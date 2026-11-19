Laut einer CryptoQuant-Analyse vom 18. November, die Crypto.news zitiert, lag die Ether-Reserve auf Binance im Sieben-Tage-Durchschnitt bei 2,97 Millionen ETH (Stand: 17. November). Das ist der niedrigste Wert seit dem 2. November 2020. In 30 Tagen sank die Reserve um 11,3 Prozent. Über alle beobachteten Börsen zusammen liegen 14,54 Millionen ETH, ein Minus von 2,1 Prozent. Coinbase hält davon 3,13 Millionen ETH.

Weniger Ether auf Börsen bedeutet weniger sofort verkaufbares Angebot. Für sich genommen ist das ein Argument für Stabilität, kein Kaufsignal. Dieselbe Analyse nennt auch die Gegenseite: Der Terminmarkt hat sich entlastet. Das offene Volumen (Open Interest) fiel um 18,2 Prozent auf 9,53 Milliarden Dollar, die geschätzte Hebelquote auf Binance liegt bei 0,84.