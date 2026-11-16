Estland macht die Grenze zu Russland dicht: Anschlag auf Drohnenfabrik, GRU im Verdacht – Europas Schattenkrieg eskaliert

Ab wann schließt Estland die Grenze zu Russland?

Ab dem 1. Dezember 2026 sollen alle estnisch-russischen Grenzübergänge geschlossen werden. Bis dahin sind Narva, Luhamaa und Koidula für Fußgänger und Warenverkehr geöffnet.

Wer steckt hinter dem Anschlag?

Estlands Sicherheitsbehörden machen den russischen Militärgeheimdienst GRU verantwortlich. Russland weist die Vorwürfe als „Russophobie“ zurück.

Welche Firma wurde angegriffen?

Der Drohnenhersteller Threod Systems in Viimsi bei Tallinn.