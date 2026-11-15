EssilorLuxottica Aktie: Delfin-Poker, dann Gewinnmitnahmen, Kurs minus 6 Prozent – Aktienanalyse: Rückschlag oder Kaufgelegenheit?

Der tschechische Milliardär Michal Strnad, Mehrheitseigner des Rüstungskonzerns CSG, hat rund 30 Milliarden Euro für Delfin geboten – die Holding der Erben von Firmengründer Leonardo Del Vecchio. Delfin hält 32,4 Prozent an EssilorLuxottica sowie Beteiligungen an Generali, Monte dei Paschi und UniCredit. Alternativ würde Strnad auch eine Mehrheit von 62,5 Prozent an Delfin übernehmen. Nach Bloomberg-Angaben bewertet das Gebot Delfin mit einem Abschlag von rund 30 Prozent zum Wert der Beteiligungen. Die acht Erben lehnen das Angebot laut Corriere della Sera als zu niedrig ab. Erbe Leonardo Maria Del Vecchio betont, das Lebenswerk seines Vaters müsse italienisches Kulturgut bleiben. Wichtig für Anleger: Das Gebot richtet sich an Delfin, nicht an die freien Aktionäre von EssilorLuxottica. Zudem begrenzt die Satzung die Stimmrechte jedes Aktionärs auf 31 Prozent.