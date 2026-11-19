Der Ether Kurs notierte am Donnerstag um 7:51 Uhr MEZ bei 1.802,83 Dollar (Quelle: Crypto.news, 24 Stunden: minus 0,55 Prozent, sieben Tage: minus 12,21 Prozent). Unter der ruhigen Oberfläche passiert Auffälliges: Die Menge an Ether auf der Börse Binance ist auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen, während die US-Ether-ETFs am Mittwoch erneut Geld verloren haben. Fließt Ethereum also von den Börsen in langfristige Wallets, oder verlassen institutionelle Anleger den Markt?
Ether Kurs: Binance-Reserven auf Sechsjahrestief, ETF-Anleger ziehen vier Tage in Folge ab - Wer sammelt Ethereum ein?
Auf Binance liegen so wenige Ether wie seit November 2020 nicht mehr, während die Ether-ETFs am 18. November weitere 39,8 Millionen Dollar verloren. Der Ether Kurs hält sich bei rund 1.800 Dollar. Was die Zahlen für Ethereum und Krypto-Aktien wie BitMine und Coinbase bedeuten.
Beide Signale zeigen in unterschiedliche Richtungen. Das macht den Ether Kurs derzeit zu einem der spannendsten Fälle am Kryptomarkt, auch für Krypto-Aktien mit Ethereum-Bezug wie die BitMine Aktie (BMNR) oder die Coinbase Aktie (COIN).
Die Zahlen
Wie wenig Ether liegt noch auf Binance?
Laut einer CryptoQuant-Analyse vom 18. November, die Crypto.news zitiert, lag die Ether-Reserve auf Binance im Sieben-Tage-Durchschnitt bei 2,97 Millionen ETH (Stand: 17. November). Das ist der niedrigste Wert seit dem 2. November 2020. In 30 Tagen sank die Reserve um 11,3 Prozent. Über alle beobachteten Börsen zusammen liegen 14,54 Millionen ETH, ein Minus von 2,1 Prozent. Coinbase hält davon 3,13 Millionen ETH.
Weniger Ether auf Börsen bedeutet weniger sofort verkaufbares Angebot. Für sich genommen ist das ein Argument für Stabilität, kein Kaufsignal. Dieselbe Analyse nennt auch die Gegenseite: Der Terminmarkt hat sich entlastet. Das offene Volumen (Open Interest) fiel um 18,2 Prozent auf 9,53 Milliarden Dollar, die geschätzte Hebelquote auf Binance liegt bei 0,84.
|Fonds
|Abfluss
|BlackRock ETHA
|-17,4 Mio. $
|BlackRock Staked-Ether-Fonds
|-5,4 Mio. $
|Grayscale (zwei Produkte)
|-17,0 Mio. $
Netto-Abflüsse in Millionen US-Dollar. Gesamt laut Farside 39,8 Mio. $.
Quelle: Crypto.news (Farside Investors), 19.11.2026
Das große Bild
Warum verkaufen ETF-Anleger Ether, obwohl Wale zukaufen?
Über fünf Handelstage summieren sich die Ether-ETF-Abflüsse laut Farside auf 145,5 Millionen Dollar, in der ersten Novemberhälfte waren es 764,1 Millionen. Dieselbe Quelle zitiert den Analysten Joao Wedson von Alphractal, der den Verkaufsdruck vor allem bei Transaktionen zwischen 100.000 und 10 Millionen Dollar sieht, also bei mittelgroßen Adressen. Er verweist außerdem auf Liquidationscluster auf Hyperliquid bei rund 1.200 Dollar.
Der Hintergrund ist makroökonomisch. Im Protokoll der Oktobersitzung sahen nahezu alle Fed-Mitglieder weitere Zinserhöhungen als wahrscheinlich angemessen an, zwei hielten im Dezember mehr als 25 Basispunkte für möglich. Ether und Bitcoin verlieren in solchen Phasen oft gleichzeitig, weil Liquidität knapper wird. Im Marktbericht von SoSoValue stehen die Ether-ETFs bei 39,83 Millionen Dollar Abfluss am 18. November, am Vortag waren es 29,09 Millionen.
Auch bei den Treasury-Firmen kippt die Stimmung. Laut Crypto.news hat CoinShares seinen kompletten Ether-Bestand im Wert von 16,6 Millionen Dollar verkauft, dazu Solana für 2,7 Millionen Dollar, um einen 40-Millionen-Dollar-Aktienrückkauf zu finanzieren. Das zeigt, wie sich Unternehmen mit Krypto-Reserven in der Schwächephase neu aufstellen.
Krypto-Aktien
Was bedeutet der Ether Kurs für BitMine Aktie und Coinbase Aktie?
Wer Ethereum über Aktien spielt, trägt zwei Risiken: den Ether Kurs und den Bewertungsabschlag auf die Reserven. Die BitMine Aktie (BMNR) gilt als größter Ether-Treasury unter den börsennotierten Firmen und reagiert entsprechend stark auf jede Bewegung. Die Coinbase Aktie (COIN) verdient am Handelsvolumen und am Staking von Ether. Beide stehen am Tag nach dem Fed-Protokoll unter Druck. Wie sich die Aktien heute Nachmittag entwickeln, wird sich ab 15:30 Uhr MEZ im US-Handel zeigen.
Ausblick
Welche Marken zählen beim Ether Kurs jetzt?
2.067,63 Dollar: 20-Tage-Durchschnitt, laut Crypto.news die nächste größere Hürde.
1.817 Dollar: 24-Stunden-Hoch, ein Tagesschluss darüber wäre ein erstes Entlastungssignal.
1.734 und 1.663 Dollar: 24-Stunden-Tief und unteres Bollinger-Band.
8. und 9. Dezember: nächste Fed-Sitzung.
Ether Kurs und Ethereum: Die wichtigsten Fragen
Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell?
Am 19. November um 7:51 Uhr MEZ lag er laut Crypto.news bei 1.802,83 Dollar, minus 12,21 Prozent in sieben Tagen.
Warum fällt die Ether-Reserve auf Binance?
Laut CryptoQuant liegt sie bei 2,97 Millionen ETH, dem tiefsten Stand seit November 2020. Ob Anleger in Eigenverwahrung wechseln oder verkaufen, lässt sich aus den Zahlen allein nicht sagen.
Wie viel Geld haben die Ether-ETFs zuletzt verloren?
Am 18. November netto 39,8 Millionen Dollar (Farside), in fünf Handelstagen 145,5 Millionen Dollar.
Welche Krypto-Aktien hängen an Ethereum?
Vor allem BitMine als Ether-Treasury und Coinbase über Handel und Staking.
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