Für die EssilorLuxottica-Aktie wird die Luft dünner. HSBC hat die Aktie des weltgrößten Brillenkonzerns am Dienstag von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 200 auf 190 Euro gesenkt. Das meldeten der französische Finanzdienst Zonebourse, BFM Bourse und die Research-Übersicht der ICF Bank übereinstimmend. Bezogen auf den Schlusskurs vom Montag an der Euronext Paris von 184,50 Euro sieht HSBC für die EssilorLuxottica-Aktie damit nur noch rund 3,0 Prozent Kurspotenzial – nach zuvor gut 8 Prozent.