Erst die Euphorie, dann die Ernüchterung. Ende Oktober katapultierte ein Milliardengebot für den Großaktionär Delfin die EssilorLuxottica Aktie nach oben – auf Monatssicht steht noch immer ein Plus von 24,64 Prozent. In dieser Woche kippte die Stimmung: Mit einem Minus von 5,91 Prozent ist der Brillenkonzern hinter Ray-Ban und Oakley der größte Verlierer im Euro Stoxx 50. Am Mittwoch war die Aktie mit minus 3,07 Prozent auf 181,85 Euro das Schlusslicht im CAC 40. Diese EssilorLuxottica Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rücksetzer steckt und was die EssilorLuxottica Aktienprognose bestimmt.
EssilorLuxottica Aktie: Delfin-Poker, dann Gewinnmitnahmen, Kurs minus 6 Prozent – Aktienanalyse: Rückschlag oder Kaufgelegenheit?
Die EssilorLuxottica Aktie ist der größte Verlierer im Euro Stoxx 50 der Woche: minus 5,91 Prozent. Nach einer Rally von fast 25 Prozent im Monat – angefacht durch ein 30-Milliarden-Gebot für den Großaktionär Delfin – nahmen Anleger Gewinne mit. Unsere EssilorLuxottica Aktienanalyse erklärt den Übernahmepoker, die Quartalszahlen, das Geschäft mit KI-Brillen und was die EssilorLuxottica Aktienprognose bestimmt.
Der Übernahmepoker
Ein tschechischer Milliardär und eine zerstrittene Erbenfamilie
Der Kurssprung der vergangenen Wochen hatte wenig mit Brillen zu tun – und viel mit der Frage, wem EssilorLuxottica künftig gehört.
Der tschechische Milliardär Michal Strnad, Mehrheitseigner des Rüstungskonzerns CSG, hat rund 30 Milliarden Euro für Delfin geboten – die Holding der Erben von Firmengründer Leonardo Del Vecchio. Delfin hält 32,4 Prozent an EssilorLuxottica sowie Beteiligungen an Generali, Monte dei Paschi und UniCredit. Alternativ würde Strnad auch eine Mehrheit von 62,5 Prozent an Delfin übernehmen. Nach Bloomberg-Angaben bewertet das Gebot Delfin mit einem Abschlag von rund 30 Prozent zum Wert der Beteiligungen. Die acht Erben lehnen das Angebot laut Corriere della Sera als zu niedrig ab. Erbe Leonardo Maria Del Vecchio betont, das Lebenswerk seines Vaters müsse italienisches Kulturgut bleiben. Wichtig für Anleger: Das Gebot richtet sich an Delfin, nicht an die freien Aktionäre von EssilorLuxottica. Zudem begrenzt die Satzung die Stimmrechte jedes Aktionärs auf 31 Prozent.
Das Geschäft
Mehr als nur KI-Brillen: was die Zahlen zeigen
Operativ lief das dritte Quartal besser als erwartet. Der Umsatz stieg auf 7,49 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 7,2 Prozent. Nach neun Monaten stehen 22,3 Milliarden Euro zu Buche. Die Erlöse mit tragbarer Technik, allen voran den gemeinsam mit Meta entwickelten Ray-Ban-KI-Brillen, legten um rund 20 Prozent zu. Doch das Wachstum ist breiter: Auch klassische Brillen und Gläser gegen Kurzsichtigkeit legten zu. Bis 2030 strebt der Konzern jährlich rund 6 Prozent organisches Wachstum oder mehr an, das operative Ergebnis soll ähnlich stark steigen.
Die Bewertung
43 Prozent unter Vorjahr: Schnäppchen oder Falle?
Trotz der Erholung liegt die EssilorLuxottica Aktie auf Jahressicht 43 Prozent im Minus. Im November 2025 hatte sie bei 323,80 Euro einen Rekord markiert, in diesem Jahr fiel sie zeitweise bis auf 138,30 Euro. Belastet haben Zölle, der schwache Dollar und wachsende Konkurrenz bei smarten Brillen, etwa durch Google. Die Analysten sind uneins: Die Deutsche Bank stufte auf Kaufen hoch, das Börsenmagazin Investir nennt 215 Euro, Citi 242 Euro. Morgan Stanley senkte dagegen von 225 auf 180 Euro. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
EssilorLuxottica Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Poker geht weiter
Strnad bessert nach oder weitere Interessenten melden sich. Die Spekulation auf einen neuen Kerninvestor treibt die Aktie erneut über den Widerstand bei rund 192 Euro.
Szenario 2: Fokus zurück aufs Geschäft
Das Angebot läuft aus, die Aktie gibt einen Teil der Spekulationsprämie ab und orientiert sich an den Zahlen am 17. Februar 2027.
Szenario 3: Ernüchterung
Platzt der Deal und enttäuscht das Brillengeschäft, droht ein Rückfall in Richtung der Niveaus vom Oktober.
Häufige Fragen zur EssilorLuxottica Aktienanalyse
Warum ist die EssilorLuxottica Aktie der größte Verlierer im Euro Stoxx 50?
Nach einer Rally von fast 25 Prozent im Monat, getrieben vom Delfin-Gebot, nahmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie verlor in der Woche 5,91 Prozent.
Was bietet Michal Strnad?
Rund 30 Milliarden Euro für die Holding Delfin, die 32,4 Prozent an EssilorLuxottica hält. Die Erben lehnen laut Corriere della Sera ab.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 17. Februar 2027 angekündigt.
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