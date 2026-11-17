Für die EssilorLuxottica-Aktie wird die Luft dünner. HSBC hat die Aktie des weltgrößten Brillenkonzerns am Dienstag von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 200 auf 190 Euro gesenkt. Das meldeten der französische Finanzdienst Zonebourse, BFM Bourse und die Research-Übersicht der ICF Bank übereinstimmend. Bezogen auf den Schlusskurs vom Montag an der Euronext Paris von 184,50 Euro sieht HSBC für die EssilorLuxottica-Aktie damit nur noch rund 3,0 Prozent Kurspotenzial – nach zuvor gut 8 Prozent.
EssilorLuxottica-Aktie: HSBC stuft auf „Hold“ ab – Kursziel sinkt auf 190 Euro
HSBC nimmt bei der EssilorLuxottica-Aktie die Kaufempfehlung zurück: Das Votum fällt von „Buy“ auf „Hold“, das Kursziel von 200 auf 190 Euro. Vom Schlusskurs bei 184,50 Euro bleiben damit nur noch rund 3 Prozent Kurspotenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- EssilorLuxottica SA
- Handelssymbol
- EL (Euronext Paris), ESL (Xetra)
- ISIN
- FR0000121667
- Analyst
- nicht öffentlich genannt
- Bank
- HSBC
- Rating
- Hold (zuvor Buy)
- Kursziel
- 190 € (zuvor 200 €)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Euronext Paris
Den Namen des HSBC-Analysten und eine ausführliche Begründung für die Abstufung nennen die bislang vorliegenden Meldungen nicht.
Rating-Update
HSBC: Von „Buy“ auf „Hold“
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Hold
|Kursziel
|200 €
|190 €
|Abstand zum Schlusskurs (184,50 €)
|+8,4 %
|+3,0 %
Quelle: Zonebourse, BFM Bourse, ICF Bank (boerse-social.com), 17.11.2026
Starkes Quartal, aber viel Fantasie im Kurs
Operativ läuft es bei EssilorLuxottica rund. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9,0 Prozent auf 7,486 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7,2 Prozent. Nach neun Monaten stehen 22,3 Milliarden Euro zu Buche. Das Geschäft mit Wearables – also KI-Brillen und den Hörbrillen von Nuance Audio – legte um 20 Prozent zu. Nach den Zahlen am 20. Oktober sprang die EssilorLuxottica-Aktie um fast 15 Prozent nach oben, obwohl sich das Wachstum bei den Smart Glasses abgeschwächt hatte.
Solides Wachstum
+9,0 Prozent Umsatzplus im dritten Quartal, währungsbereinigt +7,2 Prozent.
KI-Brillen als Treiber
Die Wearables-Sparte wuchs um 20 Prozent – die Brillen mit Meta-Technologie sind der Fantasieträger der Aktie.
Übernahmepoker um Delfin
Um die Holding Delfin, die 32,4 Prozent an EssilorLuxottica hält, läuft ein Bieterwettstreit: Nach einem Gebot von Michal Strnad über rund 30 Milliarden Euro will Leonardo Maria Del Vecchio die übrigen Gesellschafter auskaufen und soll dafür bis zu 22 Milliarden Euro Finanzierung von Citi haben (Reuters, 02.11.2026).
Rückkauf in der Holding möglich
Delfin erwägt zudem einen Rückkauf eigener Anteile über rund 10 Milliarden Euro; eine Entscheidung wird bis Ende März 2027 erwartet.
Kursreaktion: EssilorLuxottica-Aktie gibt nach
Vorbörslich notierte die EssilorLuxottica-Aktie am Dienstag bei Lang & Schwarz um 07:53 Uhr bei 182,73 Euro und damit 0,6 Prozent unter dem Xetra-Schluss von 183,80 Euro.
Einordnung: HSBC jetzt unter dem Konsens
Mit „Hold“ und 190 Euro rückt HSBC vom Mehrheitslager ab. Die 23 von Zonebourse erfassten Analysten empfehlen die EssilorLuxottica-Aktie im Schnitt weiter zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 216 Euro – gut 25 Euro über dem neuen HSBC-Ziel.
Einen Termin für die Jahreszahlen 2026 hat EssilorLuxottica noch nicht veröffentlicht; die Bilanz für 2025 hatte der Konzern am 11. Februar 2026 vorgelegt. Bis dahin dürften vor allem Neuigkeiten aus dem Delfin-Umfeld und zur Nachfrage nach KI-Brillen den Kurs bewegen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist HSBC, Analyst nicht öffentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; früheste belegte Veröffentlichung: 17.11.2026, 08:25 Uhr MEZ (Zonebourse). Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 190 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.hsbc.com/A/Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
EssilorLuxottica SA (EL): Halten, Kursziel 190,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von HSBC (Analyst nicht öffentlich genannt) vom 17.11.2026, 08:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: HSBC (Analyst nicht öffentlich genannt).
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