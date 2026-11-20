Glamsterdam ist der nächste große Ethereum-Hard-Fork und soll Kapazität und Effizienz des Netzwerks erhöhen. Nach der aktuellen Spezifikation wäre die Aktivierung frühestens Mitte Januar 2027 möglich. Laut Cointelegraph vom 19.11.2026 kann es später werden: Fällt die Entscheidung bis Januar, sind Ende Februar oder Anfang März realistisch, bei Änderungen an der Spezifikation April oder Mai 2027. Der Test-Fork im Hoodi-Netz, ursprünglich für den 26. Oktober 2026 geplant, wurde bereits verschoben.

Ursache sind Vorschläge zur Neubepreisung von Gasgebühren (EIP-8037 und EIP-8038), die bestehende Smart Contracts stören könnten. Die Ethereum Foundation, ChainSecurity und Dedaub haben nach dem Entwicklertreffen vom Donnerstag mindestens 50 betroffene Firmen kontaktiert. Drei Projekte mit hohem Einfluss sollen Korrekturen bis Mitte Dezember liefern, mittlere bis zum 10. Januar. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, ein Aufschub bleibt also eine Möglichkeit, keine Tatsache.