Dollar, überwiegend über THORChain. Arkham zählt in den verfolgten Adressen noch rund 224.700 ETH, etwa 394 Millionen Dollar. TRM Labs und Chainalysis verbinden den Hack in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar mit der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor. Ein Gericht in Abu Dhabi hat parallel Vermögenswerte von 6,5 Milliarden Dollar eingefroren. Ob die Bewegungen zu Verkäufen am Markt führen, ist offen.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Ether Kurs
|rund 1.740 US-Dollar
|20.11.2026, Nachmittag
|Ether-ETF-Flows
|-398,9 Mio. US-Dollar netto (7. Woche in Folge Abflüsse)
|9. bis 13.11.2026
|Ether-ETF-Flow
|-39,8 Mio. US-Dollar
|18.11.2026
|BitMine-Bestand
|6.077.745 ETH, rund 86 % gestakt
|Woche bis 16.11.2026
|Offene ETH-Futures
|9,12 Mrd. US-Dollar, tiefster Stand seit Oktober 2024
|17.11.2026
Kurs ohne exakten Zeitstempel. ETF-Zahlen laut Farside Investors über cryptoticker.io.
Quelle: CoinMarketCap, cryptoticker.io, Cointelegraph, BTC-ECHO
Welche Termine sollten Anleger beim Ether Kurs jetzt beobachten?
Am 25. November erscheinen US-Wachstumszahlen und der Kerninflationswert, am 8. und 9. Dezember tagt die Fed. Bis Januar will die Ethereum-Gemeinschaft über den Glamsterdam-Zeitplan entscheiden, Mitte Dezember laufen die ersten Fristen für Smart-Contract-Korrekturen aus. Für Krypto-Aktien mit Ether-Bezug ist zudem der Kurs selbst der wichtigste Taktgeber, denn die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) hängt am Handelsvolumen und die BitMine Aktie am Ether-Preis.
FAQ: Antworten zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell?
Am Freitagnachmittag, 20.11.2026, lag der Ether Kurs nach CoinMarketCap bei rund 1.740 US-Dollar, gut drei Prozent unter dem Vortag.
Was ist Glamsterdam bei Ethereum?
Glamsterdam ist ein geplanter Ethereum-Hard-Fork, der Kapazität und Effizienz erhöhen soll. Der früheste Termin ist Mitte Januar 2027, nach Cointelegraph könnte er bis Mai 2027 rutschen.
Gibt es eine Ether Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Ether Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs?
Besonders eng ist die BitMine Aktie (BMNR) mit Ether verbunden, daneben hängt die Coinbase Aktie (COIN) über Handelsvolumen und Staking-Geschäft an Kryptowährungen wie Ether.
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