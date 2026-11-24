Eternal Materials Aktie: Fünf Minuten nach Handelsstart am Limit – Taiwans stiller Chip-Zulieferer

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:01 2 Min.

Die Eternal Materials Aktie steigt am Dienstag um 10,00 Prozent auf 55 Taiwan-Dollar. Der Chemiekonzern liefert Harze und Fotolacke für Leiterplatten und erreichte das Tageslimit schon um 9:05 Uhr. Der Taiex schafft den größten Punktgewinn seiner Geschichte.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Die Börse in Taipeh öffnet um 9:00 Uhr. Um 9:05 Uhr war für diese Aktie der Tag gelaufen. Die Eternal Materials Aktie sprang um 5 auf 55 Taiwan-Dollar, exakt 10,00 Prozent, und blieb dort bis zum Schluss. Das Unternehmen aus Kaohsiung ist außerhalb Asiens kaum bekannt, seine Produkte stecken aber in einem großen Teil der Elektronik, die Taiwan exportiert. Schlusskurs der Eternal Materials Aktie 55,00 TWD Tagesgewinn am oberen Limit +10,00 % Limit erreicht (Ortszeit) 9:05 Uhr Bilanz der fünf Handelstage zuvor −10,55 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Anue Das Geschäft Harze, Fotolacke und Material für Leiterplatten Eternal Materials stellt Kunstharze für die Industrie her, dazu Materialien für Leiterplatten und Fotolacke, mit denen Leiterbahnen auf die Platinen übertragen werden. Hinzu kommt Spezialchemie. Das macht den Konzern zu einem Zulieferer der zweiten Reihe: Er verkauft nicht an Nvidia, sondern an die Hersteller, die für die Serverbauer arbeiten. Steigt die Nachfrage nach KI-Servern, steigt auch der Bedarf an hochwertigen Leiterplatten. Der Kurs Gefallen wie der Markt, gestiegen wie der Markt Auffällig ist, wie eng die Eternal Materials Aktie dem Gesamtmarkt folgt. In den fünf Handelstagen vor dem Dienstag verlor sie laut dem Finanzportal Anue 10,55 Prozent. Der Taiex gab im selben Zeitraum 10,3 Prozent ab. Der Limit-Tag gleicht diesen Verlust nahezu aus. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Der Kurssprung ist damit eine reine Marktbewegung, ausgelöst durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Was für die Eternal Materials Aktie spricht Zulieferer der Leiterplattenindustrie

Profitiert indirekt vom Serverausbau

Verlust der Vorwoche fast aufgeholt

Limit schon kurz nach Handelsstart Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht als Auslöser

Klassische Chemie bleibt konjunkturabhängig

Enge Bindung an den Gesamtmarkt

Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Eternal Materials Aktie ist ein Stellvertreter für die Breite der taiwanischen Lieferkette. Hinter den bekannten Chipnamen stehen Hunderte Unternehmen, die Material, Chemie und Bauteile liefern. Sie alle fielen, als die Führungskrise bei Nvidia begann, und sie alle stiegen, als sie endete. Ob der Kurs hält, entscheidet sich deshalb nicht in Kaohsiung, sondern in Kalifornien. FAQ Häufige Fragen zur Eternal Materials Aktie Was macht Eternal Materials?

Das Unternehmen produziert Kunstharze, Materialien für Leiterplatten, Fotolacke und Spezialchemie. Wie hat die Eternal Materials Aktie geschlossen?

Bei 55 Taiwan-Dollar, 10,00 Prozent über dem Schluss vom Montag. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Eternal Materials Aktie?

Handelssymbol in Taipeh: 1717. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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